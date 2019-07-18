Aksaray... Niğde... Nevşehir...

Sakin, huzurlu, ucuz... Herkes işinde gücünde... Tarlasında, dükkânında.

Kriz... Anadolu'yu "Teğet geçiyor." Böyle söyleyince Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız dedi ki:

-Aksaray, Niğde, Nevşehir kendi yağıyla kavrulan iller... Nevşehir biraz daha iyi, turizmden dolayı... Bölgenin beklentisi ekonominin canlanması.

Parmaksız'a bir gözlemden daha söz ettik:

-Erken seçim... Yeni parti... Anadolu'da bunlar pek konuşulmuyor.

-Hiç konuşulmuyor... Halkın gündemi istikrar ve ekonomi.

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Sevindik



Bölgede "Güneş tarlası" çok.

Ova... Uçsuz bucaksız...

Türkiye'nin en çok güneş alan bölgelerinden.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek dedi ki:

-Türkiye'nin "Güneş enerjisi üssü" olma yolundayız... Yeni yatırımcı geliyor... 600 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı devam ediyor.

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Organize Sanayi



Niğde'de... Organize Sanayi Bölgesi'ne gittik.

104 fabrika... İplik, hazır giyim, mobilya, süt ürünleri, metal, gazoz, makine, halı...

OSB Başkanı Mustafa Altınbaş "3 bin 800 kişi çalışıyor" dedi... Ve ekledi:

-Avusturya'dan yatırımcı geliyor...

Yer istedi... 110 bin metrekare yer verdik.

OSB'de bir "İplik fabrikasını" gezdik...

Orteks.

360 kişi çalışıyor... Tam kapasite...

Üretimin yarısı ihracat... İtalya'ya, Portekiz'e, İran'a.

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Futbol... Ve Protokol



Şehrin valisi formayı giyip sahaya çıkınca... Bütün şehir futbol oynuyor.

"15 Temmuz Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası" düzenleniyor... Ve...

"Protokol" sahaya çıkıyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek... Niğde Milletvekili Selim Gültekin... Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu...

Kurum müdürleri.

Maç öncesinde...

Oyuncular "Ömer Halisdemir pankartı" açınca...

Coşku tavan yapıyor.

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Sarı Kiraz



Kiraz çok... Kayısı çok... Ve ucuz.

Toros dağlarının eteklerindeki Ulukışla'nın "Darboğaz kirazı" ihracata gidiyor.

Niğde... Türkiye'nin patates ihtiyacının dörtte birini karşılıyor.

Niğde... Lahanada Türkiye ikincisi...

Elmada üçüncü... Kirazda sekizinci.

Ürün bol... İyi para ediyor... Üretici memnun.

Aksaray'da... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Celil Acar dedi ki:

-Kiraz, vişne, kayısı milletin yüzünü güldürdü... Hele bizim sarı kirazımız var ki, her yerde bulamazsınız... İyi para getirdi.

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Yerel Medya



Anadolu... Gündem... Adım... Haber... Hamle... Niğde'de... Aksaray'da... Nevşehir'de "Manşetler" aynı.

15 Temmuz hain darbe girişimine tepki... Demokrasi aşkı... Şehide saygı...

Milli iradeye vurgu. Millet... 15 Temmuz'u... "Unutmuyor, unutturmuyor."

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Ağzı Olan Konuşuyor



Bilen de konuşuyor, bilmeyen de.

Şimdi moda "Sosyal medya." Birisi çıkıp "Yurt dışından patates getiriliyor" diyor...

Kırk kişi de ona inanıyor.

Aslı yok...

Esası yok.

Niğde'de patates hasadı başladı...

Ürün çok.

Patates... Geçen yıla göre ucuz.

Niğde'de... Vali Yılmaz Şimşek...

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Milletvekili Selim Gültekin'le kahvaltı ediyorduk... Vali Şimşek dedi ki:

-Niğde'de bir patates unu (Nişastası) fabrikası şart... Büyük ihtiyaç.

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Gündem



Malum konuyu Aksaray'da da sorduk... "Yeni parti... Erken seçim." "Kimsenin umurunda değil." Celil Acar dedi ki:

-Milletin tek gündemi var...

Ekonominin bir an önce düzlüğe çıkması.

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Bölge Volkswagen'i Seviyor



Şehit Ömer Halisdemir'in kasabası Çukurkuyu'da yanımıza "Niğde Elele Derneği" yöneticileri geldiler:

-Bir ricamız var...

Volkswagen, yatırımını Niğde'ye yapsın.

Sonra... Pek çok kişinin Niğde Milletvekili Selim Gültekin'in etrafını sardığını gördük.

İstekleri:

-Ne olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyleyin...

Volkswagen, Türkiye'de fabrika kuracak...

Niğde'de kurulsun.

Nevşehir öyle...

Aksaray öyle... Millet gözünü Volkswagen'e dikmiş.

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Gurbetçi Ekonomisi



Örf, adet, gelenek... Doğduğu toprağa bağlılık... Bunlar güzel şeyler. Adam Avrupa'da çalışıyor...

İngiltere'de... Belçika'da...

Almanya'da... Hollanda'da...

Ama... Çocuğunun sünnetini, düğününü Türkiye'de yapıyor...

Aksaray'da... Bor'da...

Nevşehir'de.

Gurbetçi ekonomisi... Piyasa için "Can suyu" olmuş.

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Ne Getirdik?



Necati Çetinkaya...

Yılların siyasetçisi...

Dün sordu... "Bölge nasıl?... Halk ne diyor?... Ne yiyor, ne içiyor?...

Bizden neler bekliyor?" Anlattık.

Ve sohbeti gazozla noktaladık:

-Niğdeli... Niğde gazozu içiyor... Size de gazoz getirdik... Afiyet olsun.