ANTALYA

Uçağın biri iniyor, biri havalanıyor... Bütün gün... Antalya'ya yerli, yabancı turist yağıyor.

Oteller dolu.

Sahiller ana baba günü.

Dün... Öğle saatlerinde Vali Münir Karaloğlu'na sorduk:

-Bayramda Antalya'nın nüfusu ne kadar?

-Bir milyonun üzerinde misafirimiz var... Nüfus 3.5 milyonu geçti... Yarın daha da artar.

Otelci memnun... Taksici memnun... Lokantacı memnun.

Memnun olmayan yok... Antalya... Halinden memnun.

***

Alanya... "Uzun Tatil Morali"



Yabancı turist, yerliden daha fazla.

İskandinav ülkelerinden... Rusya'dan... Almanya'dan.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel dedi ki:

-Uzun bayram tatili piyasaya büyük moral oldu.

Alanya'dan söz etmişken... "Yeni Alanyalılar" konusuna girmek şart.

Onlar... Alanya'da yaşayan yabancılar... 18 bin "Yeni Alanyalı."

Belediye Başkanı Yücel'e sorduk:

-Alanya'da mülk alan yabancı ne kadar?

-40 bini geçti. Ev alan da var, dükkân alan da, arsa alan da...

***

Gelinlerimiz



Paolina Müftüoğlu... Finlandiya asıllı gelinimiz.

Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu'nun eşi.

31 Mart yerel seçimlerinde... Alanya seçmeni... Cumhur ittifakı listesinden... "Gelinimizi" belediye meclisine üye seçti.

Bölgede "Rus... Finlandiyalı... Alman... İngiliz" gelinimiz çok.

***

Manavgat... "Can Suyu"



Ahmet Boztaş... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Bayram tatilinin uzaması piyasaya can suyu gibi geldi" dedi.

Manavgat... "Belçikalının tercihi."

1 haftalığına gelen Belçikalı da var, ev alıp yerleşen Belçikalı da...

Caddeler... Sahiller... Belçikalı, Rus, İngiliz ve Almanlar ile dolu.

***

Mevlüt Çavuşoğlu... "Lokomotif"



Dışişleri Bakanı (Alanyalı) Mevlüt Çavuşoğlu dün "Bayramlaşmadaydı."

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel "Bakanımız, Antalya için bir şans" dedi... Ve ekledi:

-Mevlüt Bey Antalya'nın lokomotifi.

Dışişleri Bakanı... Büyükle büyük, küçükle küçük... Halkın içinde.

Lokomotif benzetmesi... "Doğru."

***

Reel Sektör



Ali Çandır... Alanya Ticaret Borsası Başkanı.

Onunla... Önce "Bayramı... Turizmi" konuştuk.

"Bayram tatilinin uzun tutulması piyasaya canlılık getirdi" dedi.

Sonra... "Sebze, meyve fiyatları" konusuna girdik.

Ali Çandır:

-Bu kış biraz ağır geçti... Güneşli gün sayısı azdı... Bu yüzden sebze, meyve fiyatları arttı... Ama şimdi hava güneşli... Mahsul bol... Halde domatesin kilosu 1 lira.

***

Belediye



Muhittin Böcek... Konyaaltı Belediye Başkanı idi... 31 Mart'ta "Büyükşehir Başkanlığına" seçildi.

1. Menderes Türel'in başlattığı bazı projeleri durdurmuş... "Hizmette devamlılık esas... Yatırımlar devam etmeli."

2. Belediyede işten çıkarmalar var... "Bayrama işsiz giren çok... Üzüldük."

3. Bir de atamalar konusunda yakınma dinledik... Şehrin en doğusundaki personel, Antalya'nın batı ucuna atanmış... "Bunlar yanlış işler."

Tanıdığımız Muhittin Böcek'e yakışan "Herkesi kucaklaması."

***

Ortak İstek... "Yüksek Hızlı Tren"



Sokağa çıkın... 100 Antalyalı'ya sorun... "Ne istiyorsunuz" diye.

En az 80'i aynı yanıtı verecektir:

-Yüksek Hızlı Tren.

Antalyalı, kafasında "Projeyi yapmış."

Yüksek Hızlı Trenin "Güzergâhını bile" belirlemiş:

"Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Antalya."

Bu hat "Turizm hattı... Kapadokya- Akdeniz hattı."

Eğer bu proje gerçekleşirse "Bölgeye büyük canlılık getirir."

***

Gözlem



Sezar'ın hakkı Sezar'a...

Antalya'yı "Temiz bulduk."

Yollar temiz... Sahil temiz.

Çarşı, pazar temiz.

Dün sabah erkenden yürüyüşe çıkmıştık.

Gördük ki... Şehir "Geceden temizlenmiş."

Darısı... Sahillerdeki bütün illere... İlçelere...