Gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara... "CHP'nin içi arapsaçı... Herkes birbiriyle kavgalı... Küskün çok... Genel merkeze ateş püskürenin haddi hesabı yok."

Anadolu'da meşhur sözdür:

"Kavgalı eve kız vermezler."

Ya kavgalı partiye?... Seçmen oy verir mi?

CHP yönetimi bunun farkında olmalı ki... Ümidini "Arka bahçeye... HDP'ye" bağlamış durumda.

***

KIRMA GÖNÜL KAPISINI YAPACAK USTASI YOK



Koltuk... Kimsenin "Tapulu malı" değildir... Gün gelir, belediye başkanı da değiştirilir.

Mevcut başkanın adı çizilir... Yerine "Yeni bir isim" aday gösterilir.

Ama siyaset... Gönül işidir... Nezaket gerektirir.

"Aday yapılmayacak kişi" genel merkeze çağrılır... Hizmetlerine teşekkür edilir... Gönlü alınır.

Şunu söylemek istiyoruz... Yeniden aday yapılmayacak olan belediye başkanı "Bunu medyadan öğrenmemelidir."

Örnek 1:

Handan Toprak Benli...

İstanbul-Avcılar Belediye Başkanı... Aday gösterilmeyeceğini gazetelerden, TV'lerden öğrendi.

Örnek 2:

Levent Piriştina... İzmir-Buca Belediye Başkanı... Aday yapılmayacağını medyadan öğrendi.

Örnek o kadar çok ki... Hangi birini sayalım?

***

BİR BODRUM MASALI



Masal dememiz sözün gelişi... "Olay ve isimler" gerçek.

Mehmet Kocadon... Bodrum Belediye Başkanı... "Bodrum defterini kapattığını... Artık Bodrum'dan aday olmayacağını" söyledi ve...

Muğla'yı istedi... "Büyükşehir adaylığını."

Genel merkez Kocadon'u "Muğla Büyükşehir'e" aday göstermedi... Mevcut başkan "Dr. Osman Gürün ile devam" kararını verdi.

Kocadon "Küsmedi... Darılmadı... Sesini çıkarmadı."

Bu süreçte Kocadon "Ankara'ya... Genel merkeze" çağrıldı.

Genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü.

Sonra... Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 1 saat konuştu...

Makamında.

Kocadon'a "Söylenen/önerilen" şuydu:

-Biliyoruz... Bodrum defterini kapattın... Kararına saygılıyız... Ancak Bodrum'da bir dönem daha başkan olmanı istiyoruz... Sana ihtiyacımız var.

Kocadon "Kabul etti... Bodrum'a döndü."

Daha sonra... Mehmet Kocadon "Medyadan" öğrendi ki... Genel merkez onu "Bodrum'dan aday göstermemişti."

***

ÇÜRÜK DİŞ ACI VERİR



Gönlü kırılan... Yönetime gönül koyan... Gururuyla oynanan siyasetçi, parti içinde çürük diş gibidir... "Acı verir."

Örnek mi?... İşte "Muğla-Bodrum-Kocadon" olayı.

Genel merkezin "Küstürdüğü" Mehmet Kocadon şimdi "Demokrat Parti'den... Muğla Büyükşehir adayı."

Kazanır mı?... Bilemeyiz.

Ama bildiğimiz bir şey var:

CHP'nin bu "Olaydan" zarar göreceği.

***

AKİF HAMZAÇEBİ



Seçime çeyrek kala... Akif Hamzaçebi "CHP Genel Sekreterliği'nden niçin istifa etti."

Hamzaçebi... CHP'nin "Kozmik odasından" bir isimdi.

Gönlünde "İstanbul- Büyükşehir adaylığı" yatıyordu... Bunu da "Genel merkez yönetimi" pekâlâ biliyordu.

Hamzaçebi l.5 yıl önceden "Kolları sıvamıştı... Büro kiralamıştı... İstanbul için çalışmaya başlamıştı."

Sonunda... Hamzaçebi İstanbul-Büyükşehir adayı yapılmadı... Ve "Kırıldı."

Bu olayda "Can alıcı konu/ soru" şu:

Hamzaçebi'ye... "Madem gözün İstanbul'da... Öyleyse git çalış" denildi mi, denilmedi mi?

Denildi ise... Neden aday gösterilmedi?... Niçin boş yere ümit verildi?

Hamzaçebi "İstifa nedenini" açıklamadı... Ama bizce "Neden" belli:

"Vefasızlık... Gönül kırıklığı... Yönetime güven kaybı."

***

GÜRSEL TEKİN



Hani bir söz var... "Saçını süpürge etmek" diye... İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'de "Tam da böyle bir isim."

Siyasi sicilinde... Gençlik Kolları da var, ilçe yönetimi de, belediye meclisi üyeliği de.

İl başkanlığı deseniz... O da var.

Genel Başkan Yardımcılığı... Genel Sekreterlik... Onlar da var.

Yerel seçim için neredeyse "Geriye doğru sayımın" başladığı bir süreçte... Ne oldu da Gürsel Tekin "Zehir zemberek" sözler söyledi?

Söylediklerinden birkaç satırbaşı:

Adaylar objektif kriterlerle belirlenmedi.

Aday belirleme süreci şeffaf, adil, ilkeli değildi... Liyakate önem verilmedi.

CHP'nin tarihine ve kültürüne yakışmayan adımlar atıldı.

Ne oldu da "Sabır taşı çatladı, Gürsel Tekin böyle patladı?"

Gürsel Tekin'in "İsyanının" siyasi sonuçlarının olmaması mümkün mü?

***

UZUN LAFIN KISASI



Gemi su alıyor... Parti kan kaybediyor... Kriz yönetilemiyor.

Yönetim ise "Ses yükseltmeyi... Ona buna çatmayı... Öfkeyi... Hakareti... Masayı yumruklamayı" siyaset yapmak sanıyor.

Çarşamba... Saat 15.00... Televizyon "CHP'den yeni istifalar" haberlerini veriyor.