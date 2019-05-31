Yine yeşermiş fındık dalları... Yaylalar...

Çağlayanlar... Şırıl şırıl akan sular... Millet işinde gücünde... Şehir bayrama hazırlanıyor.

İstanbul seçimi... İlde, ilçelerde, köylerde "Herkes 23 Haziran'ı" konuşuyor.

Zira... İstanbul'da 500 binin üzerinde Ordulu yaşıyor...

İstanbul'da akrabası olmayan yok gibi.

Denizle yeşilin sarmaş dolaş olduğu Ordu... Gündüz güzel...

Tertemiz.

Gece... Halk sahilde iftar yapıyor, sahura kadar parklarda oturuyor.

Meşhur türkü...

"Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı." Gece teleferikle Boztepe'ye çıkıyoruz.

Aşağıda... Çırpınıyor Karadeniz... Ordu ışıl ışıl.

***



Hilmi Güler



Aday doğru olunca seçmen sandıkları dolduruyor.

Hilmi Güler... Eski bakan...

Çalışkan... Vizyon sahibi... Proje adamı.

Büyükşehir seçiminde aldığı oy yüzde 56.93.

Ak Parti'nin 2014 yerel seçiminde aldığı oyun da üzerinde, 2018 milletvekili seçiminde aldığı oyun da.

Karadeniz turizmi "Arap ağırlıklı." Hilmi Güler "Çinli... Japon...

Singapurlu turisti" Orduya getirmek için kolları sıvamış, gece gündüz çalışıyor.

***



Miting Gibi İftar



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın iftara davet etti...

Geldik.

Vali, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Alay Komutanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı, siyasi parti temsilcileri, spor adamları, sendika başkanları, sivil toplum liderleri... İftar "Miting gibiydi." İftarda, metropol ilçe Altınordu'nun belediye başkanı da vardı... Aşkın Tören...

Korumasız gezen, makam aracına binmeyen, gideceği yere halk otobüsüyle giden ve sevilen bir yerel yönetici.

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Ordu Valisi



Seddar Yavuz... Geçen yıl ziyaret etmiştik... Yine buluştuk.

Mahallelerde "Halk günleri" düzenliyor... Vilayet Konağı'nın kapısı açık, isteyen gelip Vali'nin evinde çay içiyor.

Eşi Selda Hanım, günü "Şehit aileleriyle... İhtiyaç sahipleriyle" geçiriyor.

Akşamları... Vali ve eşi, habersiz "Ev ziyaretleri" yapıyor...

"Gönül köprüsü" buluşmaları.

Unutmadan... "Uyuşturucu ile mücadelede" Ordu'nun karne notu "10 puan."

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Ünye Fatsa Arası...



Günler uzun... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim "Gezelim" dedi... Dolaştık...

Perşembe, Bolaman, Fatsa, Ünye.

Ünye'de... Bir markette... "Fiyat etiketi" dikkatimizi çekti:

Büyük boy köy yumurtası... 15 tanesi 5 lira.

Ordu'da da yine bazı etiketler gözümüze ilişmişti:

Domates 1.99...

Salatalık 1.49.

"Hekimoğlu derler benim adıma" türküsünün söylendiği bölge tam yaşanacak yer... Deniz, kum... Göz alabildiğince yeşil... Dostluk da burada, ucuzluk da.

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Çikolata... "Ev Yapımı"



Ordu... Ekonomide fındığın yeri çok önemli.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler dedi ki:

Fındıktan gelirimiz "2 milyar dolar."

"Çikolata yapıp satsak" 8 milyar dolar.

En iyi kakaoyu al... İçine en iyi fındığı kat... "Al sana en iyi çikolata."

Afrika'ya gittim... "En iyi kakaonun olduğu yerlere."

Kadınları eğiteceğiz... Evlerde çikolata yapılacak... Özel ürün...

"Home made." Fındıklı çikolata...

Orman meyveli çikolata.

Bilmiyorduk... Öğrendik... Ordu'nun ilk belediye başkanı Süleyman Felek, aynı aileden... Hilmi Güler'in dedesinin dedesinin dedesi...

1895