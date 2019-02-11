Sıcak bölgenin seçim yarışı bir başka oluyor...

"Şarkı, türkü, oyun havası." "Müslüm" filmini izlediniz mi?

Filmde... Müslüm Gürses'in "Çocukluğunu" Şahin Kendirci canlandırıyor.

Çocuk Müslüm "Yarışmaya" katılıyor.

"Birinci" oluyor.

Yarışmada söylediği türkü

"Adana'ya gidek mi,

Şalvarından giyek mi,

Kebabından yiyek mi,

He ya gardaş gel gidek."

Adana'da... Cumhur ittifakının adayı... Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı... MHP'li Hüseyin Sözlü'nün seçim otobüsünden...

Bir türkü yankılanıyor:

"Diyek mi, diyek mi,

Diyek diyek,

Ne diyek,

Hüseyin

Sözlü başkan diyek,

***

***

Diyek Adanam diyek,

Hep birlikte bir daha,

Sözlü'yle devam diyek."

***



Ah keşke!...



Duvarda... Direklerde...

Aday resimleri...

Sloganlar.

Büyükşehir adayları... İlçe adayları... Muhtar adayları...

"Resim, afiş, slogan." Dikkatimizi çekti.

"Kadın muhtar adayı" çok.

Ah keşke "Kadın belediye başkan adayı da çok olsa."

***



Gözlem



Zeydan Karalar... CHP'li... Büyükşehir adayı.

Adaylığı "Erken açıklandı." "Yarışa hızlı başladı... Yol aldı." İyi Parti ile HDP "Arkasında." Mevcut başkana... Cumhur ittifakının adayı MHP'li Hüseyin Sözlü'ye gelince...

Adaylığı geç açıklandı.

Sözlü "Sürekli gaza basıyor... Gece gündüz çalışıyor." "Merkezde" Zeydan Karalar rüzgârını hissettik.

"Kırsalda, ilçelerde" ise... Hüseyin Sözlü rüzgârı var.

***



Sistem sorunu



Sebze meyve... Domates, biber, patlıcan...

Elma... Narenciye.

Hem çok... Hem de ucuz.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'e takıldık:

-Ankara'ya dönerken biraz sebze meyve mi götürsek?.. Burada ucuz, Ankara'da, İstanbul'da pahalı...

Neden?

Nedeni bir bulabilsek?... Sorun çözülecek.

Evet sel, fırtına oldu... Ama fiyat artışının sebebi farklı... Sistem sakat.

Sistemin sorgulanması lazım...

Üreticiden tüketiciye giden sistemde problem var.

***



Kebapçıdan al haberi



Kebapçı Mesut... Adana'nın eskilerinden...

1921'den bu yana.

Şimdi... "Üçüncü kuşak" işin başında:

Muhsin Silindir ile Hâkim Yenigün.

Kebapçı Mesut'a kimler gelmemiş ki?

Duvar... Fotoğraf galerisi.

Turgut Özal... Recep Tayyip Erdoğan... Yılmaz Güney... Bülent Ersoy... İbrahim Tatlıses... Fazıl Say...

Müslüm Gürses... Abdulkadir Aksu...

Hülya Koçyiğit.

-Hâkim... Seçim, siyaset, piyasa...

Ne durumda?

Hâkim Yenigün'ün yanıtı:

Geçiş dönemi... Durgunluk var... Seçimden sonra piyasa canlanır.

Kavgasız gürültüsüz güzel bir seçim oluyor.

Birlik beraberlik çok önemli...

İlkbaharda ekonomi düzelir...

Roketlenir... Öyle görülüyor.

***



Ekonomi



Atilla Menevşe... Adana Ticaret Odası Başkanı.

"Adana'yı... Seçimi...

Ekonomiyi" konuştuk... Dedi ki:

Çarşı pazarda biraz sıkıntı var... Üreticinin malı, vatandaşa bu kadar pahalı ulaşmamalı.

Ama... Uzun sürmez... Piyasa oturur.

İstikrar önemli... Seçimden sonra istikrar sürmeli.

Dolar... Bu seviyede gitmeli...

Temmuz'dan sonra Türkiye tamamen düze çıkar... Tırmanış başlar.

***



Sezar'ın hakkı Sezar'a



Jülide Sarıeroğlu... Ak Parti Adana Milletvekili... Eski Bakan... Genel Başkan Yardımcısı.

Eğer... "Cumhur ittifakı" olmasaydı...

Adana'da... AK Parti'nin "Büyükşehir adayı" yapılabilirdi.

Anketler "Onu gösteriyordu." Ama... Siyaset bu... Kader, kısmet.

Şimdi... MHP'li Hüseyin Sözlü "Büyükşehir adayı." Geldik... Ve gördük ki;

Jülide Sarıeroğlu, sanki kendisi adaymış gibi "Tam gün arazide... Sıkı çalışıyor." Sezar'ın hakkı Sezar'a.

Jülide Sarıeroğlu'nun "Hakkını" teslim etmek gerek.