Bolulu kasap Zerrin Yavuz Açıkalın aynen böyle dedi:

-Kasaplık deyip geçme...

Kasaplığı küçümseme... Kasaplık, kolda altın bilezik... İşsiz kalmazsın...

Hiç iş bulamazsan bir marketin et reyonunda çalışırsın.

"Kadından kasap olur mu" demeyin.

Bal gibi oluyor.

Hatta... Başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket bile alıyor?

***



Hayatı Roman



Babası Bolu'da şoför.

Zerrin Yavuz okumak, hukukçu olmak istiyor.

Hem liseye gidiyor, hem de bir kasabın yanında çalışıyor...

Okul harçlığını çıkarıyor.

Bir gün...

Müşteriye sipariş götürürken, Zerrin'in bindiği araca "Başka bir araç çarpıyor." Zerrin... Kazada "Camdan fırlıyor...

Ağır yaralanıyor." Ve... "Hukuk fakültesinde okuma hayali" suya düşüyor.

Öyleyse...

İyileşince "Kasap çıraklığına" devam.

***



Yeter ki Çalış



Aylar, yıllar geçiyor.

2000 yılında Zerrin Yavuz "Kendi işini" kuruyor.

Sen yeter ki çalış.

Bolu'da... Migros'un et reyonunu işletmeye başlıyor.

2005... Beş erkeğin işlettiği "Mezbahaya" ortak oluyor.

Daha sonra... Beş ortak çekiliyor, mezbaha Zerrin Yavuz'a kalıyor.

Kadın elinin değdiği mezbaha tertemiz...

Pırıl pırıl.

***



Başarı Hikâyesi



Kasap Zerrin'in yanında 60 kişi çalışıyor...

Mezbahada... Et sattığı işyerinde.

Zerrin "Ben onların patronu değilim" diyor:

-Personelimin ablasıyım.

Abla... Ayağında çizme, elinde hortum... Mezbahada temizlik yapıyor.

Sonra... Hayvanları besliyor.

Ve... Hayat devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ona "İş hayatındaki başarı hikâyelerinizin artarak devam etmesini diler, gayretlerinizin ülke ekonomimize katkı sağlamasını temenni ederim" diyor.

***



Kasabın Kocası... "Aşçı"



Zerrin Yavuz "Kader, kısmet"...

Bir lokantada aşçılık yapan Ercan Açıkalın'la evleniyor.

Evlenince kasaplığı bırakmıyor.

Kocası da "Lokanta işletiyor." Sorduk... Evde yemeği kim yapıyor?

Zerrin güldü:

-Eşim yapıyor...

Aşçı olan o.

***



O Şimdi "Belediye Meclisi Üyesi"



Zerrin Yavuz Açıkalın "Siyasete soyundu." 31 Mart 2019'da...

Bolu'da... "İl Genel Meclisi'ne" aday oldu.

Köy köy dolaştı.

"Ailenizin kızı geldi" dedi.

Köylü onu tanıyor...

Zira... Yıllarca köylüden dana almış, koyun almış...

Parasını zamanında ödemiş.

Kentli deseniz... Zaten tanıyor... "Onun müşterileri."

Bolu... İl Genel Meclisi'nin "23 üyesi" var... 16'sı AK Partili...

5'i CHP'li... 2'si MHP'li.

AK Partili Zerrin Yavuz Açıkalın, Belediye Meclisi'nin "Tek kadın üyesi."

***



Bayram İkramiyesi



Zerrin Hanım'ın "Çiftliği de var." Çiftlikte "Kurbanlık besliyor." Kurban Bayramı öncesi satacak.

Söz "Kurbandan" açılınca...

Zerrin Yavuz Açıkalın dedi ki:

Hükümet emeklilere "Bin lira bayram ikramiyesi" veriyor.

O bin lira var ya... Piyasaya hareket getiriyor...

Geçen yıl "Kurbanlık piyasası bile canlanıverdi."

***



Paylaşmalıyız



Bolu'da... Çay içerken, sohbet ederken...

Zerrin Yavuz Açıkalın "Öyle bir şey" söyledi ki...

Paylaşmalıyız:

Yeni nesil meslek beğenmiyor.

Gel tarımda çalış...

Gel kasaplık yap... "Hayır...

İstemiyor."

İstediği...

Belediyede iş... Masa başı işi... Sabah 9, akşam 5... Oysa... Çalışsa...

"Herkese iş var."