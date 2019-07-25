TRABZON

Uzungöl senin, Dernekpazarı benim... Maçka senin, Sera Gölü benim... Çaykara senin, Of benim... Trabzon'u gezdik.

Dinlenme molası... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Erel'le sohbet ettik... Dedi ki:

Turizm iyi.

Çay... İyi para etti.

Trabzonspor... Başkan iyi, Hoca iyi.

Genelde... Trabzon, diğer illere göre daha iyi.

Ama... Yine de ekonominin canlanması lazım.

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Tabanca



Trabzon denince... "Vazgeçilmezleri" var:

Trabzonspor... Ve tabanca.

Yayla yolundaki trafik levhaları, sanki "Nişan tahtası."

Her yeri... Kurşun deliği.

Çarşıya çıkıyorsunuz... Mermi satan dükkân çok.

Bazı yerlerde... Örneğin Tonya'da... Mezar taşlarına "Tabanca" kazınmış.

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Marka



Trabzonspor... Sadece şehrin değil, "Bölgenin" önemli markası.

Şu anda "Başkan... Hoca... Takım" hiç tartışılmıyor.

Şehir... "Yönetimden" memnun.

Öyle sanıyoruz ki Trabzon, son yıllardaki "En huzurlu dönemini" yaşıyor.

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Sigara



Sadık Albayrak'a takıldık:

-Bırak artık.

Yıllar yorgun, o yorgun... Cezaevi anıları... Çile... Bırak demek kolay... Ama bırakmak zor olsa gerek.

Sadık Albayrak "Necip Fazıl'dan duyduğu bir sözü" tekrarlıyor:

-Benim için kendini yakan sadece o.

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Merdiven Altı Turizm



Turist çok... Özellikle de Arap turist.

Oteller dolu.

Ancak... Turistin bir kısmı "Evde" kalıyor.

"Apart... Haftalık kira bin 500 lira."

Otelden, kat kat ucuz.

Bu iş biraz "Merdiven altı turizm."

Zira... "Kayıt dışı... Vergisiz kazanç."

"Denetim" şart.

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Siyaset



Trabzonlu "Güncel siyasete... Siyasi çekişmelere" nasıl bakıyor?

"Sadık Albayrak gibi" bakıyor:

-Türkiye'nin şu anda öyle iç ve dış sorunları var ki, günlük tartışmalar gereksiz... Ülkenin temel sorunlarında birlik şart.

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Otopark



Sorun... Hem de büyük sorun.

Trabzon merkezde sorun.

Uzungöl'de ise "Çok daha önemli sorun."

"Geçici ve günlük önlemler" işe yaramıyor.

"Köklü çözüm" gerekiyor.

Uzungöl... Altın yumurtlayan tavuk.

Uzungöl'ü gözümüz gibi korumak zorundayız.

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Dönüş Zamanı



Gidişimizde... Trabzon Havalimanı "Ana baba günüydü."

Dönüşümüzde... Manzara aynı.

Uçağın biri iniyor, biri kalkıyor.

Bu elbise bu vücuda dar geliyor.

Mevcut havalimanı büyüyen Trabzon'a yetmiyor.

"Yenisi" gerekiyor.

***

Yayla... İlaç Gibi



Karadeniz'in yaylalarını yeterince tanıtıyor muyuz?

Hayır... Bin kez hayır.

Biraz tanıtım... Biraz da altyapı yatırımı... "Yayla turizmini uçurur."

Yayla... "İlaç gibi."

Sadık Albayrak, bahçesindeki çilekleri uzatırken dedi ki:

-İlaç alma... Bunları ye.

Yaylalarda... Her şey "Organik."

Sadık Albayrak'a "Yaylada ne kadar kalacağını" sorduk.

"Kar yolları kapatana kadar" dedi.

***

Sistem... "Mükemmel"



Lokantaya giriyorsunuz... Kazık atan yok.

Taksiye biniyorsunuz... Kazık atan yok.

Şoför... Üç beş kelime İngilizce, beş on kelime Arapça biliyor.

Esnaf... Turistle çok rahat anlaşıyor.

Ticaret Odası... Esnaf Odası... Şoförler Odası "İyi çalışıyor."

Sistem... "Kendi içinde denetim" sistemi... Herkes birbirini denetliyor.