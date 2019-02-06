KAYSERİ

Kavga yok... Laf yarışı, ağız dalaşı yok... Hakaret yok.

Adaylar... Yarın yüz yüze bakmayı güçleştirecek söz etmiyorlar.

Siyasette... "Nezaket... Saygı... Centilmenlik" ön planda.

İşte... "Kayseri ruhu."

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PLAKET



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül töreni.

Salonda kimler yok ki?

Protokol masasında Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir adayı Memduh Büyükkılıç da var...

Millet İttifakı'nın adayı Durmuş Ataş da.

AK Partili Büyükkılıç ile İYI Partili Ataş... Sahnedeler... Espriler... Plaket alıp vermeler... Bütün salon alkışlıyor.

"Kayseri ruhu" tavan yapıyor.

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ZİYARET... İADE-İ ZİYARET



Cumhur İttifakı'nın adayı, AK Partili Memduh Büyükkılıç, "Bütün partileri" ziyaret ediyor.

"İyi karşılanıyor."

Sonra... Diğer partilerden Memduh Büyükkılıç'a "İade-i ziyaretler" başlıyor.

Evet... Bu ruh "Nane ruhu" değil... Kayseri ruhu.

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BELEDİYE... "150 YAŞINDA"



Memduh Büyükkılıç... Eski milletvekili... 4 dönemdir Melikgazi (Kayseri'nin en büyük ilçesi... 600 bin nüfus) Belediye Başkanı... Doktor.

Melikgazi'ye "Sınıf atlattı."

Öyle olmasa "20 yıl belediye başkanlığı yapamazdı."

Ve... "Büyükşehir adayı" olamazdı.

Evet... AK Partili.

Ama... "Herkesi kucaklıyor."

Halkın içinde... "Projelerini" anlatıyor... "Tam 150 proje."

Unutmadan... Kayseri Belediyesi "150 yaşında."

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BUDUR



Mustafa Çelik... "Mevcut" Büyükşehir Belediye Başkanı.

Partisi (AK Parti) onu "Aday yapmadı."

Çelik... "Küsmedi... Darılmadı."

Bu süreçte... Kapısını çalan çok oldu... "AK Parti'yi bırak... Bizim partiye gel... Adayımız ol."

Yerel TV'de Mustafa Çelik'e soruldu:

-Başka partiden aday olacak mısınız?

Çelik... Yanıt olarak bir fıkra anlattı.

Keloğlan... Padişahın huzuruna çıkmış:

-Kızınıza aşığım... Evlenmek istiyorum.

-Hangisiyle?

-Hangisi olursa olsun... Fark etmez.

Mustafa Çelik... Fıkrayı anlattıktan sonra... Dedi ki:

Bende böyle bir aşk yok.

Başkan olayım da hangi parti olursa olsun... Bunun adına aşk denmez.

AK Parti'nin kurucu ilçe başkanıyım... Yolum belli, yuvam belli.

Partim için çalışmaya devam edeceğim... Başka türlü düşünmek ayıptır... Yakışmaz... Beni küçültür.

Siyaset... "Budur." Nokta.

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KAMUOYU



Veli Altınkaya'yı kutluyoruz... Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Ödül törenine "İlgi" büyüktü.

Kahramanmaraş'tan Sivas'a... Niğde'den Osmaniye'ye... Tokat'tan İskenderun'a... Balıkesir'den Manisa'ya... Karabük'ten Ordu'ya kadar... 29 "Gazeteciler Cemiyeti Başkanı" Kayseri'deydi.

Yurdun değişik yerlerinden gelen arkadaşlarla "Seçimi, siyaseti, kamuoyu eğilimlerini" konuştuk.

Dinlediklerimizden birkaç satırbaşı:

Seçmen "Aday listelerinin kesinleşmesini" bekliyor.

Anketlere duyulan güven "Zayıflamış."

Seçmen "Aday yapılmadığı için parti değiştirene" soğuk bakıyor.

Toplumun adaylardan beklentisi... "Kavga değil... Proje."

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KAYSERİ ARİTMETİĞİ



Yakın geçmişten... 24 Haziran 2018'den notlar...

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70.3... Muharrem İnce 18.6.

Cumhur İttifakı 72.1 puan... Millet İttifakı 25.1.

AK Parti... Açık ara birinci... 50.6.

MHP... İkinci parti... 21.5.

CHP... Üçüncü... 12.4.

İYI Parti... Dördüncü sırada... 11.

Kayseri'nin 10 milletvekili var... 6 AK Parti, 2 MHP... CHP ile İYI Parti'nin birer milletvekili var.

Kayseri'de gösterge... Cumhur İttifakı'ndan yana.

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NİĞDE'YE GEÇERKEN



Yarın... Kayseri'den son notlar.

Ardından... Şairin dediği gibi:

"Kayseri yolundan Niğde'ye geçtim,

Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş."