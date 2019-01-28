Mansur Yavaş... İyi tanırız... Yakından tanırız... Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminden tanırız... Ailece tanışırız.

"Beypazarı'nı... Mansur Yavaş'ın yaptıklarını" günlerce yazmış... TV'lerde anlatmış... Beypazarı'nın tanıtımı için yıllarca çalışmış... Bu güzel ilçenin "Fahri hemşerisi" yapılmış bir yazarız.

Sahi... "Tanıdığımız Mansur Yavaş" nasıl olur da TV'de "Hayvanlara eziyeti dindar kesimin çocukları yapıyor" diyebilir?

Hep söyler dururuz:

Siyasetçi sadece "Ne söyleyeceğine" değil, "Neyi söylemeyeceğine" de dikkat etmelidir.

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İLK DERS ERDAL İNÖNÜ'DEN



Kitap... "Anılar ve Düşünceler-2... Erdal İnönü."

Erdal Bey'in 28 Mayıs 1999'da "Sayın Yavuz Donat'a... Her zaman gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, en iyi dileklerimle" diye imzalayıp gönderdiği kitabın "İyi bir konuşma nasıl olmalı" diye bir bölümü var... Sayfa 274-278.

Erdal İnönü diyor ki:

Konuşmacının iyi hazırlanması belki en önemli koşul.

İyi bir konuşma her zaman önemli bir çabanın ürünüdür.

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ÖNEMLİ UYARI



Erdal İnönü'den bir uyarı:

-Konuşmayı dinleyenler, müzik parçasını dinleyenler kadar sabırlı değildir... Bu yüzden konuşmayı uzatmayın.

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ÖZAL-1984



Turgut Özal (Anavatan Partisi) 1983'te tek başına iktidar oldu.

1984... Yerel seçimler... ANAP oyları sildi süpürdü.

1984 yerel seçim kampanyasında... ANAP'ın en önemli sloganı şuydu:

"Belediye gemisi lafla yürümez."

Genel Başkan ve Başbakan Turgut Özal il il dolaştı... Ve...

Kimseyle "Laf yarıştırmadı."

Bıkmadan usanmadan "Projelerini anlattı."

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SEYR-İ SİYASET



Necdet Ünüvar... Profesör... Doktor... Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı.

Senelerce (4 dönem) milletvekilliği (Adana) yaptı.

Ve 2016'da "Seyr-i Siyaset... Milletvekilleri İçin Mütevazı Bir Yol Haritası"nı yazdı.

Kitap... "Özelde" milletvekilleri için yazılmış olsa da, "Genelde" siyasetle ilgilenen herkes için "Önerilerle... Tavsiyelerle" dolu.

Örneğin:

İki şeye meyletme... Aşırı hırs... Aşırı beklenti.

İki şeyi terk etme... Nezaket... İtina.

Olmayacak ve olması mümkün olmayan işlerle sözü dolandırmayın... İnsanları gereksiz yere umutlandırmayın.

Konuşurken dinletin... Karşınızdaki konuşurken dinleyin.

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İKİ UYARI



Necdet Ünüvar'ın kitabı... Sayfa 17... Bir uyarı:

-Sadece konuşmanız gereken şeylere değil, konuşmamanız gereken şeylere de kafa yorun.

Sayfa 56... Bir başka uyarı:

-Makama da rakama da fazla takılmayın... Makam da rakam da geçicidir.

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AMAN DİKKAT



Prof.Dr. Necdet Ünüvar dostumuzun 27 Mayıs 2016'da imzalayıp gönderdiği kitapta "Milletvekillerini (Ve siyasete ilgi duyan herkesi) dikkatli olunmazsa sıkıntıya sokabilecek 4 şey" sıralanıyor... Sayfa 57:

1. Kamera.

2. Mikrofon.

3. Gazetelerin birinci sayfası.

4. Etrafındaki gaza getiren kişiler.

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DEMİR LADY'NİN FORMÜLÜ



İngiltere'de yıllarca Başbakanlık yapan Margaret Thatcher anılarında (Demir Lady'nin Anıları) bütün siyasetçilerin kulağına küpe olacak bir şey var.

Bayan Başbakan her sabah evden çıkmadan "Danışmanları ile" bir araya geliyor.

Ve onlara diyor ki:

1. Bugün medya bana hangi soruları sorabilir?

2. Hangi soruya ne cevap vermeliyim?

Yani... Sonradan "Sıkıntıya" düşmemek için, önceden "Dersine iyi çalışacaksın."

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GÜNÜN SÖZÜ



Gevezenin çenesi enerji krizinde bile çalışır.