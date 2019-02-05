Erciyes ana baba günü... Rusya'dan, Ukrayna'dan, Polonya'dan, Körfez ülkelerinden gelenler...

Adana'dan, Ankara'dan, İzmir'den yerli turistler.

Son üç hafta sonu... Cumartesi, pazar...

Erciyes 100 binden fazla turisti ağırlıyor.

Kış turizmi... Kar bereketi.

Erciyes "Para basıyor."

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Günün Esprisi



Erciyes'te bir espri: -Yerli turist üç grup... Kayakçılar, kızakçılar ve kebapçılar.

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Tavla



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile geçen yıl, Erciyes'te tavla oynamıştık.

Bu defa... Rövanş maçı.

Tavla bahane, sohbet şahane.

Başkan diyor ki:

-Turnikeden geçen kayakçı sayısı, bir yıl öncesinin iki katı.

Erciyes temiz... Pist 102 kilometre.

Enflasyonla topyekûn mücadele...

"Zam yapılmamış." Unutmadan... Erciyes'te "Bedava tesis" de var... Öğrenciler için...

Alt gelir grupları için.

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Mehmet Özhaseki



Kayserililer bize "Mehmet Özhaseki'yi" sordular.

"Çalışıyor" dedik.

Gördük ki... "Kayserililer de çalışıyorlar." Kimi Kayserili, Ankara'daki yakınını arıyor... "Özhaseki'ye oy ver" diyor.

Kimi Kayserili de "Hemşehrisine destek için" Ankara'ya gidiyor.

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"Artık Çekilmez Oldun"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile "Yarışma izliyoruz." "Eşler arası kızak yarışması." Slogan... "Artık çekilmez oldun." Kadınlar kızakta...

Kocalar ise kızak çekiyorlar...

Yokuş yukarı.

Yarış heyecanlı.

İzleyici çok.

Ayağı kayanlar...

Düşenler... Kahkahalar.

Sonunda... Yarış bitiyor.

Birinci, ikinci ve üçüncüye "Kupa, madalya" veriliyor.

Ve... Boyunlarına da "Mücevher" takılıyor.

Mücevher... "İpe dizilmiş sucuk."

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Acil İhtiyaç



Kayseri'de... Belki kırk kişiden "Aynı şeyi" dinledik:

-Hızlı tren istiyoruz.

Ankara-Sivas arasında "Hızlı tren deneme sürüşü" bu yıl başlıyor.

Kayserili'nin beklentisi:

nkara-Sivas hattı, Yerköy'den geçiyor.

Yerköy-Kayseri arası 75 kilometre... Hızlı tren için 75 kilometrelik bir hat istiyoruz.

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Rifat Hisarcıklıoğlu



Erciyes'e çıkarken... Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Baba evinin önünden" geçtik.

Rifat Bey bir "Kayseri markası."

Ürgüp'te... "Rifat Hisarcıklıoğlu Caddesi" var.

Ama... Doğup büyüdüğü yerde, Rifat Bey'in adını taşıyan bir "Cadde" ya da "Park" yok.

Vefalı Kayseri... Kadir kıymet bilen Kayseri...

Türkiye'ye mal olmuş hemşehrileri için "Böyle bir şeyi" neden düşünmemiş?

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Emniyet... "Göz Açtırmıyor"



FETÖ ile mücadele...

"Emniyet sıkı çalışıyor." İbrahim Kulular...

Emniyet Müdürü...

Başarılı... "Tam gün sahada." FETÖ'den... Hakkında işlem yapılan kişi sayısı...

"9 bin 867." Gözaltı... "5 bin 640." Tutuklama... "2 bin 280."

Adli kontrol... "2 bin 558."

Serbest bırakılan...

"802."

15 Temmuz 2016'da... Kayseri'de "4 general" vardı.

"2'si havacı." Havacılar... Biri tümgeneral...

Diğeri tuğgeneral...

"Tutuklandılar."

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Sığınmacılar



Gezerken... Suriyeli bakkal da gördük, Suriyeli kuyumcu da.

Kayseri'de "80 bin sığınmacı" var.

75 bini Suriyeli.

5 bini de Iraklı... Afgan.

"Tarımda çalışan" Suriyeli çok.

"İnşaatta... Fabrikada" çalışan da.

"Sorun var mı" diyecek olursanız... "Hayır."