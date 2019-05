Cemalettin Sarar: Evimizin içini bilen birileri yaptı

Eskişehir’deki evinde eşiyle birlikte, silahlı ve maskeli üç soyguncu tarafından rehin alınan Sarar: 7 güvenlik görevlisi, 30 köpek vardı. Kimse olayı fark etmedi. Bunu yapanlar evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı. Biri kadındı. Bize çok kötü davrandılar. Eşimi dövdüler

Eskişehir'deki evinde, eşiyle birlikte, maskeli üç soyguncu tarafından rehin alınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, olayın ayrıntılarını, SABAH yazarı Yavuz Donat'a anlattı.

Sarar çiftinin evindeki soygunda gözaltılar var!

30 KÖPEK, 7 KORUMA

Cumartesi gecesi, yüzleri maskeli olarak eve giren 3 gaspçı, önce silah tehdidiyle Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın elleri ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağladı. Sarar'dan önce 1 milyon dolar ve bir milyon euro isteyen gaspçılar, "Evde para olmadığını" söyleyen işadamını darp etti. Ardından kasayı açmasını istedikleri işadamı, "Anahtarı yok" cevabını verince, gaspçılar bu kez üzerine çıkarak ayaklarıyla çiğnemeye başladı. Bunun üzerine Saral, kasanın anahtarını vermek zorunda kaldı. Altın, pırlanta, zümrüt gibi ziynet eşyalarını çantaya dolduran gaspçılar kasada para bulamayınca Saral'ın, cebinde bulunan 2 bin 600 lirayı aldı. Alacak başka bir şey bulamayan gaspçılar, çifti bırakıp yaya olarak kaçtı.







EŞİMİ ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Fabrika arazisi içinde bulunan evlerine giren 3 kişiyi kimsenin fark etmediğini anlatan Cemalettin Sarar, "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum" dedi.

Evlerinin bahçesinde 30 civarında köpek bulunduğunu ancak köpeklerin soygunun gerçekleştiği saatte kapalı bir yerde tutulduğunu ifade eden Sarar, fabrika ve evin güvenliğini sağlayan 7 güvenlik elemanının da olayı fark etmediğini, soyguncuları kaçarken gördüklerini söyledi. Soyguncuların paranın yerini öğrenene kadar kendilerine çok kötü davrandığını belirten Sarar dehşet anlarını şöyle anlattı: "Alt kattaydım. Birden yüzleri maskeli, siyah giyinmiş, biri kadın silahlı 3 kişi ortaya çıktı. Sürekli 'Milyon dolar' diye bağırıyorlardı. Eşimle beni üst kata çıkardılar. Plastik kelepçeyle birbirimize bağladılar. Eşimi acımasızca dövdüler. Evliliğimizden beri hediye gelen, eşime hediye ettiğim tüm mücevherleri alıp gittiler. Plastik kelepçeyi makasla kesip kurtulduk ve polisi aradık."







'ŞÜKÜR KURBANI KESTİK'

Zehra Sarar da yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Maskeli 3 kişi birden eve girdi. Sürekli "kasa", "anahtar" diyerek üzerime yürüdüler. Dehşete kapıldım. Çok eziyet ettiler. Canımızı kurtarmak için kasa anahtarlarını verdim. Kasanın yerini sormamalarından, kasanın yerini bildiklerini anladım. Bizi öldürebilirlerdi. Allah bizi korudu. Şimdi toparlanıp kendime geldim. Hayatta kaldığımız için şükür kurbanı kestik."







SARAR GRUBU'NDAN TEŞEKKÜR

Sarar Grubundan yapılan açıklamada valilik ve emniyet teşkilatına teşekkür edildi. Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar Eskişehir'deki konutlarında önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırıya uğradılar. Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar. Bu süreçte başta Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün emniyet teşkilatına gösterdikleri üstün çaba için teşekkürlerimizi sunarız. Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm siyasi liderlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, her mevkideki askerlerimize ve tüm dostlarımıza yanımızda olduklarını hissettirdikleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.