Kırşehir de öyle, Kayseri de... Adana da öyle, Aksaray da öyle... Mersin, Niğde, Düzce, İzmir, Manisa, Kars... Öyle.

1. Adaylar arasındaki yarış centilmence.

2. Konvoy yok... Davul zurna yok...

Ses kirliliği yok.

3. Afişler belli yerlere asılıyor... Görüntü kirliliği yok.

4. Bir iki istisna dışında...

Üslup kirliliği de yok.

Seçime 40 gün kala "Yurtta hava böyle."

***



Hasar Tespiti



Adaylık süreci bitmediği için "Kesin hasar raporunu" çıkarmak güç.

Ama... En ağır hasarı İdris Naim Şahin'in aldığı kesin.

Yıllardır yolcusu olduğu "Trenden" indi.

Ve... "Bilmediği bir trene" binmeye heveslendi.

Sonunda...

Binmesiyle inmesi bir oldu... Şöyle de diyebiliriz;

"Biletsiz yolcu" misali... Tren daha hareket etmeden indirildi.

Yaralandı...

İncindi.

"Kusur kimde" diyecek olursanız.

Kusurlu... Hatalı...

"Bizzat kendisi." Zira...

"Öfkesini...

Hırsını" kontrol edemedi...

"Hırsı, aklının önünden gitti." Neşet Ertaş'ın çalıp söylediği "Kendim ettim kendim buldum" türküsü gibi.

***



Horoz Dövüşü "Out"



Proje "In" Demagoji... Polemik...

Horoz dövüşü... Bol keseden vaat "İlgi görmüyor." Seçmen "Proje" istiyor.

"Hayal satan" puan güven vermiyor.

"Projeyle konuşan" prim yapıyor.

***



Devlet Refleksi



Kapadokya'da... Peri Bacaları'nın bitişiğinde otel yapılmaya başlandı.

İnşaat tepki aldı.

İnşaata ruhsat verenler bu "Çirkinliği" savunmaya kalktı.

Erdoğan emir verdi, Turizm Bakanlığı yıkım kararı aldı... İnşaat yerle bir.

İşte "Devlet refleksi" bu.

Vatandaşın "Devletten beklediği" bu.

***



Siyaset Halkla Yapılır



Adaylar çarşı pazar dolaşıyorlar...

Halkın arasına giriyorlar... Hatır soruyorlar.

Çok iyi yapıyorlar.

Bazen adayı tersleyen, "Senin partine oy vermem" diyen de çıkıyor.

Ama varsın olsun...

Halktan kopmamakta fayda var.

***



"En..."



Gezdiğimiz yerlerde "En çok konuşulan" konu... Hayır, siyaset seçim değil... "Ekonomi." Kimi..."Piyasa ne zaman canlanacak" diyor.

Kimi... "Banka faizinden şikâyet ediyor."

Kimi... "Sattığı malın parasını tahsil edemediğini" söylüyor.

Herkes "Ekonomide toparlanma" bekliyor.

***



Yavaş Yavaş



Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... Vatandaş "İttifaka alışıyor." "Bu iş" yavaş yavaş "İki parti etrafında kümelenmeye" doğru gidiyor.

Ufukta... Bir iki seçim sonra... "İki partili sistem" görünüyor.

Doğrusu da bu.

Eskiden... İki parti vardı... Demokrat Parti ile CHP.

1960 darbesi siyasetin bağrına hançer sapladı... Parti enflasyonu başladı.

Sonra... Taşlar yerine oturdu... Yine iki partili dönem başladı... Adalet Partisi ile CHP.

12 Mart 1971 Muhtırası...

Siyasete bıçak yarası... Yeniden parti enflasyonu.

12 Eylül 1980... Bir darbe daha... Bütün partiler kapatıldı... Sonra da...

Parti enflasyonu tavan yaptı.

İttifaklar... 2 partili sistemin yoluna döşenen taşlar gibi.

Olacak, oturacak... Yavaş yavaş... Sabır şart.

Yeter ki... "Siyasete müdahale edilmesin." Yeter ki... "Darbe...

Sehpa... İp" gibi yakışıksız sözler siyaset sözlüğüne girmesin.

***



Anketçi



İşte bir enflasyon daha...

"Anket enflasyonu." İller... İlçeler... Anketçi dolu.

Anketin biri "Falanca parti önde" diyor.

Öteki anket "Diğer partiyi açık ara önde" gösteriyor.

Milletin kafası karışıyor...

Anketlere güven sarsılıyor.

"Olay" Mersin'de yaşandı... Geçen hafta...

Önümüzde...

Vatandaşın birinin (Sitelerde marangoz) telefonu çaldı... Arayan bir kadındı...

"Anketçi olduğunu" söyledi... Ve "Hangi partiye oy vereceksiniz" dedi.

Marangoz... Ağzını bozdu:

-Başlarım senin anketine...

Parayı bastıranın oyunu yükseltiyorsunuz.

Ve... Arkasından... Küfrü bastı.

Anketçi... "Beyefendi" dedi:

- Terbiyesizlik etmeyin.

Marangozun kafasının tası atmıştı bir kere:

-Terbiyesiz senin babandır... Senin de anketinin de.......

Arkadaşlarla birlikteydik...

Başladık gülmeye.

***



Kars Modeli



Hava buz gibi soğuk...

Kar yağıyor... Karslı'nın söylemiyle "Beyaz altın." Bu kış kıyamette gel de çarşı pazar, sokak sokak dolaşıp seçim çalışması yap.

Onun içindir ki... Adaylar akşamları ev toplantıları yapıyorlar... Geç saatlere kadar.

Otelleri dolaşıp uçakla ya da Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli turistlere "Hoş geldiniz" diyen adaylar da var.

Turistler... Kars'ta oy kullanacak değiller.

Ama varsın olsun...

"Bunlar...

Güzel hareketler."