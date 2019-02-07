KAYSERİ

Herkes "Seçimi, ekonomiyi, Erciyes'i kış turizmini" konuşurken...

Gündeme "Yarınki maç" oturuverdi:

Kayserispor- Fenerbahçe maçı.

Kayseri'nin teknik direktörü Hikmet Karaman dedi ki:

Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı... Son iki haftada 6 puan aldı.

Karşısında da 6 haftadır yenilmeyen Kayserispor var.

Hayati bir maç.

Fenerbahçe büyük ve güçlü camia... Fener'e saygılıyız... Ama maça asılacağız... Üç puan alacak gücümüz var.

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VALİNİN DERDİ... "EĞİTİM"



Şehmus Günaydın... Kayseri Valisi... Isparta'dan geldi.

Isparta'da... Bütün derdi "Eğitimdi."

Çalıştı... Ve... Isparta'da "Tekli eğitime" geçildi.

Kayseri'de... 128 okulda... "Sabahçı, öğlenci" eğitim var.

Vali'nin amacı en kısa sürede "Tekli eğitime" geçmek.

Başarabilir mi?.. Bizce "Evet."

Geldik... Gördük... Kolları sıvamış... "Hayırseverler" ile görüşüyor... Yeni okullar "Yolda."

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EKONOMİ



Yemekte... AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ile birlikteydik.

"Kayseri ekonomisini" anlattılar.

3 Organize Sanayi Bölgesi... 90 bin çalışan... 183 ülkeye ihracat... Birinci sırada mobilya.

İhracatta artış var... 2018 ihracatı, bir önceki yıla göre "Yüzde 19 artmış." Kayseri...

Ekonomide "Diğer yerlerden daha iyi."

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ÖNERİ



Cezaevi... Şehrin içinde kaldı... "Yıkılacak."

Arazisi kıymetli... Adalet Bakanlığı'na tahsisli... "Lojman yapılacak." Bu cezaevinde üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar yattı.

Yassıada'da yargılanan bakanlar... Milletvekilleri... Özetle "Bir dönemin iktidarı" yattı.

Cezaevi yıkılsın yıkılmasına... Ama...

"Bir bölümü" korunamaz mı?

"Demokrasi Müzesi" yapılamaz mı?

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İPEKSİ DOKUNUŞ



Kayseri'de... Dilenen çocuk... Kırmızı ışıkta kâğıt mendil satan çocuk görmedik.

Polis çok hassas.

"Kötü alışkanlıkla mücadele" tam gaz.

Böyleleri (Dilenen, kötü alışkanlığa eğilimi olan çocuklar... Garibanlar) "Emniyet'in himayesinde."

Kaynak... Hayırsever bir işadamından... Saffet Arslan.

Çocuklar... "Tekvando" yapıyorlar.

Yarışmalara katılıyorlar... Madalya alıyorlar... Tam 350 madalya.

Üç çocuğumuz Balkan Şampiyonu.

15 noktada kurs... 2 bin 500 lisanslı öğrenci.

Proje... "İpeksi Dokunuş" projesi.

Kimseyi "İncitmeden... Gururunu zedelemeden" uygulanan çok başarılı bir proje.

Alkışlarımız teşekkürlerimiz... Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Saffet Arslan'a.

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SEFERBERLİK ÇAĞRISI



Saffet Arslan... Sanayici... 4 kuruluşunda bin 500 kişi çalışıyor.

Meksika ile ortak yatırım yapıyor.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya bizi buluşturdu.

Saffet Arslan dedi ki:

İhracat çok iyi.

Ama iç piyasanın canlanması lazım... Seçimden sonra canlanma bekliyoruz.

İki yeni yatırıma başladım... Bin 200 kişi çalışacak... Aklı olan yatırımdan korkmasın.

Bu bir seferberlik... Yüreğinde, aklında, kasanda, bilginde, yastık altında ne varsa ortaya koyma zamanı... Başka Türkiye yok.

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KAYSERİ MODELİ



Eğer... "Birlikteliğin ve dayanışmanın" gücünü ve bereketini görmek istiyorsanız...

Eğer... "Ortak aklın neler başarabileceğini" merak ediyorsanız...

Kayseri'ye gelmelisiniz.

"Böyle modellerin... Kayseri, Denizli, Gaziantep gibi ortak akıl destanı yazan illerin" sayısı artıverse... Ne güzel olur.