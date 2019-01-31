Geçenlerde... CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "Çok önemli bir şey" söyledi:

-Sayın Genel Başkan bana dese ki "Oğuz Kaan Salıcı... Bırakacaksın Genel Başkan Yardımcılığını... Pursaklar'da sana ihtiyacım var." Ben eğer inanmış ve CHP'nin ideallerini kendi ideali görmüş kişiysem onu kabul etmek durumundayım. Biliyorsunuz... CHP'de... İzmir'de... "Aday enflasyonu" vardı.

"Bodrum" deseniz öyle.

Ama... Sıra... AK Parti'nin "Bodrum'u... Ya da Şişli'si... Veya Çankaya'sı" konumundaki Pursaklar'a gelince... CHP'de... Bırakın aday enflasyonunu... "Aday kıtlığı var."

Oğuz Kaan Salıcı "İnançtan... İdealden" söz ediyor... Ama...

İzmir'de... Şişli'de... Çankaya'da tavan yapan "İnanç... İdeal", Pursaklar'a gelince... Mum gibi eriyip, sönüveriyor.

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Kılıçdaroğlu da Sormuştu

Kemal Kılıçdaroğlu da... Partideki bir toplantısında... Pursaklar'dan söz etmişti.

"Çankaya'da aday adayı çok... Ama Pursaklar'da neden yok" demişti.

"Yanıtı" biz verelim.

24 Haziran 2018 seçim sonuçları.

Çankaya... AK Parti yüzde 18... CHP yüzde 42.5.

Pursaklar... AK Parti yüzde 62.8... Pursaklar yüzde 8.9.

"Tablo" böyle iken... CHP'de... "Pursaklar rüzgârı" eser mi?... "Aday adayı bolluğu" yaşanır mı?

"İnanç... İdeal" mi dediniz?... Geçiniz.

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Siyasi Aritmetik

Pursaklar... Nüfus 142 bin.

"Çankırılı" yoğunlukta. Sonra... Çorumlu... Yozgatlı... Kırıkkaleli. Bu dört ilde... 24 Haziran 2018'de... Oy dağılımı...

Çankırı... AK Parti 59... CHP 6.70.

Çorum... AK Parti 52.7... CHP 20.32.

Kırıkkale... AK Parti 43.69... CHP 15.28.

Yozgat... AK Parti 53.39... CHP 11.69.

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İşte Pursaklar

Belediye Başkanı Selçuk Çetin... AK Parti'li.

Önce "Belde" Belediye Başkanı idi... Pursaklar ilçe olunca... "İlçe Belediye Başkanı" olarak seçildi.

"Üç dönemlik." O nedenle şimdi aday değil.

Selçuk Çetin "Öğretmenlikten" geliyor.

Pursaklar'da "Dede torun lokalleri" açtı... "Geçmiş ile geleceği" buluşturuyor.

"Nezaket okulları" açtı... 3-5 yaş grubu için... "Teşekkür... Saygı... Oturup kalkma... Özür dileme... Rica etme" eğitimi veriliyor.

"Kitap okuma yarışları" düzenliyor... Hem öğrenciler için, hem veliler için.

"Dedeler nineler ikinci bahara yürüyor" kampanyası... Eşofman, şapka, ayakkabı belediyeden... Anne baba, oğul gelin, torun... Yürüyen yürüyene.

Unutmadan... Selçuk Çetin 2014'te "Yüzde 64 oyla" seçilmişti

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Tebessüm

Pursaklar... Ankara'ya 18, Esenboğa Havaalanı'na 8 kilometre.

Yolun üzerinde "Tebessüm Şehri Pursaklar" tabelası var.

Eğer... İlçeye girerseniz... Hayli "Tebessümlü tabela" görürsünüz:

Tebessüm Market... Tebessüm Eczanesi... Tebessüm Kırtasiye... Tebessüm Tuhafiye... Tebessüm Kundura.

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Tebessüm Çarşısı

Muhtaçların... Mağdurların... Garibanların ihtiyaçları "Tebessüm Çarşısından" karşılanıyor.

Buzdolabı olmayana "Buzdolabı", yer yatağında yatana "Baza."

Pursaklar'da... Hoşumuza giden bir şey daha var... Cezaevlerine kitap gönderiliyor.

Bitmedi... Taziye evleri... Ücretsiz halı sahalar.

Esenboğa Havaalanı'na giderken... Ya da dönerken... Pursaklar'a uğramanızı öneririz.

"Gönül belediyeciliği" göreceksiniz.

Sakin... Huzurlu... "Gülümseyen insanların yaşadığı" bir ilçe göreceksiniz.

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Ankara Kedisi

Bravo Pursaklar Belediyesi'ne... "Ankara kedisi" yetiştiriliyor.

"Kedi güzellik yarışması" düzenleniyor.

Yarışmaya "Yabancı ülkelerden katılımcı" geliyor.

Hayır... Belediye "Ankara kedisi satmıyor."

Fakat... Kediyi çok seviyorsanız... Ve de evinizde iyi bakacaksanız... Size "Pursaklar'ın hediyesi... Şirin mi şirin bir Ankara Kedisi... Ücretsiz."