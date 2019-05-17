Yarından sonra 19 Mayıs... "Büyük Taarruz" ile noktalanan "Büyük yürüyüşün" başladığı gün.

Milletçe bayrama hazırlanıyoruz... "Büyük Atatürk'ü" bir kez daha saygıyla, minnetle anıyoruz.

Ve Atatürk'ün "Şu sözlerini" hiç unutmuyoruz... Hatta... "TBMM'nin duvarlarına kazınmasını" öneriyoruz:

"Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi... Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir (1 Kasım 1930... Atatürk'ün TBMM'nin 3.dönem, 4.yasama yılını açış konuşmasından)."

***

Acı Ama Gerçek



Büyük coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız Gençlik ve Spor Bayramı'na 11 gün kala Meclis'te "Bizce" talihsiz bir konuşma yapıldı... 8 Mayıs 2019... Çarşamba günü.

Bir milletvekilimiz (Nurhayat Almaca Kayışoğlu-Bursa) Meclis kürsüsünde şu dörtlüğü okudu:

"Kaynayan kazan taşmaz mı,?

Sandıkları aşmaz mı,?

Seçmenin oyunu yok sayan,

Darbeyle buluşmaz mı?"

Milletvekilinin bu sözleri... TBMM tutanaklarına göre... "Alkışlarla karşılandı."

Sene 2019... Ve Yüce Meclis'te "Darbeli konuşma."

Söyleyecek söz bulamıyoruz... Acı... Hem de çok acı.

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Gönül İsterdi Ki



Darbeli konuşmanın yapıldığı gün Meclis'te "Başkanlık" koltuğunda Süreyya Sadi Bilgiç oturuyordu... TBMM Başkan Vekili.

Rahmetli babasını iyi tanırdık... Dostumuzdu... Dr. Sadettin Bilgiç.

Sadettin Bey "Muhtıraları, darbeleri" yaşamış, Zincirbozan'a sürgüne yollanmış değerli bir devlet ve siyaset adamıydı.

Gönül isterdi ki... "1960 darbesinden sonra Yassıada'da yargılanıp hapse mahkûm edilen Mehmet Said Bilgiç'in akrabası olan... 1980 darbesinden sonra Zincirbozan'a gönderilen Dr. Sadettin Bilgiç'in çektiği acıların yakın tanıklığını yapan" TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç "Darbeci konuşmaya müdahale etsin."

Gönül isterdi ki... "Hanımefendi... Bu sözlerinizi lütfen geri alır mısınız" desin.

Gönül isterdi ki... Meclis'e bir önerge verilsin... Ve "Darbe dörtlüğünün TBMM tutanaklarından silinmesi istensin."

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Çevir Kazı Yanmasın



Darbeli konuşma kamuoyunda tepki çekince... Eleştirilince... CHP Meclis Grup yönetiminden bir açıklama geldi.

"Darbe" sözünün "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul- Büyükşehir seçiminin yenilenmesi kararı için kullanıldığını" söyledi.

Hani... Ne derler?... "Yersen." "Dil uzmanlarına" soralım... Darbeli dörtlük ile "YSK kararı arasında bir ilişki kurulabilir mi?"

***

Yakışmadı



Olmadı... Yakışmadı... Yüce parlamentonun çatısı altında böyle "Darbeli" bir konuşma yapılmamalıydı.

Maalesef yapıldı... Ama... "Alkışlanmamalıydı."

***

Fıkra(!)



Meşhur fıkradır... Bilirsiniz...

Öğretmen, Kayserili öğrencisine sormuş:

-İki kere iki kaç eder?

Çocuk cevap vermiş:

-Alırken mi, satarken mi öğretmenim?

Klasik Kayseri fıkrası... Hoş... İstediğin kadar gül... Fakat...

Bu fıkrayı "Demokrasiye, milli iradeye, seçime" uyarlamak yakışık alır mı?

"Aynı milletvekilimiz" Meclis'te "Bugünlerde dilden dile bir fıkra dolaşıyor" diyor... Ve... "Kürsüde" fıkra anlatıyor;

"Demokrasiyi trene benzetene sormuşlar... Milli irade nedir demişler... Cevap vermiş, seçimi kazanınca mı kaybedince mi demiş."

Neyse ki Meclis'te bu fıkraya "Alkış gelmemiş."

Siyaset ciddi ve saygın bir iştir.

Altın günlerinde, konken sohbetlerinde, nargile kahvelerinde "İstediğin fıkrayı anlat... Gül... Eğlen... Dalga geç."

Ama "Meclis'te olmaz."

Hele hele "Demokrasi, milli irade, seçim" alay konusu yapılmaz.

***

Günün Sorusu



Meclis... Bizim Meclisimiz...

"Yedeği" yok... "Başka Meclis" yok.

Meclisimizin "İtibarına" özen göstermeliyiz.

Ama... Meclisin içinden "Meclisin saygınlığına limon sıkan olursa" ne diyeceğiz?

***

Biliyor Muydunuz?



Yazımıza Büyük Atatürk'ü anarak başladık... Noktayı yine Atamızın bir konuşmasından söz ederek koyalım.

13 Ağustos 1924... Meclis kürsüsünde, "Tutanaklarda" yer alan ifadeye göre "Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri."

Gazi "Türkiye devleti, bir halk devletidir, halkın devletidir" diyor.

Ve sözü "Vatan için can verenlere... Şehitlere" getiriyor.

"Şehitlik mertebesine erişenlerin ruhlarına Fatihalar armağan edelim" diyor.

Meclis "Ayağa kalkıyor."

"Fatiha okunuyor."

Büyük Ata'yı özlemle ve rahmetle analım ve bu Pazar "Bayramımızı" coşkuyla kutlayalım.