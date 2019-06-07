ANTALYA

Bayramın ikinci günü Antalya'ya gelen turist sayısı... 69 bin.

Çoğu Rus ve Alman.

Her 3 dakikada bir ya uçak iniyor, ya da havalanıyor.

Bayram bereketi... Turizm bereketi... Antalya'ya döviz yağıyor.

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Tartışmalı Konu... "Her Şey Dahil"



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni "Turizm iyi olmasına çok iyi de, bir sorunumuz var" dedi.

Sorduk:

-Nedir?

Mevlüt, "Turistin otelden çıkması şart" diye söze başladı:

Otellerde "Her şey dâhil" sistemi var... Turistin çoğu otelden çıkmıyor.

Turist otelden çıksa... Çarşıyı, pazarı dolaşsa... Turistik yerleri gezse... Piyasa hareketlense... "Bunu istiyoruz."

Şehirdeki esnaf, turizmden nasibini pek alamıyor... "Parayı otelci, turizmci ve uçak işletmecileri kazanıyor."

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Sokak Lezzetleri Festivali



Festivalin zamanlaması iyi... Dün başladı... Dört gün.

Festivalin yapıldığı yer de iyi... Meşhur Konyaaltı Plajı... Parkın ortası.

15 ülkeden 200 farklı lezzet.

Cağ kebabı da var... Japon mutfağı da.

Bizim midyeci de gelmiş... Hintli aşçı da.

Gezdik... İlgi büyük.

Kim düşünmüşse iyi düşünmüş.

Unutmadan... "Bu bölgenin güvenliği" Cemil Tombul'dan soruluyor.

Antalya'nın eski emniyet müdürü... Şimdi emekli.

Daha önce de yazdık... Sahilde "Güvenlik tam puan."

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Çinli... Güneşi Sevmiyor



Otellerde Çinli çok.

Fakat... Sahilde Çinli yok.

Çinli... Koreli... Japon "Tarihi yerleri" geziyor.

"Denizden... Güneşten yanmaktan" hoşlanmıyor.

Rus... Alman... İskandinav ülkelerinden gelen turist ise "Denizden çıkmak bilmiyor."

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Üç Gözlem



Yollarda dilenen, kâğıt toplayan, kırmızı ışıkta kâğıt mendil satan görmedik.

Bir başka gözlem... Suriyeli sığınmacı çok... Bir kısmının hali vakti iyi... Ailece sahilde piknik yapıyorlar.

Parkta... Sahilde... Yoga yapan o kadar çok grup var ki... Yerli yabancı.

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Büyük Fotoğraf



Milli gelir... Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu kesin. Ekonomi... Türkiye genelinden iyi.

Vali Münir Karaloğlu, bu konu açılınca dedi ki:

-Ekonominin 2 lokomotif sektörü var... Turizm ve tarım... Turizm iyi... Ürün de iyi para etti.

Ekonomide "Büyük fotoğraf" Vali Bey'in söylediği gibi.

Ama "Çarşıda" sıkıntı var.

Turistin "Otelden dışarı çıkması" bu bakımdan önemli.

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Yabancı İşçi



Çarşıda... Otellerde... Lokantalarda "Yabancı işçi" çok.

Özbek... Gürcistanlı... Kırgız... Kazak.

Kaç kişi olduğunu merak ettik.

Vali Bey "20 bin kişi" dedi.

Bizim işsizlerin çoğu "Masa başı iş... Belediyede iş... Bakanlıkta iş" istiyor.

Bizimkilerin beğenmediği işlerde ise "Yabancı" çalışıyor.

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Bir Türkiye Gerçeği



İşsizlik... Başka yerlere göre "Az."

Vali Münir Karaloğlu öyle bir şey söyledi ki... Katılmamak imkânsız... Tam bir "Türkiye gerçeği."

-Antalya'da işsizlik değil, iş beğenmeme sorunu var.

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Beğendik



Turizm sezonu başlarken Antalya Valisi "Esnafla toplantı yapmış."

İşyerlerinizde her malın üzerinde etiket olsun.

Turiste kazık atmayın.

Yerliden farklı, yabancıdan farklı ücret almayın.

Sonuç... Esnaf saygılı... "Esnaf kimseyi kazıklamıyor."

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Tırmanış



Mevlüt Yeni önümüze bir liste koydu... "İlginç."

Tam "52 sektör" turizmden besleniyor.

Bayrama ve Antalya'ya veda zamanı.

Ve... Son söz:

Turizm tırmanışta.