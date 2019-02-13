Hatırlayalım... Geçen Mayıs-Haziran... Düğünlerde... Gelin ve damadın boyunlarına... Takı olarak... "İpe dizilmiş patates, soğan takılıyordu."

Patates, soğan... 8-10 liraya satılıyordu.

8 Temmuz 2018 Pazar... Niğde'den Nevşehir'e gidiyorduk.

Yol üzerinde patates, soğan satan Niğdeli, 2 çocuk sahibi Mehmet Köseoğlu'ndan "Bir çuval patates ile bir çuval soğan" almıştık.

Satıcı 39 lira istemişti... Biz 40 lira vermiştik.

Nevşehir'de... Hasta ziyaretine gitmiştik... Arif Parmaksız dostumuza.

Çiçek ya da çikolata değil... Yoldan aldığımız patates soğanı götürmüştük.

Ve yazmıştık... SABAH-9 Temmuz 2018.

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REEL SİYASET



Geçen yıl... 24 Haziran 2018'de... Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde... "Patates ile soğan" da seçime girmişti.

Bu yıl... 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde... "Domates, biber, patlıcan" seçime giriyor.

Çelebi böyle olur bizde siyaset dediğin.

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"MARKET LOBİSİ"



Mersin'de... Sebze meyve fiyatlarında... Market ile semt pazarı arasındaki "Farkı/ makası" görünce...

Mersin Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen'le konuşmuştuk.

Münir... Öyle dertli ki... Bir söyle bin dinle:

Yıllardır derdimizi anlatmaya çalışıyoruz... Dinleyen kim?

Büyük marketler tekel oluşturmuşlar... Piyasayı bloke ediyorlar.

Serbest piyasa düzeni sadece market lobisi için mi geçerli?

2.5 liralık sebzeyi meyveyi 20 liraya satan marketler var... İsim isim sayayım mı?... Etiket fotoğraflarını vereyim mi?

Marketler denetlenmeden... Marketlere kâr marjı getirilmeden bu sorun çözülmez.

TV'lere önerimiz... Münir Şen'i televizyona çıkarsınlar... Öyle şeyler anlatıyor ki... "Tüketicinin dudağı uçuklar."

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2019... ANKARA- SIHHİYE



Eğer... Sabahın soğuğunda insanlar kuyruk oluşturuyorlarsa...

60-70 yaşındaki kadınlar, erkekler bir saat kuyrukta bekliyorlarsa...

Sonra da... Sıhhiye'de... Abdi İpekçi Parkı'nda... Belediyenin "Halk Sebze" çadırında;

Patates soğanı kilosu 2 liradan,

Salkım domatesi 3 liradan,

Salatalığı 4, patlıcanı 4.5 liradan alıyorlarsa,

Ortada "Sorgulanması gereken bir sorun" var demektir.

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ÇÖPE GİDEN MEKTUP



Bilmiyorduk... Mersin Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen 2 yıl önce "Bütün belediyelere" yazı yazmış... Türkiye'nin her yerine.

"Tanzim satış noktaları şart" diye.

Mektubun yazıldığı tarih... Mayıs 2017.

Dinleyen olmamış... Mektuplar çöpe atılmış.

Münir Şen "Öyle şeyler anlattı ki" inanılır gibi değil:

-Piyasa "Büyüklerin" elinde... Eğer malını onlara satmazsan, sebze meyve elinde kalır... Başka kimseye satamazsın... Korkunç bir düzen kurmuşlar.

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KAMUOYU



Kurtuluş Parkı... Kızılay... Keçiören... Sıhhiye-Abdi İpekçi Parkı... Ulus-Metro çıkışı... Mamak... Dün Ankara'da belediyenin "Tanzim satış çadırlarını" dolaştık.

Uzun kuyruklar... "Hepsinde de var."

Alışveriş edenlerin çoğu... Yaşlılar... Erkekler, kadınlar... "Emekliler."

Elbette "Gençler... Orta yaş grubu" da mevcut.

Kimse kuyrukta beklemekten şikayetçi değil.

Herkesin isteği... "Tanzim satışlarının" devam etmesi.

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SERBEST PİYASA (!)



Sistem... Serbest piyasa sistemi... Rekabete dayalı bir düzen.

Bu sistemde devlet (Belediye... Tarım Kredi Kooperatifi) ticaret yapmaz... Yapmamalı.

Fakat... Serbest piyasa sistemi de bir "Soygun düzeni" halini almamalı.

Alanya'nın, Tarsus'un 2 liralık domatesi, İstanbul'un Şişli'sinde, Ankara'nın Çankaya'sında 12 liraya satılmamalı.

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ÇAĞRI



Keçiören'de... Belediye'nin "Halk Sebze" çadırında... Patates, soğan, domates, yeşil biber alan bir kadın yanımıza yaklaşıp dedi ki:

-Marketçiler gelsinler de buradaki fiyatları görsünler... Bunları köşenizde yazın.

Başka bir kadın "Doğru" dedi ve ekledi:

-Gelirler gelmesine de... Marketçiler buradan aldıklarını 2-3 kat fazlasına satarlar.

Çadırdaki "Belediyeci" söze girdi:

-Hayır... Satışlar sınırlı... Marketlere satış yok.

Ey anketçiler!... Ey marketçiler!... Hatta ey siyasetçiler!...

Kamuoyunun nabzını tutmak istiyorsanız... Tanzim satış çadırları "En uygun yer.