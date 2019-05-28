Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs bir "Seri katil" olayı ile çalkalandı... Kıbrıs'ın Güney'i... Rum kesimi.

Nikos Metaksas adındaki bir subay "5 kadını öldürdü... 2 de çocuğu."

Cesetleri bavula koydu... Göle attı.

Eğer "Bu rezilliği" bir Türk subayı yapsaydı... Yunanistan "Ortalığı birbirine katardı."

Batı basını "Dünyayı başımıza yıkardı."

Ama "Yapan" Rum olunca...

Olay "Büyütülmedi."

Günlerce "Manşetlere" taşınmadı.

İşte "Çifte standartlı" Batı.

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Kıbrıs Canavarı



Nikos Metaksas... 35 yaşında... Rum Milli Muhafız Ordusu'nda.

Sahte bir "Profil hesabı" kullandı.

"Kadınlarla" tanıştı.

Özellikle de "Filipinli ve Rumen" kadınlarla.

Kadınlarla birlikte oldu.

Fotoğraflarını çekti.

Sonra da "Boyunlarını kırarak" öldürdü.

Sadece "Kadınları" değil... "Olayı" gören 2 çocuğu da... "Geride tanık kalmasın" diye.

Çocuklardan biri 8 yaşındaydı.

Cesedi çürümüştü... Gölden "Kemikleri" çıkarıldı.

Yunanistan basını, Kıbrıs Rum kesimi basını... Batı basını... "Sıradan bir polisiye olaymış gibi" yayın yaptı... "İç sayfalarda... Tek sütun."

Televizyonlar da öyle... "Kısacık bir haber... Görüntüsüz."

Mehmet Akif doğru söylemiş:

"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."

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Kırmızı Göl



Livia Florentina Bunea... 36 yaşında.

Rumen uyruklu... Kırmızı Göl'de, bavulda bulunan ilk ceset.

Sonra Filipinli Marry Rose Tiburcio... 38 yaşında.

Ve onun 6 yaşındaki kızı... Sierra Graze Tiburcio.

Bir diğer Filipinli... 28 yaşındaki Arian Palanas Lozano.

Maricar Valdez Arquiola... Filipinli... 30 yaşında.

Nepal'den... Asmita Khadka Bista... Yaş 30.

Güvenlik güçleri... İş makineleri... Dalgıçlar... Mitsero köyü yakınındaki Kırmızı Göl'de günlerce ceset aradılar... Buldular.

Olay Kıbrıs Türk kesiminde olsaydı, göldeki arama çalışmaları, dünya TV'lerinde "Canlı yayınlanırdı."

Ama... Kıbrıs Rum kesiminde olunca, "Karartma" uygulandı.

Hani?... Nerede İnsan Hakları (!) şampiyonları?

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Şüphe



Rum Milli Muhafız Ordusu subayının "Başka kurbanları daha olduğu" tahmin ediliyor.

"30'a yakın kadının öldürüldüğü" şüphesi var.

Onun için Kırmızı Göl dışında "Başka göllerde de" arama yapılıyor.

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Kan Donduran İfade



Seri katil... Nikos Metaksas ifade verdi.

İfadesinden birkaç satırbaşı:

Önce bir Filipinli kadını öldürdüm.

Öldürünce kendimi çok mutlu hissettim.

Sonra... Diğerlerine sıra geldi.

Yakalanmasaydım öldürmeye devam edecektim.

Hiç pişmanlık duymadım... Şimdi de pişman değilim.

İfade uzun... "Çarşaf çarşaf."

Batı medyası bu ifade karşısında "Sessiz... Kör... Sağır... Üç maymun."

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İkiyüzlü Batı



Rum Adalet Bakanı Ionas Nikolau "İstifa etti."

Rum emniyet müdürü "Görevden alındı."

Ve... "Konu kapandı."

İşte "Batı... İkiyüzlü Batı."

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İngiltere Heyet Gönderdi



İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi'ne bir "Heyet" gönderdi.

Heyette "Uzmanlar" var... Psikologlar.

"Seri katil olayı" üzerine çalışıyorlar.

Uzmanlar... "Lefkoşa'dalar."

Lefkoşa... "Olay yeri."

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Günün Sorusu



Çifte standartlı Batı'yı... Seri katil olayına "Şaşı gözle bakan" Batı medyasını eleştiriyoruz ama...

"Şu soruyu" da sormadan geçemiyoruz;

Biz... Siyasetçimiz... Medyamız... Bu olay karşısında ne yaptık?

"Manşetlere" taşıdık mı?

TV'lerde "Görüntüler" yayınladık mı?

Seçim tartışmalarına daldık, kaldık... Yalan mı?