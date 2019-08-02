ARDAHAN

Faruk Demir... "Eski" Türk Halk Müziği sanatçısı... "Eski" milletvekili... Şimdi Ardahan Belediye Başkanı... CHP'li.

Tesadüf... Uçakta karşılaştık... Ankara-Kars uçuşunda... Biz Kars'ta kalacaktık... O da Kars'tan Ardahan'a geçecekti... Karayolu ile.

"Festivalimiz var" dedi:

- Kültür ve Bal Festivali... Haydi Ardahan'a gidelim.

Israr etti... Kıramadık... Ver elini Ardahan.

Festival bugün başlayacak... Pazar'a kadar sürecek.

Ardahan'a girerken... Faruk Demir "Önce Vali Bey'i ziyaret edelim" dedi... Birlikte "Vilayete" gittik.

Milletvekili... Vali... Belediye Başkanı... "Uyum içinde."

Milletvekili derken Ak Partili Orhan Atalay'ı kastediyoruz... Diğeri... CHP'den seçilen ve sonra partisinden ihraç edilen Öztürk Yılmaz... " Ortalarda görünmüyor."

***

Çarmıklı... Haberal... Vatan



Belediyenin araçları "Kiralıkmış."

"Çocukluğu ve gençliği" Ardahan'da geçen işadamı Nuri Vatan, Ardahan Belediyesi'ne bir araç hediye etmiş.

Prof. Mehmet Haberal... Rizeli... Ardahan aşığı... Bir "Hediye otomobil" de ondan.

Nurettin Çarmıklı... "O bölgede" iş hayatına atılmış... Bölgenin en önemli sorunu eğitim... Nurettin Çarmıklı bölgeye (Göle'ye) okul yaptırmış... Köye (Tahtakıran) su götürmüş.

Ardahan'da doğan büyüyen... Ardahan'ın suyunu içen... Bu topraklardan kopamıyor... Gel de sevinme.

***

Bal



Kimine konuşsanız "Bal" diyor, başka şey demiyor.

Ardahan balını öve öve bitiremiyor.

Belki 40 kişiden "Aynı şeyi" dinledik:

- Osmanlı sarayına iki yerden bal giderdi... Ardahan'dan ve Rusya'dan... Petersburg'dan.

***

Önce Eğitim



Ardahan Valisi Mustafa Masatlı "Eğitime odaklanmış."

Onun için "Varsa eğitim, yoksa eğitim."

Ardahan'a gelir gelmez "Seferberlik" ilan etmiş.

Okul müdürleri... Öğretmenler... İdareciler... Öğrenci velileri... Rehberlik öğretmenleri... "Her hafta" Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında bir araya gelmişler.

Vali Bey'in bir sözünü paylaşmalıyız:

- Çocuklarımız dünyanın merkezi... Eğitim denilince akan sular duracak... Herkes sorumluluk alacak.

***

Organik Bölge



Kars'tan Ardahan'a geçerken... Yol boyunca... Çobanları, koyunları, büyükbaş hayvanları gördük.

Uçsuz bucaksız meralar... Sakaltutan geçidinin olduğu yer "Yayla."

Sonra... Hülya Avşar'ın doğduğu köy... "Hasköy."

Ardından Taşlıdere... Çamlıçatak... Meralar "Sürülerle dolu."

Bölgenin geçimi... Tarım... Hayvancılık.

Ve burada "Her şey organik."

***

Köpek Maması



Faruk Demir Ardahan'a Belediye Başkanı seçilince... "Etrafa" haber yollamış:

- Kimse beni tebrik için çiçek, lokum, çikolata göndermesin... Köpek maması göndersin.

Sokak köpekleri "Bayram yapmışlar."

Teşekkürler Faruk Demir.

***

Sarı Saçlım Mavi Gözlüm



Ardahan... Bugün başlayacak olan festivalin afişleriyle süslenmiş.

Moğollar... Grup Gündoğarken... Sanatçı çok.

Belediye Başkanı Faruk Demir de sanatçı... O da sahneye çıkacak... Türkü söyleyecek:

"Sarı saçlım mavi gözlüm."

***

Yarışma



Festival... Valilik ile belediyenin ortak organizasyonu.

Festivalde "Yarışma" da var:

"Bal yarışması."

En iyi bal... "Ödül alacak."

Zor bir yarışma olacağını sanıyoruz.

Zira... Herkes bal konusunda öylesine iddialı ki...

***

Beklenti



Sorduk... Seçim... Siyaset... Ekonomi... Yatırım... "Nedir beklentileriniz?"

Ardahan "Et entegre tesisleri" istiyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir "Eti 15 liraya Rize'ye satan biziz... Ama Rize kavurmasını 85 liradan yiyen yine biziz" diyor.

350 bin büyükbaş hayvanın olduğu Ardahan için... Et entegre tesisleri şart.

***

Isırgan Çorbası



Çarşıda gördük... Kurutulmuş bir ot... "Isırgan" dediler.

Bulgurla ya da mercimekle çorbası yapılıyor.

Biraz soğan... Biraz yağ... Biraz da et veya tavuk ya da hindi suyu. Afiyet olsun.

***

Bilmiyorduk



Çok kişi sordu... "Biliyor musunuz" diye.

Romalıların alışverişte altın veya bal kullandıklarını...

Erkek arının sokmadığını...

Balın içinde verem, tifo, dizanteri, anjin gibi iltihap yapan mikropların yaşayamadığını...

Bilmiyorduk.