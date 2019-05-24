HAKKÂRİ

Havasıyla suyuyla... Dağıyla, taşıyla, uçan kuşuyla... Dicle'si, Fırat'ı, Zap Suyu'yla... Bir başkadır benim memleketim.

Hakkâri'den son yazı.

Yüzlerce genç... "Polis olmak arzusunda."

Fakat... "Pozitif ayrımcılık" istiyor.

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na dönüyoruz:

-Nedir pozitif ayrımcılık meselesi?

-Polis olmak isteyenin ailesi araştırılıyor... "Anarşiye, teröre bulaşan var mı" diye... Hakkârili genç polis olmak istiyor... Bakıyoruz 18 kardeşi var... İkisi teröre bulaşmış... Genç diyor ki "Müdürüm benim suçum ne?" Pozitif ayrımcılık dedikleri bu.

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Siyaset



Bölgede siyaset 2 partili... HDP ile Ak Parti... "Ötekiler tabela."

Hakkâri merkez... Belediye HDP'de.

Yüksekova ilçesi... HDP'de.

Diğer üç ilçe... Şemdinli, Derecik ve Çukurca... Ak Parti'de.

Üç belde var... Büyükçiftlik, Esendere, Durankaya... Ak Parti'de.

Milletvekili seçiminden belediye seçimine... Ak Parti'nin oyunda önemli sıçrama olmuş.

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Formül "3 T"



Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş... "3 T" diye söze başladı:

Ticaret... Turizm... Tarım... Bölge 3T ile kalkınır.

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi olmayan tek il biziz... Hakkâri merkezde yer yok... Ama Yüksekova'ya yapılabilir.

Dağlarımız maden deposu... Çinko, kurşun... Tesis kurulsun, işletilsin... Türkiye'nin en zengin kenti oluruz.

Cumhurbaşkanımız sorunlarımızı biliyor... Bizi dinliyor... İlgisini eksik etmesin.

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Gel De Sevinme



Biliyor muydunuz?... Hakkâri bayan futbol takımı "Birinci ligde oynuyor."

Oyuncuların 3'ü yabancı, gerisi Hakkârili.

Takım bu yılı "Altıncı sırada" bitirdi.

Hakkâri'nin "Engelli basketbol takımı" üçüncü lige yükseldi.

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu' na bravo... "Beden Eğitimi Fakültesi mezunu" polislere görev vermiş... Sporcu yetiştiriyorlar... "Ortaokul öncesi çocukları."

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Hakkâri'den Ne Alınır?



Çarşıda... Kilim satan çok... Kök boya... Çeşit çeşit.

Kilimlerin çoğunun adında "Gül" var:

Gülçin... Gülsarya... Çılgül... Gülhazar... Gülşivan... Gülgever.

"Gülsüz" kilim de çok:

Keskener...

Şehvani... Sine... Lüleper.

Hakkâri kilimi "Tablo gibi... Çerçevelet, duvara as."

Çarşıda bir de "Bal satan" çok... Zaten bal "Bu coğrafyadan alınır... Şırnak... Hakkâri... Bitlis... Van... Muş."

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Yüksekova



Hakkâri'nin en büyük ilçesi... Nüfusu, Hakkâri'den fazla.

-Başkan... Haliniz nicedir?

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar dedi ki:

Hendek olayları bittikten sonra, Rabbime şükür, huzurumuz iyidir.

İki sınır kapımız açık... İki kapı daha açılsa bölgemize refah gelir.

Terörden bıktık, yorulduk... Birlik, beraberlik, kardeşlik istiyoruz.

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Müjde... "Doğalgaz"



Doğalgaz borusu döşendi... 203 kilometre... Hakkâri'ye doğalgaz geldi.

Şimdi yapılacak iş... Doğalgazı evlere bağlamak.

Gözün aydın Hakkârili... Bu kış evlerde doğalgaz olacak.

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Aspir



Hakkâri dağlarında yetişen bir bitki... Çiçek gibi.

"Yağı" çıkarılıyor... "Aspir yağı."

Zeytinyağı niyetine kullan... Hakkârilinin dediğine göre "Kan şekerini düzenliyor, damar sertliğine iyi geliyor, nefes problemi varsa çözüyor."

Hakkâri'nin dağı, bayırı, ovası "Doğal eczane" gibi.

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Orda Bir Hakkâri Var Uzakta



Gitmelisiniz... Görmelisiniz... Gezmelisiniz... Hatta kayak bile yapabilirsiniz.

Hakkâri'ye bahar daha yeni geliyor.

Dağda... Kayak merkezinde... "Kayak yapılıyor."

Korkuya gerek yok... "Bölge" huzurlu.

Güvenlik güçleri... Dağda şehit veriyor... Mehmetçik, ülkenin huzuru için, gözünü kırpmadan, bir gül bahçesine girercesine "Başka bir âleme" yürüyor.

Geceleri... Hakkâri... Sanki "Bağdat Caddesi gibi."

Dönüyoruz... İçimizde bir parça Hakkâri'de... Yine geleceğiz.