SİVAS

Kahvaltıdaydık... Televizyondan, haberleri sunan spikerin sesi geliyordu:

-Deprem!...

Çevremizde... Yorumlar başladı.

Biri... "CHP'deki liste depremi" dedi.

Diğeri... "Hayır... Mersin'deki İyi Parti, Burhanettin Kocamaz depremi" diye söze girdi.

Öteki "Susalım... Dinleyelim" diyerek, köşedeki TV'yi işaret etti.

Sessizlik... Haberleri dinledik:

-Çanakkale... Ayvacık'ta deprem.....

Bu defa... Yine konuşmalar başladı.

Biri "Aaaa... Gerçek depremmiş" diye sesini yükseltti.

Diğeri... "Ne yani?... CHP'deki liste depremi ile Mersin'deki İyi Parti depremi sanal deprem mi?" sorusunu seslendirdi.

Neyse... Bütün depremzedelere "Geçmiş olsun" diyelim.

Ve Sivas'tan son notlar... Devam edelim.

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YÜZÜNCÜ YIL



Sivas... Mustafa Kemal Paşa'yı 108 gün ağırlayan Sivas.

Bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı Sivas.

Sivas Kongresi... 4 Eylül 1919'da toplandı.

4 Eylül 2019... "Kongrenin yüzüncü yılı."

Sivas'ta "Seçim... Siyaset... Ekonomi" konuşuluyor... Ama...

"Yüzüncü yıl" da konuşuluyor... Sivas "Yüzüncü yıl kutlamalarına" hazırlanıyor.

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100 PROJE



Salih Ayhan... Sivas Valisi.

"Yüzüncü yılı, 100 proje ile kutlayacağız" diyor ve...

Projeleri saymaya başlıyor.

İşte bu güzel.

Sivas'a... Ve yüzüncü yıla yakışan... "Nutuklu kutlama" değil.

Projeli kutlama.

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ATATÜRK'ÜN ODASI



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Naci Yıldız ile "Müzeye" gittik.

Sivas Kongresi'nin yapıldığı binaya.

Mustafa Kemal Paşa'nın odası...

Bir demir karyola.

Yatağın üzerinde, Sivaslı bir genç kızın çeyiz sandığından çıkarıp, Mustafa Kemal Paşa'ya hediye ettiği ipek örtü.

Ve... Üzerinde "Arap harfleriyle işlenmiş bir beyit" bulunan...

Sarı renkli... Bir atlas yastık.

"Cihanın canına mağrur olup incitme insanı

Süleyman-ı zaman olsan bırakırsın bu eyvanı."

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KİRLİ AHMET



Sivas'ta... Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu binada... 108 gün boyunca...

Neler konuşuldu?

Ve... Büyük Atatürk... Ne yedi, ne içti?

Biz böyle söyleyince... Naci Yıldız dedi ki:

-Neler mi konuşuldu?... Size tutanaklarını vereceğim... Ama neler yenildiğini... Kirli Ahmet'e gidelim... Lokantanın sahibi söylesin.

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YÜZÜNCÜ YIL SOFRASI



Lokantayı "Dördüncü kuşak" işletiyor: "Kaan Usta."

Kurucu... Birinci kuşak... "Aşçı Yusuf."

İkinci kuşak... "Yusuf oğlu İshak."

Üçüncü kuşak... "Ahmet Usta... Yani Kirli Ahmet."

Kaan Usta ise... "Kirli Ahmet'in oğlu."

Lokanta... Eskiden... Seyyar mış?... "Küçük bir araba."

Ahmet Usta beyaz önlük giyermiş... Sık sık elini sildiği önlük kirlenirmiş.

Sivaslı ona "Kirli Ahmet" dermiş.

Kirli Ahmet... Şimdi... "İki katlı lokanta."

Sivas Kongresi'nin yüzüncü yılında Sivas'a gelecek olan "Devlet protokolünün" yemeği Kirli Ahmet'te hazırlanacak.

Yemek...

Atatürk'ün 108 gün boyunca yedikleri:

Peskutan çorbası(Yoğurtlu, yarmalı bir yerel çorba)... Kuru fasulye... Ve siyah ekmek.

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MAÇ



Yemek sırasında telefonumuz çaldı... Arayan Sivas Valisi Salih Ayhan.

-Neredesiniz?

-Kirli Ahmet'te... Atatürk'ün yemekleri... Yüzüncü yıl menüsü...

Biz "Yüzüncü yıl" deyince...

Vali Salih Ayhan "Sakın unutmayın" dedi:

-Yüzüncü yıl maçına bekliyoruz.

Yüzüncü yıl maçı... 4 Eylül 2019'da.

Takımlardan biri... "Bugüne kadar Türkiye'de oynamış yabancı futbolcular."

Diğer takım... Ev sahibi... Sivas protokolü... Takım kaptanı "Sivas Valisi."

Söz... Maça geleceğiz.

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GİDEMEDİĞİN YER SENİN DEĞİLDİR



Osmanlı'nın Sivas Valisi Halil Rifat Paşa'nın unutulmaz sözü:

"Gidemediğin yer senin değildir."

Halil Rifat Paşa'nın "Sözünü dinliyoruz...

Bir gün Kayseri'ye... Bir başka gün Niğde'ye... Manisa'ya gidiyoruz."

Elveda Sivas.

Ver elini... Bakalım neresi?