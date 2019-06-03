Kadın... Kadınlar... Kadınlarımız... Karadeniz'in "Mor menekşeli kadınları."

Onlar, çekimi devam eden bir "Belgeselin kahramanları." Belgesel... Masal gibi.

Bir varmış, bir yokmuş.

1970'li yıllarda Ordu- 19 Eylül stadyumunda kadınlar tribünü varmış.

Tribünün seyirci kapasitesi 750... Yetmezmiş... Zira Orduspor maçlarına en az bin kadın gelirmiş.

Onlar... Mor menekşeli kadınlar, otobüslerle, deplasmana da giderlermiş... Orduspor 'un başka şehirlerdeki maçlarına.

Belgesel... İşte bu 1970'lerin kadın seyircileri ile ilgili.

Kimi ölmüş, kimi hayatta.

Belgeseli çekenler, yaşayan mor menekşeli kadınları arıyor, buluyor, konuşuyorlar.

Ve o kadınlar da 1970'li yılları... Futbolu... Tribünleri anlatıyorlar.

Nasıl ama?... İlginizi çekti mi?

Mor menekşeli kadınları tanımak ister misiniz?

***

Belgesel



Geçen hafta Ordu'daydık. Zeki Çol'u aradık... Yılların deneyimli spor yazarı.

Büyükşehir onu sıktı... O da memleketi Ordu'ya döndü... Yaylaya çıktı... Yeşillikler arasında yaşıyor.

Ordu'da... Zeki Çol'u aradık... Özlemiştik.

"Geliyorum" dedi... Ve geldi.

Ama yalnız gelmedi.

"Dostlarını" da getirdi.

Dostları... Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Başkanı Tevfik Serdar Köksal.

Mor Menekşeli Kadınlar belgeselinin yönetmeni Sezen Kayhan.

Ve diğerleri... Belgeselin gönüllüleri.

Onları dinleyince... "Nerede bu mor menekşeli kadınlar... Bizi tanıştırın" dedik.

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Proje



Ordu'ya yeni bir stadyum yapıldı... Yakında açılacak.

Eskisi... 19 Eylül Stadyumu (19 Eylül, Atatürk'ün Ordu'ya geldiği gün) yıkılacak... "Millet Bahçesi" olacak.

"Proje" 1967'den sonra stadı dolduran Mor Menekşeli Kadınları, stad yıkılmadan önce, son bir maçta bir araya getirmek.

Belgeselde "Türkiye'nin değişimi, kadınların futbola olan ilgisi" mizahi bir tonda ele alınacak.

"Mor Menekşeli Kadın" çok.

Ama belgeselde bunların dördü "Ana karakter" olacak:

Seylan... Ayşegül... Naciye... Ve Ülkü.

Onlar... 1970'li yılların en renkli seyircileri.

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Dört Menekşe



Seylan Ergen.

Emekli sınıf öğretmeni.

1967'den bu yana Orduspor seyircisi.

Ama... Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan Orduspor, Bölgesel Amatör Lig'e düşünce, "Küsmüş."

Naciye Öztürk.

Emekli sanat tarihi öğretmeni.

Tam bir Orduspor fanatiği.

"Tribün benim evimdi" diye söze başlıyor, 1970'leri anlatıyor.

Ayşegül Ataoğlu.

Orduspor 'un kurucusu Ali Ataoğlu'nun kızı.

Çocukken... Evde çorapları futbol topu yapar ve erkek kardeşleriyle oynarmış.

Ülkü Yazıcı Çimen.

Emekli memur.

"Kaçırdığım maç yoktu... Hepsine giderdim" diyor.

Ve hayatının en mutlu anını anlatıyor:

-Orduspor 'un gol attığı an.

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Destek Yağmuru



Mor Menekşeli Kadınlar belgeselinin çekimi devam ediyor.

Ve... Sevindirici... Proje "Destekleniyor."

TRT'den... "Proje destek ödülü."

Avrupa Birliği... "Sivil düşünce proje desteği."

Kültür Bakanlığı... "Özel teşvik."

Antalya Film Festivali... "Desteklenmesi gereken proje ödülü."

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Tribün... "Nedir?"



Mor Menekşeli Kadınlar "Tribünleri" anlatıyorlar.

Tribün... "Bizim için özgürlük alanıydı."

Kadın yüksek sesle konuşmaz... Ayıp... Kadın bağırmaz... Ayıp... "Tribünde ise istediğimiz kadar bağırıyorduk."

Tribünlerde arkadaşlıklar kuruyorduk... "Hala devam eden, dostluklar."

Orduspor gol yiyince üzülüyor, gol atınca seviniyorduk... "Birlikte ağlayıp, birlikte gülüyorduk."

Tribünlerde "Rahatlıyorduk." Günlük sorunları unutuyorduk.

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Ve... Orduspor



Süper Lig'e üç kez çıkan... Süper Lig'i dördüncü bitirip "UEFA kupasında" oynayan Orduspor... Bugün "Zorda."

Ekonomik "Darboğazda."

Ordulular... Şimdi... "Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik" şarkısı gibi maziyi anıyorlar.

Mor Menekşeli Kadınlar belgeselinde yer alacak "Orduspor 'un efsane futbolcularının" 16 Haziran 2019'da, Ordu'da yapacakları maçı bekliyorlar.

İçlerinde... Galatasaray'da oynayan Kemal Yıldırım da var, Fenerbahçe'de oynayan Tuna Güneysu da... Fatih Terim'in, Can Bartu'nun arkadaşları da.