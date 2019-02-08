NİĞDE

Kayseri'den Niğde'ye geçerken telefonumuz çaldı.

Arayan Şerife Türkeş... Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı:

-Öğle yemeğine... Cezaevine bekliyoruz.

Misafir... Ev sahibinin kuzusu... "Verilen adrese" gittik.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu... "Bin 650 hükümlü" yatıyor.

28 iş kolunda "Atölye" var... Mobilya... Demir... Tekstil...

Arazi 7 bin 300 dönüm... Çilek, elma, ceviz, domates, soğan, salatalık... "Mahkûmlar üretim yapıyorlar."

Hayvancılık... TBMM'nin ve bazı üniversitelerin "Et ihtiyacı buradan karşılanıyor."

Sanki... Cezaevi değil "Bacasız fabrika."

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TEŞEKKÜRLER CEMİL ÇİÇEK



Çorbamızı getiren garson... Yasin Süre... 5.5 yıla mahkûm... "6 ayı kalmış."

Salatayı Ferdi Dündar getirdi...

Karslı... O da mahkûm.

Cezaevinden... Cemil Çiçek'i aradık:

- Adalet Bakanı iken ektiğiniz tohum tutmuş... Burayı görmelisiniz.

Gerçekten... Böyle "Bacasız fabrikalarda" Cemil Bey'in emeği çok.

Cezaevlerini "Üretim merkezine" çevirdi.

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MAHKÛMLARIN HEDİYESİ



Mahkûmlar... Bir bardağın üzerine resmimizi yapmışlar.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez "Niğde'yi... Bizleri... Mahkûmları hatırlarsınız" diyerek verdi.

Gel de duygulanma.

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ÜRETİCİ MUTLU



Geçen yıl gelmiştik... Yine Ocak ayında... "Üretici dertliydi."

Şimdi... Üreticinin yüzü gülüyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek "Dosyayı" açtı.

Türkiye'nin patates ihtiyacının dörtte birini Niğde karşılıyor... "Patates para etti... Üretici memnun."

Elma üretimi... Niğde "Türkiye üçüncüsü." Elma ihraç ediliyor.

Lahana... Türkiye'nin yarısı "Niğde lahanası" tüketiyor.

Özetle... Üretici "Şükrediyor."

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İTTİFAKIN CİLVESİ



Siyaset... Yeni yeni ısınıyor.

Kavga yok... Konvoy yok... Korna yok... Gürültü yok.

24 Haziran 2018 seçimlerinin sonucu:

Cumhur ittifakı yüzde 64.6... Millet ittifakı 33.2.

Niğde'nin 3 milletvekili var... 2'si Ak Partili.

MHP'nin oyu CHP'den fazla... Fark "1.157."

Ama üçüncü milletvekilini MHP değil CHP çıkardı... "İttifakın cilvesi."

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YARIŞ... "CENTİLMENCE"



Yerel seçimde "İttifak yok."

Partiler... "Kendi adaylarını" çıkardılar.

Emrah Özdemir... Ak Parti adayı... İnşaat Mühendisi... Dedi ki:

- Bütün adaylar oturduk, anlaştık... Seçim bürosu açmıyoruz... Milleti rahatsız etmeye gerek yok.

Emrah Özdemir ev ev dolaşıyor... Hoşumuza giden yanı... "Nereye gitse, endüstri mühendisi olan eşi yanında."

Unutmadan...

CHP adayı Rasim Yılmaz da mühendis... "Ziraat Mühendisi."

MHP adayı mimar... Hakan Er... "MYK üyesi."

İyi Parti adayı ise... Niğde'nin "MHP'li eski belediye başkanı... Eski milletvekili" Mümin İnan.

Seçim yarışı... "Centilmence."

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BAŞIN SAĞ OLSUN HOCAM



Pazartesi günü...

Kayseri'deyken... Fatih Hoca ile konuşmuştuk.

"Babasını" sormuştuk.

"Yoğun bakımda" demişti.

Çarşamba günü... Niğde'de "Acı haberi" aldık.

Dün Adana'daydık... Cenazede.

Hoca'ya başsağlığı dilerken... Kulağına eğildik:

- Allah herkese Fatih Terim gibi bir evlat versin.

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FATİH TERİM "SERVETİNİN YARISINI" KAYBETTİ



Şubat 2018... Adana'da... Fatih Terim'le birlikteydik.

Uçaktan iner inmez "Eve" koşmuştu... Annesine... Babasına... Nuriye ve Talat Terim'e.

Hoca'nın ailesine düşkünlüğü bizi duygulandırmıştı.

Fatih Hoca... "Onlar benim canım ciğerim... Servetim" demişti... 19 Şubat 2018'de yazmıştık.

Fatih Terim... "Babasını... Servetinin yarısını kaybetti."

Allah "Annesine... Servetin diğer yarısına" sağlıklı ömür versin.