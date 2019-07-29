DÜZCE

Düzce'de... Yakın dönemin en büyük sel felaketi... Bir yılda yağan yağmurun dörtte biri, üç saatte yağınca;

Yedi kayıp... Altısı sizlere ömür... Biri kayıp... O da çocuk.

Zarar gören köy sayısı... 49.

En büyük zarar dört köyde... Esmahanım... Uğurlu... Dilaver... Karatavuk.

Kayıp yavrumuzu 305 kişi arıyor... 12 de köpek.

Afet bölgesinde 285 araç çalışıyor... Dozer... Greyder... Kanal kazıcı... Ekskavatör.

Aç ve açıkta kimse yok.

Günde üç bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Sistem... Koordinasyon... Vali Zülkif Dağlı... Belediye Başkanı Faruk Özlü... Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz... Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya... Uyum... Mükemmel.

Devlet refleksi... On üzerinden on.

Büyük Türkiye, büyük sel felaketinin yaralarını sarıyor.

***

Acil Müdahale



Yıkılan bina sayısı... 85.

50 bina ağır hasarlı.

80 köprü... Yıkılanı da var, hasar göreni de.

Eğer... Devlet "Anında müdahale etmeseymiş" ölü sayısı yüzü geçermiş.

Bugün bile "707" personel sahada... Bütün kurumlardan.

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Allah Razı Olsun



Teşekkürler... Ankara, Kocaeli, Bursa, Konya, Samsun Büyükşehir belediyeleri.

Teşekkürler... Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bilecik belediyeleri.

Diğer belediyeler.

Afet bölgesine "Kamyon kamyon" içme suyu yollayan şirketler.

"Giyim kuşam... Battaniye... Gıda maddesi, yatak, mutfak seti, ilaç, sebze meyve" gönderenler...

Hangi birini sayalım?

Allah razı olsun.

***

Yalandan Kim Ölmüş



Miş... Miş... Miş... İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Düzce'ye yardım eli uzatmak istemiş."

Düzce Valiliği de "Yardımınıza ihtiyacımız yok" demiş.

Miş... Miş... Miş...

Geldik, gördük...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "45 personel ve 24 araçla" afet bölgesinde.

***

Felaket Tüccarları



Konya'da bir söz vardır:

"Kapı Camii'nde bir yalan uydurdum, Aziziye Camii'nde duydum, Sultan Selim Camii'nde ben de inandım."

Afet bölgesinde "Felaket tüccarı" da var, "Sosyal medya yalancıları" da.

Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar... Kendileri uydurup kendileri inanıyorlar.

***

Doğanın İntikamı



Ormanı yok etmişiz... Çam ağaçlarını kesip, fındık ağacı dikmişiz.

Yetmemiş... Derelerin kenarlarına ev yapmışız.

Özetle... Doğanın sadece dengesiyle değil, DNA'sıyla da oynamışız.

Sonuç... Heyelan... Sel... Can kaybı... Zarar ziyan.

Doğa acımıyor... Doğa affetmiyor.

Doğaya ihanetin faturası çok acı oluyor.

Doğa ile inatlaşılmaz... Doğa intikamını alıyor.

Doğayı aldattığımızı sanıyoruz... Ama kendimizi aldatıyoruz.

***

Geçmiş Olsun



Osman Altınışık ile birlikte köy köy dolaştık.

Köprü yok olmuş... Derenin içinden geçtik.

Felaketzedeleri dinledik.

Kayıp iki yavrumuzu arayanlarla konuştuk.

Acılı aileleri teselli ettik.

Sonra... Bir de baktık... 3 saattir gittiğimiz yol kapalı.

İş makineleri, yolu açmaya çalışıyorlar.

Dağın başında... Kalakaldık... Saatlerce.

Dönemedik... Geceyi afet bölgesinde geçirdik.

Geçmiş olsun Düzce.

***

Acı Üzerinden Siyaset Olmaz



Ayıptır... Yakışmaz... Kimseye puan kazandırmaz.

Acının... Sel felaketinin istismarı olmaz.

Ucuz siyaset kimsenin itibarını artırmaz.

Siyaset ciddi iştir... "Hafifliğe" gerek yok.