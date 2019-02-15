Kuyruk var kuyruk var... Kuyruktan kuyruğa fark var.

"Kuyruk-1979" var... Yağ, deterjan, tuz, akaryakıt, ampul kuyruğu.

"Kuyruk-2019" var... "Tanzim satış" kuyruğu.

İki kuyruk arasında "40 yıllık zaman aralığı" var.

40 yıl önceki kuyruğun arkasında "Yokluk" var, "Karaborsa" var.

40 yıl sonraki kuyruğun arkasında "Market lobisinin aşırı kazanç hırsı" var,

"Erdoğan nefretinden kaynaklanan" politik hesaplar ve algı operasyonları var.

Ve... İki kuyruğu "Kimi bilerek, kimi bilmeden" birbiriyle karıştıranlar var.

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İNCE HESAP



Kuyruk-1979 "Bir siyasi iktidarın" sonu olmuştu... Bülent Ecevit hükümetinin.

Şimdi... Kuyruk- 2019'un, Erdoğan için "Sonun başlangıcı olmasını" umanlar/ dileyenler/ bekleyenler var.

Özetle... Domates, biber, patlıcan üzerinden "Siyaset/seçim" hesapları yapanlar var.

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1979'U "KİMLER" BİLİR?



Temel Karamollaoğlu... Çok iyi bilir.

Alev Coşkun bilir, Ali Topuz bilir, Altan Öymen bilir.

Köksal Toptan bilir, Celal Doğan bilir.

Ali Naili Erdem bilir, Recai Kutan bilir, Oğuzhan Asiltürk bilir.

Hikmet Çetin bilir, Kemal Anadol bilir, Süleyman Genç bilir.

Allah sağlık versin Deniz Baykal da bilir.

Günümüzde... "Bilen" susuyor... Hani ne derler?... "Ağzı olan konuşuyor."

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MECLİS'TEN "MARKET"



Cahit Karakaş... 1980 öncesinin Meclis Başkanı.

GİMA Genel Müdürü'nü aradı.

Ve "TBMM'de GİMA'nın şube açmasını" istedi.

Açıldı... Meclis'teki "GİMA marketinde" domates, biber, patlıcan... Deterjan, pirinç, şeker, zeytinyağı, ayçiçek yağı, tuz satılmaya başlandı.

Allah sağlıklı ömür versin, "O günleri" Cahit Karakaş iyi bilir.

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PETROL OFİSİ TBMM İSTASYONU



Tevazu bir yana Kuyruk-1979'u biz de çok iyi biliriz.

Akaryakıt kuyrukları "Metreyle değil kilometreyle" ölçülürdü.

Meclis Başkanı Cahit Karakaş "Petrol Ofisi Genel Müdürü ile konuştu."

TBMM'de bir "Akaryakıt istasyonu" açıldı.

Milletvekili ve senatörler... Gazeteciler... Araçlarına benzini "Meclis'teki akaryakıt istasyonundan" alıyorlardı... Kuyrukta beklemeden.

Unutmadan... Satış "Sınırsız" değildi... "Belli bir sınır" limiti vardı.

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AMPUL



Yoktu da yoktu... 1979'da pil yoktu... Tüp gaz yoktu... Margarin yoktu... Ampul yoktu.

Meclis'in telefon kabinindeki ampullerin "Çalındığı bile" olurdu.

O tarihte cep telefonu ne gezer?...

Parlamenterler "Meclis'teki (Jetonsuz/ücretsiz) telefonu kullanırlardı."

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NİSAN-1979



Muhalefet lideri Süleyman Demirel Mersin'de... Mersin'in ilçelerinde miting yapıyordu... Kalabalık... Ellerde "Tencere, tava" yokluğu, kuyruğu, karaborsayı protesto ediyordu.

Rahmetli Teoman Erel'le... Sevgili Zafer Mutlu ile... Mitingleri izliyorduk.

Bir pankart dikkatimizi çekti... Köşemizde (TERCÜMAN Gazetesi) yazmıştık:

"Anaların gözyaşı mazot olsa, traktörler yolda kalmazdı."

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AĞUSTOS-1979



Akçakoca kaymakamı muhtarlara haber yolladı:

-Margarin geldi... Her köye 2 teneke... Köylülere dağıtacaksınız.

Muhtarın biri... Köydeki caminin minaresine çıktı:

-Duyduk duymadık demeyin... Margarin geldi... Herkese paylaştıracağım.

Sonra... Birisi "Muhtarı şikâyet etti."

"Camiyi siyasete alet etti" diye.

Soruşturma açıldı... Muhtarın savunması alındı... "Bir şey çıkmadı."

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EŞEK ŞAKASI



Eski Bolu milletvekili... Eski bakan... Ahmet Çakmak dostumuz iyi bilir.

1979'da... Bayramda... Bolu'da... İlçelerinde... Bazı "Keratalar" bir laf çıkarmışlar:

- Yağ, şeker, ampul geldi... Şu binada... İsteyen gidip alsın.

Millet koşuşmuş... Gösterilen bina "CHP il/ilçe başkanının" evi. Ne yağ var, ne ampul... Ne de satan.

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KAHVE, SİGARA, VİSKİ



Kahve yoktu... "Sarı uçlu Samsun sigarası" hiç yoktu.

Uzatmayalım... Yoktu, yoktu, yoktu.

Milletvekilinin, senatörün "Kontenjanı" vardı... Ayda üç kilo sigara... "Meclis sigarası."

Evet... O dönemde "Parlamenterler için" özel sigara yapılır, Meclis'te satılırdı.

Seçmen... Siyasetçinin kapısını çalardı... "Sigara için."

1979'da... Viski de yoktu... Karaborsaydı... Evde viski bulundurmak da zaten "Suçtu."

Neyse... Bugün Cuma... "İçki konusuna" hiç girmeyelim.