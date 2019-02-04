KIRŞEHİR

Anadolu'nun ortasında...

Ankara ile Kayseri'nin arasında...

Küçük, sakin, ucuz ve huzurlu bir şehir.

Kırşehir'in "İki önemli markası" var.

Biri "Ahi Evran." Diğeri "Neşet Ertaş." Nereye baksanız... Hep bu iki marka.

Ahi Evran Üniversitesi...

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi... Ahi Evran Külliyesi... Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi... Ahi Evran İlkokulu... Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi...

Ahi Evran Mahallesi...

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Müzesi.

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Tabelaların dili



Geldik... Gezdik...

"Tabelalara" baktık.

Ahi Çarşısı... Ahi Stadyumu... Ahi Berberi...

Ahi Market... Ahi Eczanesi... Ahi Kasap.

Yürüdüğümüz bulvar...

"Neşet Ertaş Bulvarı." 2 Şubat... Cumartesi...

Saat 14.00.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci "Yeni dönem projelerini" açıklıyor.

41 projesi var...

Projelerden biri:

"Neşet Ertaş Konservatuarı." Kırşehir... Ahi Evran'la yatıyor, Neşet Ertaş'la kalkıyor.

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Termal



Toprağın altı...

"Sıcak su...

Termal." Kırşehir'de... Bin 800 ev, termal su ile ısıtılıyor.

100 metrekarelik ev... Isıtma gideri olarak, belediyeye "Yılda bin 200 lira" ödüyor.

Belediye Başkanı'nın "Yeni dönem vaatlerinden" biri:

"Termal şehir hamamı."

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Belediye Başkanı



Yaşar Bahçeci... 2009'da "Yüzde 37 oyla" seçildi.

2014... "Yüzde 42 oy." Şimdi... "Üçüncü kez aday." Başarılı mı?... Geçmişte çok yazdık... "Evet." Kırşehir'in içinden geçen Kılıçözü Çayı'nı ıslah etmesi... Etrafını yürüyüş alanı haline getirmesi... Büyük başarı.

Eskişehir'in Porsuk'u gibi.

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Pekmez akıllı



Eğitim sorunu yok.

Eğitim düzeyi yüksek.

Kırşehirli çalışkan... Zeki...

Üniversite sınavlarında çok başarılı.

Halk arasında yaygın bir söz var:

"Kırşehirli, pekmez akıllı." Üzüm bağı çok... Üzüm kaliteli...

Pekmez, Kırşehirli'nin en önemli besini.

Kırşehirli 'ye göre... "Pekmez yiyen daha akıllı oluyor."

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Göç



Kırşehir... İl nüfusu 241 bin.

Merkez... 140 bin.

"Ankara'da yaşayan Kırşehirli" ise... Kimine göre "400 bin." Kimine göre... "300 bin." Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ise... 209 bin 503.

Kırşehir... "Göç veriyor." En büyük göç ise... İki, iki buçuk saat mesafedeki Ankara'ya.

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Ahilik prensipleri



Belediyede... Kahvede... Dükkânda...

Duvarlarda "Çerçeveli" Ahilik prensipleri asılı.

Prensip çok... 100'ün üstünde.

Birkaçı:

İşinde ve hayatında güvenilir insan ol.

Sözünü bil ve sözünde dur.

Dedikodu yapma.

Öfkene hâkim ol.

Kötülük edene, iyilik yaparak karşılık ver.

Tevazu sahibi ol.

Ahilik prensipleri Kırşehirli'nin "Yaşam felsefesi."

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Ahi pilavı



Eğer... Ayın ilk Cuma günü yolunuz Kırşehir'e düşerse...

"Ahi pilavı" yemelisiniz.

Etli, bulgur pilavı.

Bu bir gelenek... Her ayın ilk Cuma'sı.

Organizasyon... Belediye ile Esnaf Odası'ndan.

Mekân... Şehrin ortası...

"Cacabey Meydanı." Ayda bir... "Şehir buluşuyor...

Kaynaşıyor...

Küsler barışıyor." Görülmeye değer.

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Beklenti



Seçim... Siyaset... Daha yeni yeni ısınıyor.

Çarşıda siyasetten çok "İşsizlik ve ekonomi" konuşuyor. Seçim sonrası ile ilgili "Beklenti" büyük.

Kırşehirli'nin beklentisi:

-Hayırlısı ile seçim geçsin de çarşıya, pazara biraz canlılık gelsin.

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Beğendik



Nereye baksanız park...

100'e yakın park.

Hele... Evcil Hayvanlar Parkı... "Bayıldık." Teşekkürler Yaşar Bahçeci.