İZMİR-MANİSA

Perşembe... Sabah... Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor.

İzmir... Mahallenin en güzel kızı... Sırılsıklam.

Yağmur altında İzmir'i dolaşıyoruz.

"Kentsel dönüşüm" acil ihtiyaç.

Ulaşım... Altyapı... Arıtma... Çöp sorunu... Binlerce gecekondu.

Görüntü... Güzel İzmir'e... Mahallenin en güzel kızına yakışmıyor.

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SULTAN LEVENT



Manisa... Mahallenin en güzel kızının "En yakın komşusu."

Yol yorgunluğunu atmak için... İlk durak... "Ayn-ı Ali... Sultan Levent'in yeri."

-Sultan... Hava nasıl?

Levent İşanlarlar'ın yanıtı:

-Görüyorsunuz... Sağnak yağmur... Bereket... Ver Allah'ım ver.

-Ben siyasi havayı soruyorum.

-Manisa'nın durumu belli... Cengiz Başkan (Ergün) yine seçilir.

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SADIK ÖZKASAP



İzmir'deki gibi yine yağmur altında bir Manisa turu.

Sonra... Ticaret Borsası'nda mola.

Borsa Başkanı Sadık Özkasap'a ilk soru... "Hava nasıl?"

Özkasap "Çok iyi" diyor:

-Çok güzel yağmur yağıyor... Barajlar doldu... Mahsul iyi olacak.

-Başkan... Siyasi hava?

-Cumhur İttifakı... Büyükşehir'i yine Cengiz Ergün alır... Başarılı.

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CENGİZ ERGÜN



Büyükşehir Belediye Başkanı... MHP'li... 2009'da yüzde 38.31 oyla seçildi. 2014... İkinci kez seçildi... Yüzde 40.11 oyla. 31 Mart 2019'da... Zorlanmaz. Cengiz Ergün'ün "Halkta karşılığı" var. Hele bir de "Cumhur İttifakı" olunca... Ergün'ün "İşi kolay."

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GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ



Aileden varlıklı... Vestel Manisaspor'un eski Başkanı... "Yıllar öncesinden" tanıyoruz.

Cengiz Ergün... "Makam onu bozmadı... Değiştirmedi."

MHP'den seçildi... Ama hizmette, ilişkilerinde "Parti ayırımı" yapmadı.

Herkesi kucakladı.

Hani?... Moda bir deyim var ya... "Gönül belediyeciliği."

Tam da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün için söylenmiş gibi.

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VEFA



Ertuğrul Aytaç... Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı.

OLAY Gazetesi Medya Grup Başkanı.

Aytaç... Dedi ki:

-Vefa... O kadar önemli ki.

Manisa merkezde... "Devlet Bahçeli Kavşağı."

Turgutlu'da... "Alpaslan Türkeş Kavşağı."

Salihli'de... "Bülent Ecevit Viyadüğü."

Alaşehir'de... "Süleyman Demirel Kavşağı."

Hepsini de... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı.

Ertuğrul Aytaç'ın dediği gibi...

"Vefa... Öylesine önemli ki."

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BEKİR PAKDEMİRLİ



Manisalı... Tarım ve Orman Bakanı... "Seviliyor... Bölgeye sık geliyor... Halkın arasına giriyor."

Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap dedi ki:

Bakanımızın en önemli özelliği... "Dinliyor."

"Her şeyi ben bilirim" demiyor... "Ekip çalışması" yapıyor.

Adam kayırmıyor... "Liyakata önem veriyor."

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MANİSA... "SONUCU BELLİ MAÇ"



Manisa'nın 17 ilçesi var.

11 ilçede... Belediye AK Parti'de.

6 ilçede ise... MHP'de.

CHP'li belediye... Yok.

Pazartesi... 28 Ocak... Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yanına "MHP'li 6 belediye başkanını da alarak" Ak Parti İl Merkezi'ni ziyaret etmiş.

Aynı akşam... Cengiz Ergün ve... AK Parti'li, MHP'li 17 ilçe belediye başkanı "Birlikte yemek yemişler."

Diyeceğimiz o ki... Manisa'da... Siyaset çeşmesinin suları... "Cumhur İttifakı'ndan... Cengiz Ergün'den yana" akıyor.