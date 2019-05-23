HAKKÂRİ

Karlı dağlarda operasyon, "Aşağıda" ise huzur var... Hakkâri merkezde... İlçelerde, beldelerde, köylerde.

İftar sonrası... Hakkâri caddelerindeyiz... Bulvar ana baba günü.

Kaldırımlarda... Yolda... Millet muhabbette... Çayın biri geliyor, biri gidiyor.

Bir grup Hakkârili:

-Buyurun, çayımızı için.

"Pozitif ayırım" diyoruz ve az ötedeki kadınları gösteriyoruz:

-Önce onların çayını içeceğiz.

Gece boyunca en çok dinlediğimiz "İki konu" var... Birincisi "Aman huzur devam etsin." İkincisi "İşsizlik."

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Şifalı Otlar



Kaldırımlarda değişik otlar satılıyor... En yaygını "Işgın."

Işgın... Bu coğrafyanın "Muzu."

Hakkâri ile Van arasındaki karayolu kenarında da "Işgın satan çocuk" çok.

Işgın'ın kilosu 5 lira.

Millet, gece vakti, çekirdek çitlemek yerine... "Işgın'ı soyuyor, yiyor... Bize de ışgın ikram eden edene."

Biri diyor ki "Kanser önleyicidir."

Diğeri... "Hazım, şeker hastalığı, cilt bakımı, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, mide ve bağırsak hastalıkları için birebir."

Üçüncüsü... "Uykusuzluğun, kalp hastalıklarının ilacıdır."

Dördüncüsü... "Yavuz Abi... Yanlış anlama, kaç yaşındasın?.. Işgın, yaşlanmayı geciktirir... Buyur ye."

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık ile birlikteyiz... Gece bize demet demet çiçek verilir gibi "Demet demet ışgın veriliyor."

Sadece ışgın mı?... Hayır... Kaldırımdaki satıcıda o kadar değişik "Ot" var ki... Anlattıkça anlatıyor... "Biri çorba için... Diğeri kavurma... Ötekini çiğ çiğ yiyeceksin... Hepsi de şifalı bitki."

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Hakkâri Valisi



Vilayetteyiz... Vali Bey'in makamında... Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri polisi... "Devletin gülen yüzü."

Vali Bey "Halkta büyük bir istek var" diyor:

Sosyal, kültürel, sportif etkinlik isteği... "Çukurca'da Doğa Sporları Festivali" yaptık.

"Bir serhat şehri Hakkâri" sempozyumu... 70 bilim adamı geldi.

"Kar festivali" çok canlı geçti... Görüyorsunuz hâlâ kayak yapılıyor.

Şehirde bir "Huzur ortamı" var... İnsanlar, siz de tanık oldunuz, geceleri sokaklardalar.

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Bir Kitap Bin İnsan



Okuma seferberliği... Slogan "Bir kitap bir insan."

Vali İdris Akbıyık, altı ayda "On bin kitap dağıtmış."

Al oku ve bir kişiye daha okut... "Proje tutmuş."

-Vali Bey... Kız çocuklarının okula gidiş durumu nasıl?... Aile, kızını okula gönderiyor mu?

- Evet... Oran yüzde 94.5... Bu konuda iyiyiz... Daha da iyi olmanın gayretindeyiz.

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Zap Suyu



Kışın dağlara çok kar yağmış... Dağlar hâlâ karla kaplı... Kar demek Zap Suyu'nun... İlin en büyük akarsuyunun "Beslenmesi" demek.

Hakkâri denilince "Zap Suyu'nu" göreceksiniz... Bileceksiniz.

Bölgede hikâyeler, türküler Zap Suyu üzerine.

"Zap suyu derin akar,

Can alır yürek yakar,

Ben sevdim eller aldı,

Bana da kimler bakar?"

Zap Suyu... "Öfkeli... Coşkun... Yatağına sığmıyor... Kapağı patlamış baraj gibi taşıyor... Acelesi varmışçasına... Arap atı gibi hızlı... Doludizgin."

Akan Zap Suyu değil... Bölgeye toprağı için bolluk... Bereket.

Türkü dinlemeyi sürdürüyoruz:

"Zap suyu geçit vermez,

Sırrına akıl ermez,

Öyle bir yâre düştüm,

Dünyada yüzüm gülmez."