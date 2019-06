ANTALYA

Parklar temiz... Plajlar temiz... Tesisler temiz... Özetle "Antalya temiz."

Vali Münir Karaloğlu dedi ki:

-Mavi bayraklı plaj ve tesis sayısı tam 210... Dünyada bir numarayız.

Antalya'nın "Bir numara" olmasında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Emeği" büyük.

Hakkını teslim edelim.

***

Rekor



Merak ettik sorduk... Günde kaç uçak inip kalkıyor diye.

Vali Münir Karaloğlu dedi ki:

-Şu sıralar günde 900 uçak... Temmuzda bin 200, bin 300'ü bulur...

Antalya'ya... 180 ülkeden uçak geliyor.

Antalya'dan... 300 noktaya uçuş var.

THY... Bu yıl... Antalya'dan yurt dışına, 16 noktaya "Tarifeli uçak kaldırıyor."

Antalya... Turizmde "Yeni rekorlara" koşuyor.

***

Antalya-Bodrum Hattı



Çay... Her yerde aynı çay.

Lahmacun... Her yerde aynı lahmacun.

Dondurma... Her yerde aynı dondurma.

Antalya-Konyaaltı'nda... Beş yıldızlı tesisin sahilinde... "Bir bardak çay" 2 lira, 3 lira.

Tesisin önünde fiyat listesi var.

Türk kahvesi... Salep... Bitki çayları... Ayran... Meyveli soda. Fiyatlar "Makul... Ucuz."

Fakat aynı çay, aynı ayran, aynı dondurma "Bodrum'da" uçuk fiyatlarda.

Tamam... Bodrum "Farklı."

Ama... Bu kadar da fark olmaz ki.

***

Hedef... 16 Milyon Turist



Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan "Liste" istedik.

Yıl yıl, Antalya'ya gelen turist listesini.

"Artış" müthiş.

Seneler önce... 100 bin turist gelse... Bayram yapıyorduk.

Şimdi "Milyonlarla" konuşuyoruz.

2016... Gelen turist... 6 milyon 400 bin.

2017... Sıçrama var... 10 milyon 400 bin.

2018... Artış sürüyor... 13 milyon 642 bin.

2019... Hedef... 16 milyon.

"Şu andaki hareketlilik" hedefin yakalanacağının işareti.

***

Kahvaltı



Köy kahvaltısı... Serpme kahvaltı... Sahilde kahvaltı... Yayla yolunda kahvaltı... "Kahvaltıcı" çok.

Kahvaltıda "Çeşit" derseniz... Çeşit de çok... Yumurta... Zeytin... Peynir... Gözleme... Portakal reçeli... 15-20 çeşit.

Fiyat... Kişi başı 20 lira... 25 lira.

Antalya ucuz... Bodrum'dan "Çok çok ucuz."

***

Arap... İyi Para Harcıyor



Antalya'ya en çok parayı Ruslar bırakıyorlar.

Geçen yıl gelen Rus turist "4 milyon 800 bin."

Bu yıl beklenen... "6 milyon."

Antalyalı... Ruslar'dan memnun.

Ancak... Kişi başına yapılan harcamada "Ortadoğu'dan gelenler... İran'dan gelenler" daha fazla para harcıyorlar.

Alman ya da Rus "750 dolar... Bin dolar" harcarken...

Arap turist... İranlı turist... "3-5 bin dolar" harcamadan gitmiyor.

***

Bayram Kuyrukları



Alanya'da bir kuyruk... Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile bayramlaşma kuyruğu.

Antalya'da kuyruk... Vali Münir Karaloğlu ile bayramlaşma kuyruğu.

Kuyruk çok.

Alanya'da "Teleferik kuyruğu." Kaleye araçla değil de teleferikle çıkmak için.

Sahilde... Dondurmacıda kuyruk.

Unutmadan... Bakanın ve valinin bayram kutlama kuyruklarında "Yabancı" çok.

***

Nazar Değmesin



Polis gördük... Ata binmiş... Görev yapıyor.

Sahillerde... Polis gördük "Elektrikli araçta." Gürültü yok... Polis görev başında.

Plajlarda... Asayiş tam puan.

Aman nazar değmesin.

***

Japonlar



Sabah saat 07.30... Sahilde yürüyoruz... Cemil Çiçek ve Necati Çetinkaya ile birlikte.

Rus turist... Çok.

Fakat... Antalya'da bu kadar fazla Japon turist olduğunu bilmiyorduk.

Otelde... Dikkat ettik... Japon turist oldukça fazla.

Ancak;

Rus turist "Geliyor, kalıyor... Bir hafta... İki hafta."

Japon turist ise... 2-3 gün kalıyor... Sonra... "Ver elini Kapadokya."

***

Kedi Cenneti



Türkler... Turistler... Parklarda kedilerle birlikteler.

Ortalık... Kedi kaynıyor.

Kimi... Kedileri seviyor.

Kimi... Kedileri besliyor.

Kedi sevgisi hoşumuza gitti.