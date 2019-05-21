FRANKFURT

Alman medyası Türkiye karşıtlığını pompalıyor...

Önde Bild...

Ardından Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Zeit, Welt...

Turizmi baltalamaya çalışıyor.

PKK... FETÖ... Aynı değirmene su taşıyor.

Ama Alman'ın umurunda değil... Alman turist Antalya, Alanya, Bodrum, Çeşme için rezervasyon yaptırıyor.

Euro yükseldi... Türkiye ucuz... Turizm "Geçen yıldan iyi."

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Çifte Standart



Alman siyasetçi de Alman medyası gibi... Çifte standartlı.

Bitişiğindeki Fransa'da yaşanan "Sarı Yelekliler" olayını görmüyor... Gazeteler "Tek sütunla" geçiştiriyor.

Türkiye'de en ufak olay olsa... "Hemen büyütüyor." Türk kökenli Alman siyasetçilere gelince...

Birkaçı "Sessiz." Çoğu ise "Alman'ın peşine takılmış."

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FETÖ



Dernekleri var...

Hayli fazla...

Ama derneklerin "İsmi değişmiş...

Almanca isimler almışlar." Okulları da var... Ama "Okul isimleri değiştirilmiş...

Bazı Alman papazlarının isimleri" verilmiş.

FETÖ okullarındaki Türk öğrenci sayısına gelince...

"Azalıyor." FETÖ'cüler her sektörde...

Dükkânları da mevcut, şirketleri de.

Almanlar "Hepsini... Her şeyi" biliyorlar...

Fakat... "Göz yumuyorlar...

Üstüne gitmiyorlar."

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Suç (!)

Teröriste "Terörist" diyemezsiniz...

Hemen Alman mahkemesine gidiyor... Dava açıyor... Kazanıyor.

Denemesi bedava... Gidin Almanya'ya ve bir FETÖ mensubuna "Terörist" deyin de görün başınıza neler geleceğini.

Alman hukuku, FETÖ'yü "Terör örgütü" olarak görmüyor.

Dedik ya "Himaye büyük yerden... Devlet politikası."

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Sorun



Sorunlar bitmez...

Avrupa'daki insanımızın her dönemde sorunları olmuştur... "İşsizlik...

Ayrımcılık... Eğitim." Ama bugün;

Sorunların "Anası" artan ırkçılık.

"Babası" Türk/ Türkiye karşıtlığı.

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Geçiniz



Herkes biliyor...

Türk de biliyor, Alman da...

Görünen köy kılavuz istemiyor.

NSU cinayetleri ile "Alman gizli servisinin" ilişkisi var.

Ama "Alman derin devleti...

Alman adaleti" bu ilişkiyi perdeliyor...

Aydınlıktan kaçıyor...

Karanlığa sığınıyor.

Sonra da...

Almanya bize "Ev ödevi...

Demokrasi dersi" vermeye kalkıyor.

Geçiniz.

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Dostumuz SPD (!)



Almanya'daki Türkler... Daha doğrusu "Türk kökenli Alman seçmenler", seçimlerde en çok "Hangi partiye" oy verdiler?

Türkiye dostu (!) SPD'ye.

Bugün "Türkiye karşıtlığında" SPD'nin, öteki partilerden ve Alman medyasından farkı yok.

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NSU Komedisi



Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) 8'i Türk, 10 kişiyi öldürdü.

Olay ortaya çıktı... Örgüt üyeleri yargılandılar.

Bir kişiye "Ömür boyu hapis." Diğerlerinin cezaları "Göstermelik." Öylesine göstermelik ki... Mahkeme salonundaki "NeoNaziler" kararı ayakta alkışladılar.

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Akreditasyon



Almanya'da... 2013'te...

NSU davasını izlemek için "50 gazeteci" akredite edildi... 50'si de Alman medyasından.

"Yabancı medyaya" kapı kapalıydı.

Bir Türk gazeteci... İsmail Erel... "Alman Anayasa Mahkemesi'nde" dava açtı...

Ve kazandı.

Türk medyası da dünya medyası da eğer NSU davalarını izledilerse "İsmail Erel"in sayesinde."

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Masal



Halit Yaşar... Yozgatlı...

"İnternet Kafe" işletiyordu...

Öldürüldü... NSU cinayeti.

Soruşturma sırasında anlaşıldı ki... Olay sırasında "Andreas Temme" isimli Alman da oradaydı.

Andreas Temme...

"Alman gizli servis ajanı." Sorgulandı.

Ama Andreas Temme "Masal" anlattı:

-Eşim hamileydi...

Evde canım sıkılmıştı...

İnternet Kafe'ye gittim...

İnternetten seks hatlarına girdim.

Sorgulamayı yapan polisler... "Andreas Temme yalan söylüyor" dediler.

Ama... Buna rağmen Andreas Temme "Yargılanmadı."

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Dosya



Halit Yaşar'ı... Ya Andreas Temme öldürdü... Ya da "Öldürülmesine yardım etti." Veya... Orada "Görevli olarak" cinayeti organize etti.

Bu durumda yapılması gereken tek şey var... "Yargılama." Ama Alman yargısı "Gerek yok" dedi ve dosyayı kapattı.

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Gizli



Alman gizli servis ajanı Andreas Temme "Çok şey biliyor." Fakat... Bildikleri "Onunla birlikte mezara gidecek." Zira... Alman mahkemesi, Andreas Temme dosyasına "Gizlilik kaydı" koydu ve damgayı bastı.

Gizlilik... "Tam 120 yıl." Görülmüş şey değil.

Eğer işin içinde bir "Pislik" yoksa bir asırdan fazla gizlilik neden?