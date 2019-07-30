DÜZCE

Afet bölgesini gezdik... Acılı ailelere başsağlığı diledik... Hava karardı... Geceyi Topuk Yaylası'nda geçirdik... Fenerbahçe tesislerinde.

Gazişehir (Gaziantep) ile Erzurumspor kamptaydı.

Alanyaspor da varmış... Yeni ayrılmış.

Topuk Yaylası'nda gece yorganla yattık.

Sabah... Çarşı pazar... Halkın arasındaydık.

Neler mi dinledik?... Madde madde sayalım:

Sel felaketinden sonra devletimiz Hızır gibi yetişti.

Siyaset dili değişmeli... Siyasette ağır sözler söylenmemeli.

Öncelik ekonomiye verilmeli.

Kimse erken seçimden söz etmemeli.

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Reform



Faruk Özlü... Düzce Belediye Başkanı... Eski Bakan.

"Yerel yöneticilik nasıl gidiyor" dedik... Hayli dertli... Dedi ki:

Kapsamlı bir yerel yönetim reformu şart.

Belediyelerde bütçe disiplini gerekiyor.

11 milyon lira su alacağım var... Alamıyorum.

Bütün sayaçları değiştireceğim... Ön ödemeli kart takacağım.

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Kaynaşlı... "Küçük Trabzon"



Ankara ile İstanbul'un tam ortasında... Eşit uzaklıkta... Ankara'ya da, İstanbul'a da 225 kilometre.

Sırtını Bolu dağlarına dayamış, şirin bir ilçe... 20 köy, 7 mahalle.

Nüfusunun çoğu "Trabzon kökenli." Belediyespor'un renkleri "Trabzonspor'un renkleri."

Bu bölgede forması "Bordo mavi" olan tek takım.

Belediye Başkanı Birol Şahin'in hediyesi... "Adımızın yazılı olduğu forma."

Başkan "Turizm" diyor, başka şey söylemiyor:

-Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor da Topuk Yaylası'na tesis yapsın... Turizm yatırımcılarını bekliyoruz... Yaylalarımızda oteller olmalı.

Turizm... "Kaynaşlı'yı uçurur."

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Düzce... "Örnek... Model..."



Bağımlılık ile mücadelede Düzce her türlü övgüye layık.

Şu anda 300 torbacı (Uyuşturucu satıcısı) hapiste.

Vali Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya "Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar."

Mücadelede "Bütün kurumlar" devrede.

Düzce modeli bütün yurtta "Kurumsallaşmalı."

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Abhazlar



Düzce'de etnik yapı çok renkli... Mozaik... Abhazlar da bu renklerden biri.

Abhazlar... Karar almışlar:

-Silah sıkılan düğüne gidilmeyecek... Düğünde silah sıkanın cenazesine gidilmeyecek.

Güzel bir karar... Paylaşmalıyız.

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Operasyon



Geçenlerde... Kaynaşlı'da "Operasyon" yapılmış.

1.5 tondan fazla, şişelenmiş, kaçak içki.

Rakı da var, votka da, viski de...

Dedik ya... Düzce'de "Güvenlik güçleri" 7/24 ayakta.

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Acı ama Gerçek



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye sorduk:

-En çok gelen talep nedir?

Başkan "İş" diye söze başladı:

-İş isteyen çok... Ama herkesin istediği "Masa başı" iş... Belediye "Çiftlik gibi" görülüyor.

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TRT'nin Dikkatine



Zeki Canazlar... Engelli... 12 Ağustos 1987'de "Boğaz'ı yüzerek geçmiş."

Gazeteler yazmış... TRT haber yapmış.

Sonra... Unutulmuş.

Kaynaşlı'dan Zeki Canazlar'ın "Derdi... Beklentisi" şu:

-TRT'de "Tarihte bugün" diye kuşak var... Burada "Arjantinli sporcudan bile" söz ediliyor... Yılda bir kez... 12 Ağustos'ta... Benden niçin "Tek kelime" söz edilmiyor?

Zeki Canazlar "Hâlâ sporcu."

Ah keşke bir spor programına çıkarılsa.

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Psikolojik Destek



Sel felaketi insanların "Kimyasını" bozmuş.

Evi barkı yıkılan insanda, psikoloji mi kalır?

Geldik gördük.

901 kişiye "Psikolojik destek" verilmiş.

Hâlâ "Verilmeye" devam ediliyor.

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Sezar'ın Hakkı Sezar'a



Sel felaketinde 24 köyün yolu kapandı... "Şimdi hepsi açık."

Afet bölgesinde... Şu anda "Elektriksiz köy yok."

Sezar'ın hakkı Sezar'a... "Kriz yönetimi" başarılı.