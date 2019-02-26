Şehir merkezindeyiz...

Hasan Paşa Hanı'nda... Ömer'in Yeri'nde.

Mekân sahibi Ömer Ak'la tavla oynuyoruz.

Tavla bahane... Esnafla...

Gelip gidenle sohbet ediyoruz.

Ve... Soruyoruz:

-Oylar nereye?

"Vallah bu kadar iş yapıldı... Oyum AK Parti'ye" diyen de var.

"Hizmet iyi... Ama seçilmişler cezaevinde...

Bu nedenle oyum HDP'ye" diyen de.

En çok dinlediğimiz söze gelince:

-Ekonomi canlansın...

İşsizlik azalsın.

***



Erdoğan Bekleniyor



Baharatçı Kör Yusuf'a uğradık...

Dükkân kalabalıktı.

"Siyaset... Seçim" dedik.

Müşterilerden biri "Tayyip Bey'i bekliyoruz...

Dinleyeceğiz... Kararımızı ondan sonra vereceğiz" dedi.

Diğer müşteri söze girdi:

-Sur'da Kurşunlu Cami var... 500 yıllık... Hendek olayları sırasında yakıldı... Sonra onarıldı... Tayyip Bey gelip, açılışını yapacak... 3 yıl aradan sonra camide ilk kez namaz kılınacak.

Diyarbakır Bölge Temsilcimiz Hüseyin Kaçar'a baktık.

"Doğru" diye konuştu:

-Diyarbakır, Cumhurbaşkanı'nı bekliyor... Kurşunlu Cami açılacak...

Sur'da evi yanıp yıkılanlara, yeni evlerinin anahtarı dağıtılacak.

***



Kayyum Başkan... "Aday"



Cumali Atilla... "Kayyum, Büyükşehir Belediye Başkanı" idi... Şimdi "AK Parti Büyükşehir adayı." Sıkı çalışıyor.

"2 yılda yaptıklarını" anlatıyor... Ve oy istiyor:

Meydanlarında lastik yakılan bir Diyarbakır mı iyiydi, yoksa geceleri ışıl ışıl olan bu Diyarbakır mı iyi?

Kararınızı verin... Molotof kokteyli atan çocuklar mı?... Yoksa millet kıraathanelerinde çay içen, simit yiyen, ders çalışan çocuklar mı?

Onay verin, hizmete devam edeyim...

Milletin parası Kandil'e gitmesin...

Hizmet olarak size geri gelsin.

***



Yiyecek Sektörü... "İyi"



Melik Ahmet Caddesi'ni...

Yanık Çarşı'yı gezdik.

Esnafa sorduk:

-İşler nasıl?

Biri... "Saman alevi gibi" dedi:

-Bir bakıyorsun iyi... Ertesi gün bakıyorsun, durgun.

Öteki esnaf "Lokantayı" işaret etti:

-Bu devirde yiyecek işi yapacaksın.

Gerçekten öyle... "Ciğer...

Kelle paça... Kaburga dolması...

Kadayıf... Yerel yemek (Meftune)" yenilen yerler tıklım tıklım.

***



Kelle Paça



Gazi Caddesi'nde yürürken...

Lokantanın birinden "Gel gel" işareti yapıldı.

"Kelle paça yemeye" davet edildik.

Teşekkür ettik... Ve camekândaki yazının fotoğrafını çektik:

"Yaptığı şöhret haklı, İçinde hayat saklı, Bu kelle paça alır aklı, Hele olursa sarımsaklı."

***



"İstek"



Doktor Abdurrahman Yakut ve Hüseyin Kaçar ile yemek yiyorduk...

Masamıza bir Diyarbakırlı geldi:

-Bir isteğimiz var...

Söyleyebilir miyim?

-Elbette.

-Şehir Hastanesi istiyoruz...

Ankara'daki gibi...

Yazarsanız çok seviniriz.

***



İstihbarat



Diyarbakır'da... Herkes "İstihbaratçı." Biri diyor ki: "Reis, 9 Mart'ta Diyarbakır'a gelecek... Sağlam bilgi." Diğeri:

-Güvenilir kaynaktan öğrendim...

8 Mart'ta Adalet Bakanı burada olacak... Sonra Erdoğan gelip konuşacak.

Anlaşılan o ki... Mart'ın ilk yarısında "Erdoğan Diyarbakır'da."

***



Beklenti



Diyarbakır değişiyor... Gelişiyor...

Güzelleşiyor.

Sur'da... 500'den fazla dükkânın dış cephesi taşla kaplanmış... Gazi Caddesi'nde... Melik Ahmet'te...

Yanık Çarşı'da.

Geceleri... Şehir ışıl ışıl... Renk cümbüşü.

Huzur... Güvenlik... "Aman nazar değmesin... Tam puan." Diyarbakırlının beklentisi:

- Yaz yaklaşıyor... Turizm canlansın...

Piyasa hareketlensin.

***



Yarın... Yine Diyarbakır



Siyaset... İki partili... AK Parti ile HDP.

Sokakta konuşulan... AK Parti'nin oyunu yükselteceği.

HDP... Henüz seçim bürosu açmamış... Ama şehirde "HDP'nin seçim araçları" dolaşıyor.

AK Parti'nin seçim bürosu var...

Aday Cumali Atilla gündüzleri arazide...

"Akşamları eşiyle birlikte, ev toplantılarında." Bugünlük bu kadar... Yarın, Diyarbakır'dan anlatılacak daha çok şey var.