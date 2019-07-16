ÇUKURKUYU (NİĞDE)

Şairin dediği gibi... "Tarihin dilinden düşmez bu destan." Dün... Demokrasi destanının yıldönümüydü... Dün... Yeni bir destan daha yazıldı.

Dün... Türkiye ayaktaydı.

Üç gündür Anadolu'dayız... Aksaray... Niğde... Nevşehir.

Pazartesi... Niğde şehidine ağladı... Âlim Keskin... Jandarma Teğmen... Hakkâri'de şehit... Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı.

Şehidi bir başka âleme uğurladık... Ve bir başka şehidin kasabasına uğradık... Ömer Halisdemir'in Çukurkuyusu'na.

Kasabanın girişinde bizi şairin dizeleri karşıladı:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

***

Baba Halisdemir



Cumartesi... 13 Temmuz... Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir... Ayaktaydı.

Gelen giden... Ziyaret eden... Baba Halisdemir dün yataktaydı.

Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir ile birlikte... Hastayı yatağından kaldırdık.

Sol kulağında sorun var... Kristal dağılması... Denge bozukluğu.

İyi ki kaldırmışız... Evinin önü kalabalıklaştı.

Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ... Bor Belediye Başkanı Serkan Baran... Başsavcı... Garnizon Komutanı.

Az sonra... Evinin önü miting alanı gibiydi.

***

İnsan Seli



Üşenmedik... Dün Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına gelenlerin araç plakalarını not ettik.

34 AJC 369... 68 AH 470... 59 TM 233... 55 LP 833... 01 AYZ 98... 67 UC 266... 26 DB 725... 38 ABS 837... Binlerce araç... Kasaba kasaba olalı bu kadar aracı bir arada görmedi.

Yaşlılar... Gençler... Çocuklar... Konya'daki esnaf... Sinop'taki doktor... İzmir'deki mühendis... "İnsan seli" diyelim, gerisini siz anlayın.

***

Hüzün... Ve Sevinç



Yarın... Malatya'da Kayısı Festivali var.

Malatyalılar... Festival öncesi Çukurkuyu'ya... Şehit Ömer Halisdemir'in babasına kayısı yollamışlar.

Yurdum insanı... Vefakâr... Karamanlı çoban, yoğurt getirmiş.

Almanya'dan... Prof. Dr. Yaşar Bilgin "İlaç göndermiş."

Dün... Çukurkuyu'da "Hüzün" de vardı, "Sevinç" de.

Hüzün... Şehitler için... Sevinç... Yükselen demokrasi için.

***

Tapu Belgeleri



Astsubaylar... Astsubay Ömer Halisdemir'in arkadaşları.

Türkiye Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen... Diğer emekli astsubaylar... Yüzlerce.

Geldiler... "Şehitlerimiz bu vatanın tapu belgeleridir" dediler.

Dualar okudular... "Bu topraklarda Kurtuluş Savaşı bitmedi" diye haykırdılar.

***

Tiyatro (!)



Manisa'dan gelmişler... Ailece... Ömer Halisdemir'in mezarının başındalar.

Baba... Akhisar'da zeytinci... Dedi ki:

-Biz buradayız... 15 Temmuz'a "Tiyatro" diyenler nerelerdeler?

Anne... Ev kadını... Söze girdi:

-Nerede olacaklar?.. Kimi Avrupa'da yaşıyor, kimi keyif çatıyor, kimi de "Darbe neden başarısız oldu" diye karalar bağlıyor.

***

Anadolu



Yılmaz Şimşek... Niğde Valisi... Sabah, kahvaltıda birlikteydik... Niğde'de yoğun programı vardı... Hepsi de 15 Temmuz'la ilgili.

Saat 18.00... Vali Yılmaz Şimşek Çukurkuyu'ya geldi.

Çukurkuyu'da kalabalık tavan yaptı.

Daha sonra... Çukurkuyu'da... Bor'da... Diğer ilçelerde... Niğde'de.... "Demokrasi şölenleri."

Anadolu... Dün görülmeye değerdi.

***

Yoğurt Çorbası



Gezdik... Bir oraya bir buraya... Koştuk yorulduk.

Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir "Biraz soluk alalım" dedi... Ve ekledi:

-Yoğurt çorbamız meşhur... Birer tas çorba içelim.

Belediyeye gittik... Girişte bir tablo asılı... Şehit fotoğrafları.

Çukurkuyu... Nüfus 2 bin 650... Şehit sayısı 10.

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir... Ve terör şehitleri.

Belediyenin mutfağında... Ahmet Halisdemir ile birlikte yoğurt çorbası içtik.

Geçen yıl... Önceki yıl... Yine içmiştik... Çukurkuyu'ya uğrarsanız tavsiye ederiz.

***

Hâkimiyet Milletindir



Bor'da... Berber dükkânının camında... Bir yazı okuduk:

"Hâkimiyet Milletindir."

Bu söz... "Hâkimiyet Milletindir" sözü... Tabela olarak 30 Kasım 1925'te Meclis'e asıldı.

Şimdi... Bor'da, berberin camekânında asılı... Çukurkuyu'da, otomobilin arka camında yazılı.