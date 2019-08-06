KARS

Önümüz bayram... Gündemimiz kurban... Öyleyse ver elini Kars... Nereye baksanız mera... Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık çok.

Mehmet Duman... Kaldığımız otelin (Kar's Otel... Eski bir Rus konağı) Genel Müdürü Mehmet Duman "İsterseniz üniversiteye gidelim" dedi:

-Kurbanlık üniversitede daha hesaplı olabilir.

Üniversitede "Kurbanlık" satılıyor mu?... Evet... "Bal" da satılıyor.

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Pazarlık



Kars Kafkas Üniversitesi 1992'de kuruldu.

Veteriner Fakültesi'nin kuruluşu ise... Üniversiteden 10 yıl önce... 1982'de... Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştu.

Veteriner Fakültesi "Uzman... İddialı... 35 profesör... 14 doçent... 19 yardımcı doçent."

Fakülteye "Talep" yüksek... Tekirdağ'dan da öğrenci var, Sinop'tan da, Adana'dan da.

Neyse... Konumuza dönelim.

Veteriner Fakültesi'nde bizi Doçent Doktor Erol Aydın karşıladı:

-Hocam... Kurbanlık almaya geldik... Ama... Pazarlık edeceğiz.

-İsterseniz size bir tosun verelim... Veya koç... Yalnız... Maalesef bizde pazarlık yok.

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Tokluk Firesi



Tosun... 500-800 kilo arasında... "Kilosu 21 lira."

Koç... 45-60 kilo arasında... "Kilosu 22 lira."

Ancak..."Fire payı" düşülüyor... "Tokluk firesi."

Tokluk firesi büyükbaşta "Yüzde 8."

Küçükbaşta ise "Yüzde 5."

Üniversitede kurbanlık fiyatı "Piyasanın altında değil."

Buna rağmen talep çok.

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Kurban Ekonomisi



Bayramda... 3 milyonun üzerinde hayvan kesilecek.

2 milyon 700 bin "Küçükbaş."

900 bin de "Büyükbaş."

Yaklaşık "12 milyar liralık bir ekonomi."

"Ardahan... Kars... Erzurum... Bu ekonomiden aslan payını alacak kentlerden."

Zaten... Kars'ın başka neyi var?

Kış mevsiminde turizm... "Altın yumurtlayan tavuk."

Şimdi ise... "Kurbanlık... Yurdun her yerine gidiyor."

Ve bir de... "Yağ... Bal... Kaşar.

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Çoban



Mehmet Duman aracı öyle yavaş kullanıyor ki... Dayanamadık:

-Mehmet... Biraz gaza bas.

-Basamam... Her an önümüze bir hayvan çıkabilir... Tosun... Ya da koyun.

Doğru... Yolun sağı solu "Sürülerle" dolu.

Birkaç kez "Yolumuz kesildi... Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar tarafından."

Yolda... Birkaç kez durduk... Çobanlarla konuşmak için.

8 çobanla sohbet ettik... "6'sı Afgan."

"Bizimkilere" ayda 3 bin lira veriyorsun, çobanlık yapmak istemiyor.

Afgan... Bin liraya çalışıyor... Hem de çok iyi çobanlık yapıyor.

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"Yaşasın Türkiye"



Kars'a kurbanlık için geldik ama... Gezerken "Etiketler" dikkatimizi çekti.

Güzelbahçe Manavı... 5 kilo domates 10 lira.

3 kilo erik 10 lira... Şeftali de öyle.

Salatalık... 4 kilosu 10 lira.

Yolun kenarında bir satıcı gördük... Domates satıyor... "4 kilosunu 10 liradan."

Sorduk:

-İşler nasıl?

-Abi... Şükür... Bereket... Kars güzel memleket... Ben Afgan... Ben çok memnun Kars'tan... Yaşasın Türkiye.

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Siyaset



Kars'a gelip de "Seçim... Siyaset... Yeni parti kurma hevesleri" gibi konuları sormamak olmaz.

Mehmet Duman ve Ebubekir Keleş ile halkın arasına girdik.

"Şunları" dinledik:

Siyasette "Dağılmadan toparlanma" şart.

4 yıl seçim yok... "Düzeltecekse yine Tayyip Bey düzeltecek."

Seçimden hemen sonra "Değişim" bekliyorduk... Olmadı.

Gençler 1990'lı yılları görmediler... Gençler "Tozpembe büyüdüler."

"Gençlerin ve Kürtlerin" gönüllerinin alınması lazım.

Siyasetin dili değişmeli... "Hoşgörü dili" gelmeli.

Yeni parti... Burada da konuşuluyor... Ama "Umut vermiyor."

Öncelikle yapılması gereken iş AK Parti'nin silkelenmesi... "Tayyip Bey bayramdan sonra mutlaka silkelemeli."

Yarın... Kars notlarına... "Kurbanlık pazarlığına" devam.

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Mesaj



Kars'ta... Hayvan pazarında... "Kurban pazarlığı" yaparken, cep telefonumuza bir "Mesaj" düştü:

"Mehmetçik Vakfı'ndan" geliyor:

"2019 kurban bağışınız vakfımıza ulaşmıştır... Teşekkür ederiz."

Mehmet Duman mesajı gördü... Başladı gülmeye:

-Abi mesajı kimse görmesin... Siz ciddi ciddi pazarlık edince herkes gerçekten Kars'a kurbanlık almak için geldiğinizi sanıyor.