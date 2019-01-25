KARS

Çıldır gölü buz altında...

Kimi buz pateni yapıyor...

Kimi de atlı kızakla göl üzerinde tur atıyor...

"2 kişi 25 lira." Tur sırasında... Türkü de dinliyorsunuz... Atlı kızağın sürücüsü söylüyor:

"Araz üste buz üste, Kebap yanar köz üste." Ardından bir Kars türküsü:

"Bu gece uyumamışam, Uykuya doymamışam." Bitmedi... Atlı kızak sürücüsünde türkü çok:

"Kars'ın kalesinde toplar atılır, Atan kim tutan kim, Türk'ün askeri." Şimdi... Kars zamanı...

Gelmelisiniz.

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Çok Sesli Müzik

Çıldır gölüne özgü bir balık var...

"Sarı balık." Değişik bir damak tadı.

Gölün kenarında 4 lokanta...

Kuzey Yıldızı... Günay'ın Yeri...

Kütük Ev... Atalay'ın yeri.

Lokantaların birinde Vivaldi dinliyorsunuz...

Diğerinde İbrahim Tatlıses.

Birinde Karslı Âşık Murat Çobanoğlu... Diğerinde Mozart.

Birinde su/meyve suyu/şalgam içiyorsunuz, diğerinde rakı/şarap, viski.

Yerli turist, yabancı turist kaynaşıyor...

"Turistik koro" şarkı söylüyor.

Turizmci Halit Özer "Abi... Al sana çok sesli müzik" diyor.

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Fazıl Say'a Çıldır Mektubu

Konser... Fazıl Say... Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma... "Bu konu" açılınca...

Bursa'dan gelen bir kadın öğretmen "Ah keşke" diyor:

-Fazıl Say Çıldır gölü üzerinde...

Buzda... Konser verse.

Bu öneri alkışla karşılanıyor.

Biri... "Başkan Erdoğan da dinlemeye gelir" diye konuşuyor.

Diğeri... "Televizyonların canlı yayın yapacağını" söylüyor.

Öteki... "Kars uçar... Çıldır tavan yapar" diyerek noktayı koyuyor.

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Kaz Yağı

Sadece bu mevsimde bulunuyor...

Kilosu 50 lira.

Kimi... "Pilav için" alıyor.

1 tatlı kaşığı kaz yağı, pilava "Kaz eti tadını veriyor." Kimi de "İlaç niyetine" alıyor.

Romatizma için... Eklem yeri ağrıları için... Ağrıyan yeri kaz yağı ile ovuyorsunuz...

İyi geldiği söyleniyor.

Karslı...

Murat Koçak diyor ki:

-Kaz yağı müşterilerinin yüzde 90'ı "İlaç niyetine" alanlar.

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Ebubekir Hoca

Kars'ta onu herkes tanır... İlim Yayma Cemiyeti Başkanı.

"Umre turları geriledi... Umre 'ye giden azaldı" dedi ve... "Nedenlerini" söyledi:

Birinci neden:

-Dolar yükseldi... Türk parasının değeri, Suudi Arabistan Riyali karşısında geriledi.

İkinci neden:

-Suudi Arabistan'a karşı tepki var...

Kaşıkçı cinayeti... Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri... Amerika'nın arka bahçesi görüntüsünü vermesi.

Dinleyenler... "Ebubekir Hoca doğru söylüyor" dediler.

***

Hıncal Uluç

Evde... Kaz yemeği yenilirken...

"Annenin fedakârlığını" yazmıştık.

Anne herkesin tabağına servis yapar... Ama kendi tabağına bir şey almaz...

"Ana yüreği... Ana özverisi." Fakat... Masadaki herkes annenin tabağına bir parça kaz eti koyar... "Anneye saygı." Bu yazımız üzerine...

Telefonumuza... Hıncal Uluç'tan bir mesaj düştü:

"Analar taş yesin, yarımşardan beş yesin...

Anadolu deyişi." Kahvaltıda, Uluç'un mesajını arkadaşlarla paylaştık.

Herkes "Aynen öyle" dedi ve... Hıncal Uluç'a selam gönderdi.

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Havaalanı

Havaalanı dört dörtlük... İkinci pist de yapıldı...

Terminal deseniz mükemmel.

Ama... "Bu mevsimde" personel takviyesi şart.

Sabah... "10.25 ile 11.00 arasında" üç uçak kalkıyor.

Ortalık ana baba günü... Terminale giriş kuyruğu...

Uçuş kartı kuyruğu... Güvenlik kontrolü kuyruğu...

Bağrışmalar... Koşuşmalar.

"Kış turizmi süresince" Kars'a personel takviyesi niçin yapılmıyor?

***

Görmeden Dönmeyin

Eğer... Kars'a gelirseniz...

Ani Ören Yeri'ni mutlaka görmelisiniz...

2018'de "94 bin kişi ziyaret etti." Karatepe Köyü'nde "Peynir müzesi" var...

Örnek bir kadın girişimciliği...

Yöresel kahvaltı...

Öneririz.

Kafkas Cephesi Harp Müzesi...Geçen yıl 79 bin 775 ziyaretçi...

Gezmelisiniz.

Cami... Kilise...

Katedral... Türbe... Kale...

Kars gerçekten bir hazine...

"Sizi bekliyor."