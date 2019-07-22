Geçen hafta "Demokrasi bayramıydı." Darbe girişimi "Bir kez daha" kınandı.

Ve bu arada... "Hafıza-15 Temmuz" müzesi açıldı.

Herkes gezmeli.

"Hafızalar" tazelenmeli.

Bugün... Hafıza tazelenmesine bizden de birkaç katkı.

Darbeci "Çayyolu'na... Darbe toplantılarının yapıldığı villaya hiç gitmedim... Yolunu bile bilmiyorum" diyor.

Ama... Villada "Parmak izleri" çıkıyor.

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Kaçak



Darbe gecesi... Pilot Binbaşı "Generale kelepçe takıyor."

Harekât başarısız olunca... Binbaşı sivil kıyafet giyiyor... Çarşıdan "Bisiklet ve çadır malzemesi" alıyor.

Bisikletle... Kamyonla... Alanya'ya kaçıyor.

Çadır kuruyor... Ve kimlik kontrolünde yakalanıyor.

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Vay Uyanık Vay!...



Kaymakam... Darbe girişiminden sonra "Demokrasi mitingleri" düzenliyor.

Mitingde... Darbecilere lanet okuyor.

Mitinge katılanlara "Milli irade diploması" dağıtıyor.

Sonra...

Kaymakamın "FETÖ'cü olduğu" anlaşılıyor.

Tutuklanıyor.

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Dolar



Kütahya'da... Üçüncü sınıf emniyet müdürünün evine baskın yapılıyor.

Polislerin geldiğini gören müdür hemen balkona koşuyor... Elindeki "Bir Doları" buruşturup sokağa atıyor.

Aslında... "Dolar hikâyesi" çok.

Baskın sırasında "Bir Doları çiğneyip yutan" da var.

Cebinden çıkan Doların "Kaynanasına ait olduğunu" söyleyen de.

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Pazarcı Teyze



Aksaray'da... Yaşlı bir kadın... Pazarcılık yapıyor... "Gülten teyze."

Polis... Gülten teyzeyi gözaltına alıyor... Telefonunda "ByLock" olduğu için.

Teyze gariban.

ByLock nedir duymamış... Bilmiyor.

Soruşturma derinleştirilince işin aslı anlaşılıyor.

Telefona ByLock'u gelini Betül yüklemiş.

Teyze serbest bırakılıyor.

FETÖ'cü oğlu ve gelini... "Haydi cezaevine."

***

Unutkan FETÖ'cü



Haziran 2017... Bursa... FETÖ'den yargılanan eski öğretmen mahkemede kendisini savunuyor:

- Örgütsel faaliyet kapsamında hiç yurt dışına çıkmadım.

Hâkim soruyor:

- Uganda'ya gitmişsin... 4 yıl önce... Kayıtları var... Ne diyorsun?

- Safari için gitmiştim efendim.

- Başka bir yere gitmedin mi?

- Hayır.

- Belge var... Vietnam'a gitmişsin... İki yıl önce...

- Onu unutmuştum efendim.

- Vietnam'a neden gittin?

- Flash bellek almaya gitmiştim.

***

Meraklı Darbeci



Bursa... Haziran 2017.

Darbe gecesi "Ben sıkıyönetim komutanıyım" diye etrafa emir yağdıran Jandarma Albay, mahkemede savunma yapıyor:

- Hâkim Bey... Darbeci değilim... Atama listesine sıkıyönetim komutanı olarak adımı yazanlardan şikâyetçiyim.

- Darbe gecesi neredeydin?

- Evimdeydim.

- Görüntüler var... Harekât merkezine gitmişsin?

- Unutmuşum... Bir ara gitmiştim... Meraktan.

- Ankara'dan gelen darbe emirlerini okumuşsun.

- Efendim... Unutmuşum... Merak ettim... Yüksek sesle okudum.

- Halk ulaşamasın diye Jandarma-155 ihbar hattını kapatmışsın.

- Hâkim Bey... Yanlışlıkla oldu... Meraktan... Heyecandan.

***

Tabutçu General



Ağrı... Doğubayazıt.

Zırhlı Tugay Komutanı olan tümgeneral, darbe öncesi tabutlar yaptırıyor.

Darbe gecesi... Kaymakamı arıyor:

- Ben sıkıyönetim komutanı oldum... Seni teslim alacağım.

Sonra... Darbe girişimi fiyasko ile sonuçlanınca... General yakalanıyor.

Mahkemeye çıkarılıyor.

Adliyede... Kaymakamı görüyor... Ve bağırıyor:

- Bu iş burada bitmeyecek... Arkası gelecek... Hepinizi o tabutlara koyacağım.

Ama... Tutuklanınca... Yelkenleri indiriveriyor.

"Ben darbeci değilim" demeye başlıyor.

***

Emir Kulu (!)



Polatlı... Darbe gecesi... Yarbay, Çarşı Camii'ni basıyor.

Mikrofonları kırıyor.

Ezan okunmasını engelliyor.

Halk toplanıyor... Darbeyi kınıyor.

Yarbay korkuyor... Havaya ateş açıyor... Kaçıyor.

Ve yakalanıyor.

Mahkemede... Hâkim soruyor:

- Darbeci misin?

- Değilim efendim.

- Camiyi neden bastın?

- Efendim... Ben emir kuluyum... Generalim ne emir verdiyse onu yaptım.

- Camları, mikrofonları niye kırdın?

- Hatırlamıyorum efendim.

***

Dilini Yutan Öğretmen



Ankara... Ekim 2017... Öğretmen yargılanıyor... ByLock kullanmaktan.

Mahkemede kendisini savunuyor:

- FETÖ'cü değilim... ByLock nedir bilmem... Hiç ByLock kullanmadım.

Hâkim... Bazı belgeler çıkarıyor... Gösteriyor:

- 4 ayda 41 bin 710 kez ByLock'a giriş yapmışsın... Buna ne diyorsun?

- Efendim... Susuyorum... Konuşmuyorum.

***

Aile Boyu



Rize... Jandarma İstihbarat Şube Müdürü olan yarbayın çalışma odasında "PVC ile kaplanmış 1 Dolar" bulunuyor.

Yarbay... Mahkemede savunma yapıyor:

- O 1 Dolar kimin, bilmiyorum.

Sonra... O subayın eşinin "Kamu Personeli Seçme Sınavı'na" girdiği ve "100 tam puan aldığı" anlaşılıyor.

Ve... Gerçek ortaya çıkıyor... "Aile boyu FETÖ'cüler."