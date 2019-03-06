IĞDIR

Türkiye'nin en Doğu kalesinde... Yiğidin harman olduğu kadim şehirde... Iğdır'da bir ilk... "Kitap fuarı."

Tebriklerimiz, alkışlarımız Iğdır Valisi Enver Ünlü'ye.

Iğdır'da... 50 yayınevinin katıldığı... Sloganı "Her kitap yeni bir hayat" olan bu kitap fuarını açmak büyük başarı.

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SERHAT DİYARI



Iğdır... Serhat Diyarı.

Etrafı dağlarla çevrili... En heybetlisi, Türkiye'nin en yüksek dağı... Ağrı.

Cennetten doğduğu rivayet edilen Aras Nehri'nin beslediği verimli bir ova... Sürmeli ovası.

Ovanın ortasında... Iğdır'a 20 kilometre uzaklıkta... Tarihi İpek Yolu üzerinde... Tarihi "Ejder Kervansarayı."

Zaten... Bu coğrafyanın "Her karışı tarih."

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KİTAP DİRENİYOR



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de Iğdır'da.

Kitap fuarını açış konuşmasında İbrahim Er dedi ki:

-Dijital kuşatmışlığa rağmen kitap direniyor.

Direniş öylesine güçlü ki...

Dün... Daha ilk gün... Iğdır kitap fuarını binlerce Iğdırlı'nın ziyaretinden belli.

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DELLO MEHMET HANI



Iğdır'a çok geldik.

İlk gelişimiz... 1968... Başbakan Demirel ile.

Elektrik yoktu... Jeneratörün cılız ışığı ancak bazı yerleri aydınlatıyordu... Hastaneyi... Kaymakamın evini... Emniyeti falan.

Başbakan, kaymakamın evinde kalmıştı.

Biz ise handa... "Dello Mehmet Hanı'nda."

Merak... Nostalji... "Hanı aradık."

Yıkılmış... Orası şimdi "Sebze Meyve Hali."

Portakal... "3 kilosu 10 lira."

Domates "5 lira."

Salatalık "6 lira."

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MEZAR TAŞLARI



Ziya Zakir Acar'la (Eğitimci... Eski Kültür Müdürü... Araştırmacı... Yazar) köylere gittik.

Kervansaray... Eski köy mezarları.

"Akkoyunlu döneminden kalma" mezar taşları.

Koç başlı mezartaşı... "Oğuz geleneği..." Yüzlerce.

"Ünlü kişinin" mezartaşı... Koç başlı.

Çizmeli... Atlı... Tüfekli mezartaşı... "Kahramanın" mezarında.

Kuzulu mezartaşı... "Çocuk mezarı."

Halı desenli mezartaşı... "Burada bir kadın yatıyor."

Iğdır... "Açık hava müzesi" gibi.

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ŞEHİTLERE SAYGI



Çarşıda... Kahvede... Herkes bize sordu:

-Şehitler anıtını gördünüz mü?... Türkiye'nin en yüksek anıtı... 43.5 metre.

Evet gördük.

Ayrıca... "15 Temmuz" adını taşıyan pek çok okul da gördük.

Kars... Şehitlere saygılı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimine ise hâlâ öfkeli.

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SEÇİM



Azeri... Kürt... Laz... Terekeme... Bulgar göçmeni... "Etnik yapı çok renkli."

Birlik, beraberlik... Kız alıp verme... Huzur... Güvenlik... "Sorun yok."

Ayrışma... Seçimden seçime.

Yerel seçim yarışı... Cumhur Ittifakı ile HDP arasında.

AK Parti adayı çekilmiş... Cumhur Ittifakı'nın adayı MHP'li.

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İRANLILAR



Akşam yemeği... İranlılar Lokantası.

65 yıllık lokanta... "Üçüncü kuşak" işletiyor.

Yemekte... "Bozbaş" var... Bu yemeğin adı Kars'ta "Piti." İran'da ise "Abguş."

Köfte de yedik... "Taş köfte."

Manda eti, taş ya da tahta üzerinde dövülüyor... Kıyma oluyor... Sonra da "Yumurtadan büyük köfte."

Iğdır... İran'a komşu.

Çarşıda "Farsça tabela" çok.

Yarın... Iğdır'dan son notlar.