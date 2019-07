TRABZON

Antalya'da Ruslar, Almanlar...

Bodrum'da dans, dans, dans... Sabaha kadar.

Karadeniz'de ise Araplar... Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Katar.

Avrupalı turist Çeşme'yi seviyor.

Arap turist Trabzon'a...

Karadeniz'in yaylalarına bayılıyor.

Yok neymiş, Arap turist kebabı eliyle yiyormuş...

"Sana ne?" Kebabı yedikten sonra, parmağını yalıyormuş...

"Bana ne?"

***



Turizm Bereketi



Zorlu Otel... Dolu...

Genel Müdür Ali Şahin dedi ki:

-Yüzde 70 Arap... Yüzde 10 Çin, Japon... Yüzde 20 de Türk müşteri.

Hilton... Ramada... Radisson...

Dedeman... Nova... "Dolu." Yeni oteller yapılıyor.

Yaylalara çıktık...

Hava serin... Şırıl şırıl sular akıyor...

"Bölge" Arap turist kaynıyor.

***



Kadın



Arap kadın... "Kapalı." Ama, kıyafetinin üzerinde "Markası" yazılı: "Chanel." Kolunda çantası... "Prada...

Louis Vuitton... Gucci." Kuyumcu... Arap kadın dolu.

Şoför... Arap turiste "Kazık atmıyor." Esnaf... "İyi kötü" Arapça konuşuyor.

Arap... Karadeniz'i çok seviyor.

***



"Elhamdülillah"



Özgür Özdemir'le yaylalara çıktık... Dağlar... Ormanlar...

Göller... "Cennetten köşeler." Yağmur başladı... Islandık...

"Eyvah" dedik.

Arap ise... Yağmurdan sırılsıklam... Halinden memnun...

Ellerini açmış... Bağırıyor:

"Elhamdülillah." Sonra... Sis bastı.

Arap... Şikâyetçi değil... Yine "Elhamdülillah."

***



Özgürlük



Kunduracılar Caddesi...

Şehrin merkezinde...

Trabzon'un en canlı yeri.

Lokanta... Kafe...

Mağaza... Saat 24.00'e kadar açık.

Ve... Cadde çok kalabalık.

Arap kadın... "Özgürlüğün" tadını çıkarıyor.

Geceyarısı... Caddede dolaşıyor.

Kimse de onu rahatsız etmiyor.

Sonra... Otele dönüyor...

Ellerinde poşetler...

Poşetlerin üzerinde markalar...

"Burberry... Hermes... Dior."

***



Dernekpazarı



Yomra... Arsin... Araklı...

Sürmene... Of... Ve Dernekpazarı'nda çay molası.

Geçim kaynağı... Çay, fındık, mısır.

Çay... İyi para etmiş.

"Seçim" diyoruz.

"Ne seçim?... Millet 5 yıl için kararını verdi" yanıtını alıyoruz.

-Ya yeni parti?... Ne düşünüyorsunuz?

Yenice Mahallesi Muhtarı Veysel Terzi "Bunlar hep söylenti" diyor:

-Kim kuracak?... Kime ne faydası olacak?... Daha önce de çok kuruldu... Sonları ortada.

***



Yabancıya Mülk Satışı



Trabzon'da... İlçelerde... "Satılık ev" çok.

300-350 bin lirayı ver... Deniz manzaralı ev... Ya da orman manzaralı.

Bölge insanı için belki pahalı... Ama...

Arap için "Sudan ucuz." "50 bin dolara" ev.

***



Piknik



Dikkatimizi çekti.

Arap, otelde ya da evde kalıyor... Ama... "Pikniğe" bayılıyor.

Göl kenarında... Dere kenarında...

Şelalenin yanında... Bütün gün piknik.

Dikkatimizi çekti.

Et yemezse Arap'ın karnı doymuyor...

Yanında mutlaka pilav da olacak.

***



Sevindik

M eşhur bir deyim...

"Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü." Hayır... Karadeniz'de tek kişiden bile bu sözü duymadık.

Hoşumuza gitti.

***



Made In Karadeniz



Bölgede Araplar dışında da "Yabancı" var... Ama çok değil.

Çinli... Koreli... Japon...

"Karadeniz'i yeni yeni tanıyor." Amerikalı... Avrupalı... Hayli az.

Otel... "120-200 euro" bandında.

Vakit geç oldu... Yatma zamanı...

Odamızda Genel Müdür Ali Şahin'in ikramı... "Made in Karadeniz... Fıkralar" kitabı.