Anafartalar...

Hamamönü... Ankara Kalesi'nin önü... Dün Cemil Çiçek ile birlikte "Eski Ankara'yı" dolaştık.

Halkın gündemi...

"Huzur... Refah...

Ekonomi... Birlik...

Bütünlük." Konuşulan "Güncel" konu:

-Bu pazar yapılacak büyük maç... Televizyon programı... Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu karşılaşması.

Kamuoyunda "Nereden çıktı bu TV programı" diyen yok.

"Aman ne kadar iyi" diyen ise çok.

***



Önemli ve Güzel



Soranlara... Cemil Çiçek dedi ki... "Pazar akşamı" hakkında:

Önemli ve güzel bir gelişme.

Demokrasinin özümsenmesi ve gelişmesi açısından çok faydalı.

Pek çok ülkede miting artık geçmişte kaldı...

Amerika'da... İngiltere'de...

Büyük mitingler yapılıyor mu?

Sorunları ve çözüm yollarını TV'de, kamuoyu önünde konuşmak daha doğru değil mi?

***



Yeni Bir Başlangıç



Miting... Slogan... Pankart... Heyecan...

Trafiğin tıkanması...

Esnafın biri "Bunları" söyledi.

Ve Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun "Miting yerine TV'de yarışmaları daha iyi" dedi.

Sonra... Herkes Cemil Çiçek'i dinledi...

Çiçek'in sözleri:

Mitinglerin, kitleler üzerindeki etkisi eskisi gibi değil... Düştü.

Kiminle konuşuyorsam, herkes, yeni bir başlangıç bekliyor... Televizyonda iki adayın konuşması... İşte beklenen başlangıç.

Demokraside çıtayı yükseltmek bakımından da yararlı bir gelişme.

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Yeni Parti



Sağda solda... Orada burada... Otel lobilerinde... Bürolarda... Konuşulan bir konu:

"Yeni Parti." Ulus'ta... Hacıbayram'da... Cemil Çiçek'e "Bu konu" da soruldu.

Eski Bakan... Eski Başbakan Yardımcısı... Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek dedi ki:

Siyasete başladığım günden bu yana... 1953'ten 1954'ten beri...

Yıllardır bu konu gündeme gelir.

İlk fırka (Parti) 1859'da kuruldu...

Fedailer Fırkası.

Sonra... 488 parti.

88'i Osmanlı döneminde... 400'ü de 1923'ten bu yana... Cumhuriyet döneminde.

Bugün itibariyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işlemlerini takip ettiği parti sayısı... 81.

81 partinin büyük kısmı seçime giremiyor... Zira toplumda karşılıkları yok.

Türkiye'de en kolay iş... Parti kurmak.

Seçme ve seçilme yeterliği olan 30 kişiyi topla... Kur partiyi.

Esas olan... Zor olan... Partiyi kurmak değil, yaşatmak.

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Demokrasi... Ve Çocukluk Hastalığı



Bugün Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç var mı?

Dün... Altındağ'da... Cemil Çiçek'e soruldu.

Cemil Çiçek'in yanıtı:

- Kimler kuracak?... Bir grup insan... Ankara'dalar...

Bir kısmı daha önce siyaset yapmış... Kimi var, partilerde yer bulamamış... Bazıları yer bulmuş ama sonra dışında kalmış... Bu durum Türk siyasetinin genel bir hastalığı.

Cemil Bey'in sözünü kestik:

- Türk demokrasisinin çocukluk hastalığı.

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Tepki Partisi



Cemil Çiçek ile bir ara yalnız kaldık...

Ve aynı konuyu açtık.

"Yeni parti kazanı... Ateşi kim yakıyor?... Kazanın altına kim odun atıyor?... Bu işlerden kimler, hangi yararı umuyor?" Cemil Bey uzun konuştu.

Dinlediklerimizden birkaç satırbaşı:

Ciddi bir ihtiyaç araştırması yapılmadan parti kurulmaz.

Belli bürolardaki sohbetlerden parti çıkmaz.

Çıksa bile... Seçime giremeyen öteki partilerden bir farkı olmaz.

Böyle bir parti, olsa olsa tepki partisi olur.

Yani... Ben neden listeye dahil edilmedim partisi... Ben niçin milletvekili yapılmadım partisi.

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Şöhretler Karması



İdeolojiler ölmez... Parti ideolojik bir temele oturur... Fikir temeline.

Biz bunları söyleyince... Cemil Çiçek dedi ki:

Fikri hazırlık yapılmadan yola çıkılmaz.

Bugün... Siz de görüyorsunuz... Hangi fikri hazırlık var?

Sadece itiraz... Bugünkü tabloya itiraz... Yani... Mevcut duruma itiraz partisi.

Kimse alınmasın... Şöhretler karması... Geçmişte belirli siyasi görevde bulunanların arayışı.

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Kitabın Ortası



Cemil Çiçek... Yılların siyasetçisi... Öyle bir şey söyledi ki... Paylaşmalıyız:

- Parti kurmak bir takdirden ziyade tercih meselesidir... Vatandaş her takdir ettiği insanı, siyaseten tercih etmez.

Söz... Hani ne derler?...

"Kitabın tam ortasından."

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Ufuk Turu



Cemil Çiçek ile "Ankara turu...

Ufuk turu... Siyaset turu" uzun.

Notlarımıza yarın devam ederiz.

Bugün... Bir hususun altını, bir kez daha çizelim.

Vatandaş "Huzur... Refah...

Birlik... Beraberlik" diyor.

Esnaf "Piyasanın canlanmasını" istiyor.

Ve bir de... Bu pazarı bekliyor.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacakları televizyon programını.