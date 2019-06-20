Pazar akşamı arkadaşlarla televizyon izliyorduk.

"Yalan" suçlamaları havada uçuşuyordu.

Binali Yıldırım, rakibinin pek çok sözünün "Yalan olduğunu" söylüyordu.

Ekrem İmamoğlu "Yalan" sözüne bozuluyordu.

Dedik ki:

- İster misiniz Binali Yıldırım çantasından "Siyasette Yalan" kitabını çıkarsın...

Ekrem Bey'e hediye etsin.

Arkadaşlardan biri "Çok esprili olur" dedi.

Diğeri:

- Program bir anda öylesine renklenir ki.

***



Hediye



Köksal Toptan... 40 küsur yıllık dost...

Yalan dolanla işi olmaz... Sordu:

- Şaka mı yapıyorsun?...

Gerçekten böyle bir kitap var mı?

Var elbette... Ve... Köksal Toptan'a bizden bir hediye... Kitap... "Siyasette Yalan."

Toptan... Kahkahayı bastı.

***

Modern Yalan

Kitapta "Amerikan yalanları" var.

Belgeli... Tarihli... İsimli.

Üstelik çoğu da "Devletin yalanı." Kitapta bunlara "Modern yalan" deniliyor.

Kitapta... Bir cümlenin altını çizdik:

"Siyaset alanında gerçekler savunmasızdır."

***



Yalan... "Çeşit Çeşit"



Şiddet unsuru içeren yalan... Geleneksel yalan... Organize yalan.

Bunlar... Kitaba göre... ABD'de "Devletin... Siyasetin" yalan çeşitleri.

Kitaptan... Bir alıntı:

"Gerçekleri söylemek yalan söylemekten daha az politiktir."

***



Kuyruklu Yalan



Amerika'yı... Amerikalı'yı "Yalanları ile baş başa bırakalım." Biz... "Kendi yalanlarımıza" bakalım.

Siyasetçinin söylediği yalan... "Çok." Darbecilerin yalanları... "Daha çok." Bazı yalanların "Mahkeme tutanaklarına" bile girdiğini... Biliyor muydunuz?

Yassıada'da... Başsavcı'nın, Adnan Menderes için yaptığı suçlamalarda "Şu bile" vardı:

- Menderes, Eyüp Sultan'da, abdestsiz Kur'an okudu.

Bu iddia karşısında Menderes'in savunmasını "Avukat Burhan Apaydın" yaptı.

***



Kâğıda Basılmış Yalan



Darbeden (27 Mayıs 1960) sonra "Basılı bir kâğıt" Harbiye öğrencilerine dağıtıldı.

Subaylara dağıtıldı.

"Herkese" dağıtıldı.

Kâğıtta... Neler yok ki?...

"Hepsi yalan." Güya... Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın "Köşk'teki hususi bandı" çözülmüş.

Bayar... Harp Okulu öğrencilerinin bindiği trenin havaya uçurulmasını istiyormuş... Ayrıca... Öğrencilerin kampının bombalanmasını.

Yalanın bu kadarına... "Pes."

***



Yalanın Daniskası



Darbe 27 Mayıs'ta yapıldı... 1960.

4 gün sonra... 1 Haziran'da...

Celal Bayar, darbecilere demiş ki:

- Maaşımı istiyorum...

Cumhurbaşkanlığı maaşımı.

Aslı yok... Esası yok... Tamamen yalan.

Ama bu yalan "Gazetelerde bile" yayınlandı... Köşe yazıları yazıldı.

***



Manşetlere Çıkan Yalan



Celal Bayar'ın İş Bankası'nda...

Kasada... 103 milyon lirası var.

Radyo söyledi... Gazeteler yazdı.

Heyet kuruldu.

Kasa açıldı... Tutanak tutuldu.

Kasada para değil... Celal Bayar'ın merhum oğlu Refii'nin bir tutam saçı çıktı.

***



Günün Şarkısı (!)



Celal Bayar hakkında yalanın her türlüsü...

Yüzlercesi... Havada uçuşunca...

Dilden dile dolaşınca...

Manşetlere taşınınca...

"Günün şarkısı" da patlama yapar:

"Kızım seni Bayar'a vereyim mi

Kızım seni Bayar'a vereyim mi

İstemem babacığım istemem

Onun adı Bayar

Milleti soyar

İstemem babacığım istemem."

***



Radyo Yalanları



Darbeciler "Yalan değirmenine" su taşırlarsa...

Darbeye alkış tutanlar neler yapmazlar?

Hani... "İmam, cemaat" hikâyesi.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası... O zaman televizyon yok... Radyoda bir program başladı.

Programın adı:

"Hırsızlar Kervanı." Programdan... Birkaç haber (!)... Yalan... Dolan:

Samet Ağaoğlu (Eski bakan) çoban kıyafetinde Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Demokrat Parti, asker yönetime el koymadan önce, taraftarlarını silahlandırmak için ordudan 37 bin tüfek istedi.

Buzhanelerde, hükümete karşı yapılan gösterilerde öldürülen üniversite öğrencilerinin toplu cesetleri çıktı.

***



Bekliyoruz



Amerika'nın "Siyasette Yalan" kitabı var da "Bizim neden yok?" En kısa zamanda, bizim de bir "Yalan kitabımız" çıkmalı.

Bekliyoruz.

Zira... Bizde yalan çok.

***



Uçaklı Yalan



Eskiden... Başbakan'ın uçağı yoktu.

İlk kez... Turgut Özal uçak aldı.

Daha sonra... Özal'ın oğlu Ahmet Özal, uçak kullanmayı öğrenmek istedi.

Ama "Jet" değil... Küçük uçak... "Pırpır." Ve... "Yalan rüzgârı" esmeye başladı:

-Özal, Başbakanlık uçağını altın ve dövizle dolduracak... Jeti, oğlu kullanacak...

Ailece yurt dışına kaçacaklar.

Evet... Türk siyasetinin "Sicilinde" bu yalan da var.