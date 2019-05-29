Gazetelerde yazılıyor... TV'lerde tartışılıyor... 23 Haziran-İstanbul seçiminden sonra erken seçim gündeme gelir mi?

Hayır... Gelmez... Kesinlikle.

Türkiye seçim yorgunu.

Gündemde erken seçim diye bir şey yok... Seçmenin böyle bir talebi hiç yok.

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Doğmamış Çocuğa Don Biçmek



Geçen yerel seçimde... 2014'te... Ankara'da... Mansur Yavaş az farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybedince... Hemen "Yayın başlamıştı."

"Mansur Yavaş kaybetti ama Türkiye bir lider kazandı... İşte CHP'nin yeni genel başkan adayı" diye yazılar yazılmıştı... TV'lerde konuşmalar yapılmıştı.

Şimdi de Ekrem İmamoğlu için "Benzer sözler" söyleniyor.

Kimi "İlk seçimde Cumhurbaşkanı adayı" diyor.

Kimi de onun "CHP'nin başına geçeceğini" söylüyor.

Bunlar ciddi ciddi yazılıyor, ekranlarda tartışılıyor.

Herkes birbirine "Sen ne diyorsun" diye soruyor.

Böyle şeyleri bugünden konuşmak... Hani bir söz var ya... "Doğmamış çocuğa don biçmeye benziyor."

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Süreç Disiplini



Seçim süreci... Süreç yönetimi... Nasıl gidiyor?

İki parti açısından da "İyi gidiyor."

31 Mart öncesinde, özellikle CHP'de her kafadan bir ses çıkıyordu... "Ağzı olan konuşuyordu."

Şimdi ise... Genel Başkan Kılıçdaroğlu konuşuyor... Aday Ekrem İmamoğlu konuşuyor... Bir de Parti Sözcüsü Faik Öztrak.

CHP'de "Bu disiplini" sağlamak kolay değil... Ama sağlanmış, başarılmış.

AK Parti'de de "Durum" aynı... Geçen seçimdeki gibi... Tayyip Bey konuşuyor... Binali Yıldırım konuşuyor... Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuşuyor.

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Nafile Tartışma



Yüksek Seçim Kurulu... Karar... Muhalefet şerhleri... Hâlâ "Konuşuluyor, tartışılıyor."

Tartışmayı uzatmaya ve YSK'yı taşlamayı sürdürmeye gerek yok.

Kimseye faydası da yok.

Unutmayalım... 23 Haziran seçimini yine YSK yönetecek.

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TV'de Tartışma... Ah Keşke...



Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu birlikte televizyona çıksalar... Nasıl olur?

Büyük ilgi çeker... Kamuoyunu TV başına kilitler... Çok iyi olur.

Türkiye medeni bir tartışma izler.

Böyle bir program bir hafta arayla, iki kez yapılabilir... Seçime 15 gün kala.

Ya da bir kez... Seçimin bir hafta öncesinde.

Süre... Uzun tutulur... 3 saat... 21'den 24'e kadar.

"Reyting ve reklam rekoru" kırılacağı kesin.

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Horoz Dövüşü... Ya da Proje



Söyler misiniz, 31 Mart seçimi sürecinde "Projeler" ne kadar konuşuldu?

"Horoz dövüşü" misali laf yarışı çoktu... Projeler ise "Neredeyse unutuldu."

Şimdi yine durum aynı.

Kamuoyu "Lafa doydu."

Artık biraz da projeler konuşulsa... Tartışılsa.

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Her Dönemin Sorunu... "Gaz"



Parti içinden... Dışından... Kıyıdan köşeden... Çevreden... "Adaylara gaz veren çok."

Ortalıkta o kadar fazla "Seçim uzmanı... Siyaset mühendisi" var ki.

Kimi "Kendini beğendirip, desteklediği adayın kazanması halinde, bir yer kapmanın" hayalinde.

Kimi de "Siyasete yön, rakip partiye zarar vermenin peşinde."

Binali Yıldırım... Deneyimli... Geçen defa gaza gelmedi... Yine gelmiyor.

Ekrem İmamoğlu... Bir ara gaza gelir gibi oldu... Şimdi daha dikkatli gidiyor.

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Ana Sorun



Seçim şöyle sonuçlanırsa... Seçimden sonra yeni parti ya da partiler kurulursa... "Sistem tartışması" başlar mı?

"Parlamenter sisteme dönüş" gündeme gelir mi?

Hayır... Bunlar "Boş işler."

"Bu sistem" çok yeni... Deneniyor... Yerleşiyor.

Türkiye'nin sorunu "Sistem değişikliği" değil, "Eskiye dönüş" değil... Sorun "Sistemin... Güçler ayrılığı prensibinin" güçlenmesi.

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Kutluyoruz



Yıldız Teknik Üniversitesi ile İtibar Atölyesi işbirliği... 12 bin kişi ile yapılan telefon görüşmesi... Bir yıllık bir araştırmanın sonucu...

Türk iş dünyası sivil toplumunun en başarılı lideri... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.

Yakından tanıyoruz... Yurdu karış karış dolaştığını, herkesi kucakladığını, herkesin yardımına koştuğunu biliyoruz.

Ve Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kutluyoruz.

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Öneriyoruz



Yassıada... Bir dönemin yargılandığı ada... Şimdi "Demokrasi adası" oldu.

Öneriyoruz... Yassıada'da "27 Mayıs 1960 darbesine ait her şey" sergilenmeli.

Mahkeme tutanakları... Mahkeme kararları... Gazeteler... Dergiler... Darbecilerin konuşmaları... Bildiriler... Üniversite hocalarının raporları... "Yalan rüzgârları."

Böyle bir "Arşive" ihtiyaç var.