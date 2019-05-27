Fırtına vardı... Deniz çok dalgalıydı... Avukatlar o gün Yassıada'ya gidemediler.

O gün sadece bir avukat, bin bir güçlükle... Motorla... Yassıada'ya ulaşabildi:

Gültekin Başak... Celal Bayar'ın avukatı.

Yassıada'da, Bayar ile Adnan Menderes'in odaları yan yanaydı.

Menderes, Gültekin Başak'ı görünce "Sayın Avukat Beyefendi" dedi:

-Benim avukatım neredeler?... Gelmediler mi?

Menderes'in, Bayar'ın avukatı ile konuştuğunu nöbetçi gördü... Koştu geldi ve... Adnan Menderes'e tokadı patlattı:

-Gir hücrene!

Gültekin Başak bu olayı Celal Bayar'a anlatmadı... Ama... Bayar "Avukat Bey, çok heyecanlısınız... Bir şey mi oldu" diye sordu... Avukat, yanıt vermedi... Sustu.

Sonra... Menderes idam edildi... Celal Bayar da Kayseri Cezaevi'ne gönderildi.

Bir gün... Kayseri Cezaevi'nde Bayar, avukatına "Yine" sordu:

-Gültekin Bey... Yassıada'da o gün ne olmuştu da siz aşırı bir heyecana kapılmıştınız?

-Beyefendi... O gün Sayın Adnan Menderes benim gözlerimin önünde tokatlanmıştı.

Biz bunları Nilüfer Gürsoy'dan dinledik... Celal Bayar'ın kızı... Nilüfer Hanım'a da Bayar anlatmış.

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Kuyruklu Yalan



Darbenin ilk günü... Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri yayınladı:

"Hükümet üyeleri 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve para ile yabancı ülkelere kaçarken yakalandılar."

Yalanın böylesini hiç duymuş muydunuz?

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Banka Kasası



Darbeden sonra... Gazeteler manşet attılar:

-Celal Bayar'ın İş Bankası'ndaki bir kasada 103 milyon lirası var.

Hemen "Müfettişler" görevlendirildi.

Ve banka kasası "Yargı gözetiminde" açıldı.

Kasadan çıka çıka, Celal Bayar'ın merhum oğlu Refii'nin bir tutam saçı çıktı.

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Cellat Parası



Cellatlık zor iş... Adam asmanın da bir bedeli var... "150 lira."

Adnan Menderes idam edilince "Celladın parası" ailesinden istendi... Eşi Berin Menderes'ten... Hem de "Mahkeme kararıyla."

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Bayram



Darbenin yapıldığı tarih (27 Mayıs) senelerce "Bayram olarak" kutlandı.

Yıllar sonra... Bu bayram, bir başka darbe ile (12 Mart 1980) kaldırıldı.

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Anıtkabir



Biliyor muydunuz?... 27 Mayıs 1960 darbesinin lideri Cemal Gürsel ölünce... Anıtkabir'e gömülmüştü. Yıllarca Anıtkabir'de yattı.

"Devlet mezarlığı" yapılınca... Gürsel'in kemikleri, Devlet Mezarlığı'na taşındı.

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Arpa Parası



Başbakan Adnan Menderes'e yurtdışı gezisinde üç at hediye edilmişti.

Atlar, devlete ait bir "Haraya" konuldu.

Daha sonra... Menderes'in talimatı ile atlar satıldı... Parası "Kocatepe Cami Yaptırma Derneği'ne" verildi.

27 Mayıs 1960 darbesi olunca... Yassıada mahkemesinde, Menderes'ten "Atların yediği otun, arpanın" parası istendi:

"Atlar, devlete ait otu ve arpayı yediler... Türk Ceza Kanunu, madde 240... Görevi kötüye kullanma... Otun ve arpanın parasının Adnan Menderes'ten alınmasına..."

Para... "Mahkeme kararıyla" alındı.

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Bastonun Suçu



Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ın "DP amblemli bir bastonu" vardı.

14 Mayıs 1950... Demokrat Parti iktidara geldi.

Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı döneminde "Bastonu" yine elindeydi.

Darbe mahkemesinde (Yassıada) Celal Bayar'ın "Bastonu da" dava konusu edildi.

"Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının DP amblemli baston kullanması Anayasa'ya göre suçtur" denildi.

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Darbe Değilse "Ne?"



Darbenin ertesi günü... 28 Mayıs 1960'ta... İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Sıddık Sami Onar Başkanlığı'nda "İlim Heyeti" toplandı.

İlim Heyeti aynı gün bir rapor (Anayasa Komisyonu Raporu) hazırladı ve darbecilere (Milli Birlik Komitesi'ne) verdi.

Rapordan bir cümle:

-Bugün içinde bulunduğumuz durumu adi ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru değildir.

27 Mayıs... Darbe değilse nedir?

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Kumbaralı Tasarruf Hesabı



Darbe yapıldığında Adnan Menderes'in küçük oğlu Aydın 13 yaşındaydı.

Küçük Aydın'ın evde bir "Kumbarası" vardı.

Bankada da "Kumbaralı tasarruf hesabı."

Darbe oldu ve Aydın Menderes'in "Kumbaralı tasarruf hesabına" el konuldu.

13 yaşındaki çocuğun banka hesabında kaç para olur ki?... Okul harçlığından tasarruf... Ve bir de bayram harçlıkları.

Maksat... "Eziyet olsun."