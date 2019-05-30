Kamu Personeli Etik Kurulu... "Avrupa Birliği Hukuku... Kopenhag Kriterleri" çerçevesinde kuruldu.

Bu kurul ne iş yapar?... Bugüne kadar neler yaptı?... Hangi kararları aldı?

Kamuoyu "Bunları" ne kadar biliyor?

Merak ettik... Ve Kamu Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'la, "Etik Kurul'da" sohbet ettik.

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Şikâyet Çok



Kamu Etik Kurulu'na en çok hangi konularda şikâyet yağıyor?

"Mobbing... Yolsuzluk... Rüşvet... Vatandaşa kötü muamele... Haksızlık... Kamu malını özenli kullanmamak" ilk sıralarda.

Kurul, gelen şikâyetleri "İnceliyor... Araştırma yapıyor...

Ve sonucunu" iki adrese bildiriyor:

1. Cumhurbaşkanlığına.

2. İlgili Bakanlığa.

"Sonrası" ne oluyor?... Keşke sonrası kamuoyuna açıklansa.

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Türkiye'nin "Yüzleşme" Sorunu



Kamunun bir "Etik sorunu" var... Bu kesin.

"Yolsuzluk" konusunda kamuoyu algısı "Yüzde 72."

Köksal Toptan çok önemli bir şey söyledi:

-Türkiye bu konuda kendisiyle yüzleşmeli.

Katılıyoruz... Geç bile kalındı.

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"Dosya" Çok



Valinin biri kitap yazıyor... Ve... "Etik Kurul'a" şikâyet geliyor.

Kitap "İntihal... Başka bir kitabın aynısı."

Kamu Etik Kurulu "Olayı" inceliyor... "Doğru."

İşte "Kurul'a" gelen yüzlerce dosyadan biri.

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Tapu ve Gümrük



Etik Kurul araştırdı ve gördü ki... "Tapuda ve gümrükte rüşvet yaygın... Genel kanı."

Hemen "Bu kurumlarla" temasa geçildi

Toplantılar yapıldı... "Müfettişler eğitildi."

Toptan'a sorduk:

- Tapu ve gümrük şimdi nasıl?

"Eskisinden çok iyi" dedi:

- Kamuda etik kültürünün yaygınlaşması şart... Bunun için ciddi "Yaptırımlar" gerekli... Ancak böyle sonuç alınabilir.

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İlle de "Yerel Yönetimler"



Köksal Toptan'ın üzerinde çok durduğu bir konu:

Her kurum kendi bünyesinde bir "Etik Kurul" kursun... Örneğin okullar.

Yargı, silahlı kuvvetler ve üniversitenin kendi içinde "Böyle mekanizmaları" var... Diğer kurumlarda da olmalı.

Belediyeler... "Mutlaka kurmalı... Vilayetler de... Genel Müdürlükler de."

Kamu Etik Kurulu bir araştırma yapıyor... "Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk şikâyetleri" konusunda... Çok önemli.

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"En"



Kamuda etik konusunda...

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde "En iyi" olan ülke... Almanya.

"En kötü" durumdaki ise... İspanya.

Köksal Toptan'a dedik ki:

- Almanya modelini incelemelisiniz.

- Yerinde inceleyeceğiz... Eylüde gideceğiz.

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Uyarı



Ayrıntıya girmeden belirtelim... Bazı valiler... İl ve ilçe belediye başkanları "Harcamalarına dikkat etmeleri yönünde" uyarıldılar.

Etik Kurul "Bildiklerini" İçişleri Bakanlığı'na iletti.

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Devletin Malı...



Meşhur söz... "Alışmış kudurmuştan beterdir."

Bizde de "Bazı şeylere" alışılmış... Yine meşhur söz:

- Devletin malı deniz yemeyen domuz.

"Domuzlarla mücadele" kolay değil... Allah Kamu Etik Kurulu'nun yardımcısı olsun.

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İnşallah Sonuç Alınır



Kamu Etik Kurulu "Yeni bir proje" üzerinde çalışıyor.

İki yıl sürecek çalışmanın kaynağı "Avrupa Birliği'nden."

Proje, etik çalışmasının "Taşrada yaygınlaşması."

Bunun için illerde "Çalıştaylar" yapılacak.

Dileriz sonuç alınır... Zira "Rüşveti... Yolsuzluğu... Görevi kötüye kullanmayı" bir anda çözüvermek kolay değil.

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Şeker Hoca'nın Kulağı Çınlasın



Köksal Toptan'la sohbet ederken Şeker Hoca'yı anımsadık... Malatya- Şeker Camii'nin hocasıydı... Şimdi emekli... Celal Tilgen... Halk ona "Şeker Hoca" der.

Şeker Hoca "Bazı ayakkabı firmalarının desteğiyle" bir uygulama başlattı... Cemaatin ayakkabısı için "Kasko."

Hoca, ayakkabısı çalınana "Ayakkabı veriyordu."

Bir gün... Gençten biri... "Hocam" dedi:

- Ayakkabım çalındı.

Sonra da "Ayakkabısının markasını" söyledi.

Hoca sordu:

- Ayakkabın kaç liraydı?

- Bin 250 liraya aldım.

- Ne iş yapıyorsun?

- Memurum.

- Bre utanmaz... Memur maaşı ile bu ayakkabıyı nasıl aldın?

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Nokta



Noktayı eski senatör, eski milletvekili, eski Bakan Kamran İnan'ın "Siyaset Yılları" adlı anı kitabından bir alıntı ile koyalım:

- Bürokrasi... Lüks ve israftan zevk alır... Resmi masanın arkasına geçtiği andan itibaren içinden çıktığı toplumdan kopar.

Kamran İnan'ın sözlerini genelleştirmek doğru değil... Fakat... "Türkiye'nin böyle bir sorunu olduğu da" gerçek.