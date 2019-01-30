Kızılderili atasözüdür... "Hiçbir ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

"İzmir olayı" ile bir daha görüldü ki...

CHP'de "Ağacın dalları kendi aralarında kavga halindeler."

Bir başka benzetme ile... At ile arpa kavga eder mi?... CHP'de ediyor işte.

Yine "İzmir olayı" ile bir kere daha görüldü ki...

CHP aday belirleme sürecini kötü yönetiyor.

Hani... Bir söz var... "Ağrısız başa çaput sarmak" diye.

CHP'nin yaptığı tam da bu işte... "Ağrısız başına çaput sarıyor."

***

TUNÇ SOYER... "SÜRPRİZ DEĞİL"



Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul, Mansur Yavaş'ın da Ankara adaylıkları açıklandıktan sonra... Hatırlarsınız...

Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle sohbet etmişti.

Sohbette... Kılıçdaroğlu'na sorulmuştu:

-İmamoğlu ile Yavaş'ın isimleri ne zamandan beri aklınızdaydı?

Kılıçdaroğlu "Başından beri" yanıtını vermişti.

Sözü İzmir'e getirmek istiyoruz.

"İzmir Büyükşehir" için Tunç Soyer'in adı "Başından beri" Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaydı.

Öyleyse... Günlerdir "Anket... Toplantı... Oyalama... Tartışma... Yorgunluk" niye?

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İŞARET-1



İzmir'deki CHP'liler... Örgüt yöneticileri... İzmir milletvekilleri... Çok iyi hatırlayacaklar.

Kılıçdaroğlu... İzmir'de... Bazı önemli toplantıları "Nerede" yapardı?

İl merkezinde mi?... "Hayır."

Ya nerede?... Bildiniz... Tunç Soyer'in "Başkan" olduğu Seferihisar'da.

Aslında... Bu bir "İşaretti."

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İŞARET-2



Evet... Tunç Soyer'in adaylığı kesinlikle sürpriz değil.

Kılıçdaroğlu'na kalsa... Tunç Soyer "30 Mart 2014'te" İzmir-Büyükşehir adayı yapılırdı.

Fakat... 2014 seçimleri öncesinde "İzmir Büyükşehir'e" operasyon düzenlenince...

Başkan Aziz Kocaoğlu "4 yıl hapis istemiyle" mahkemeye verilince... Tunç Soyer'in adı "Askıya alındı."

"Mevcut başkana sahip çıkmak adına" Aziz Kocaoğlu aday yapıldı... İstemeye istemeye.

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GÖZLEM



Bornova'da... Bergama'da... "Mevcut başkanlarla" yola devam edilmiyor... Niçin?

"Onlar Aziz Kocaoğlu'na yakın oldukları için?"

İki büyük ilçenin... 500 bin nüfuslu Buca ile 400 bin nüfuslu Bayraklı'nın adayları açıklanmadı... Niçin?

"Parti içi çekişmeler devam ettiği için."

"CHP/İzmir" notlarına noktayı bir "Gözlemle" koyalım:

CHP yönetimi "CHP seçmeninin hayli gerisinde."

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BOŞ İŞLER



Amerika'da... Adettendir... Başkanlık seçimi öncesi 2 aday birlikte televizyona çıkarlar.

"6 Kasım 1984 Başkanlık seçimi" sürecinde ABD'de idik.

İki adayın TV'deki "Performanslarını" izledik.

Biri Ronald Reagan... İkinci kez adaydı.

Diğeri... Walter Mondale... İlk kez başkanlık yarışındaydı.

Reagan "Yaşlıydı"... Mondale ise "Genç."

Programın yöneticisi... "Genç adaya" sordu:

-Rakibinizin yaşını "Seçim malzemesi" olarak kullanacak mısınız? Walter Mondale "Hayır" dedi:

-Bay Reagan'ın yaşını "Seçim malzemesi" yapmayacağım.

Sunucu... Bu kez... "Yaşlı Başkana" döndü:

-Rakibinizin bu sözlerine ne diyorsunuz?

"İhtiyar kurt... Tecrübeli siyasetçi" Ronald Reagan'ın verdiği yanıt dün gibi aklımızda:

-Ben de rakibimin "Toyluğunu... Tecrübesizliğini... Acemiliğini" bir siyaset malzemesi yapmayı düşünmüyorum.

Seçimi... Reagan kazanmıştı... İkinci kez Başkan olmuştu.

"Bu konu" yıllar sonra niçin mi aklımıza geliverdi?

Şunun için... CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a "Yaşlı" dedi de onun için.

İmamoğlu'na... Ve herkese... Önerimiz:

Yaş baş... Bunlar boş işler... "Lüzumsuz lafları" bırakın... "Projelerle konuşmaya" bakın.

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ERYAMAN... "YETMEZ AMA EVET"



Ankara takımları (Ankaragücü... Osmanlıspor... Gençlerbirliği) maçlarını "Ankara dışında" oynuyorlardı... Kayseri'de... Eskişehir'de... Afyon'da... Bolu'da.

Nedeni... "Stadyum sorunu."

Neyse... Eryaman Stadı yapıldı... "Yetmez ama evet."

Ve önceki akşam Ankaragücü-Alanyaspor maçı Eryaman'da oynandı.

Darısı... 19 Mayıs Stadyumu'na.

Yıkıldı... Yenisi yapılacak... Dileriz gecikmez.

***

AKM'DEN NE HABER?



Ankara'daki ucube... Atatürk'ün adına da, Ankara'ya da yakışmayan "Atatürk Kültür Merkezi."

Askeri yönetimin (12 Eylül 1980 darbesinden sonraki dönemin) Başkent'e hediyesi.

Güya "Ödüllü mimari."

Çoktan yıkılması gerekirdi... Ama hâlâ ayakta... Her yeri dökülüyor... Bir çirkinlik abidesi.

Adaylar... Bu "Ucubeyi" gündemlerine almalılar.

"Yıkacağız" demeliler.

"Yerine yapacakları projeyi" açıklamalılar.