AFYON

Geldik... Gezdik... Dinledik... Şehir sakin... Huzurlu... Ucuz.

Herkes işinde gücünde.

Seçim, parti, siyaset gibi konular "Gündemde" yok.

Yerel gündem çok farklı.

Halinden memnun olan da var, olmayan da.

İşte... "Afyon raporu."

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Yumurta Üreticisi Dertli



Yumurta... Afyon ekonomisi için çok önemli.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey dedi ki:

-Yumurta para etmiyor... Toptancıda bir koli (30 adet) yumurta 5 lira...

Yerel medyada "Yumurta üreticileri iflasın eşiğinde" manşetleri var.

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LGS



Afyon'da "Okul sorunu" yok.

"Öğretmen eksiği" yok.

Öyleyse... LGS'de (Liselere Geçiş Sınavı) Afyon neden 60. sırada?

Afyonlu... "Bu konuda dertli."

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Gurbetçi Ekonomisi



Yemeği Uzunçarşı'da yedik...

İkbal'de.

Kalabalıktı.

Lokantayı işleten Mehmet Pancar'a sorduk:

-İşler nasıl?... Müşteriler neler konuşuyorlar?

-Millet bayramı bekliyor... Bayramda çok iyi iş oluyor... Bir de gurbetçi ekonomisi var... Önemli... Avrupa'dan tatile gelenler... Onlar gelince çarşı biraz hareketlendi.

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Doğru Söze Ne Denir?



Mustafa Sarıdere... Uzunçarşı esnafından.

Sorduk... "Halin nicedir" diye.

Sarıdere "Bugüne de şükür" dedi... Ve ekledi:

-Milletçe yapmamız gereken şeyler var... İsrafı önleyelim... Ve açgözlülük etmeyelim.

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Afyonspor



Gezerken... Gençler yanımıza geldiler.

"Abi... Afyonspor'u da yaz" dediler.

Afyonspor... Spor Toto Birinci Lig'de idi.

Düştü... Bir alt lige.

Gençler... Bu konuda çok üzgünler.

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Çin Açılımı



Mermer... Afyon ekonomisinin lokomotifi.

Sektör... Canlı... İşler çok iyi.

Çin'den 40 işadamı gelmiş... "Mermer" için... "Turizm" için... Ve "Kiraz" için.

Kiraz... İyi para ediyor.

Üretici... Halinden memnun.

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Beklenti



Havaalanı var... Zafer Havaalanı... "Bölgesel."

Afyon, Uşak ve Kütahya bölgesi.

Havaalanı... Afyon'a 65 kilometre.

Afyonlu... Şehir içindeki askeri havaalanının "Sivil uçuşa da açılmasını" istiyor.

Özellikle de yaz aylarında.

Almanya, Fransa ve Belçika'daki Afyonlular'ın gelebilmeleri için.

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Esnaf



Emin Birliktir... Afyon Esnaf Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi.

"Afyon, ekonomi bakımından diğer yerlerden iyi" dedi:

İcra takip oranımız oldukça az.

Herkes birbirini tanır... Herkes birbirine yardımcı olur.

Esnaf devlete ve millete bağlı... Türkiye üzerine oynanan oyunları herkes biliyor.

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Yeni Parti



Yerel medyadaki arkadaşlara "Yeni parti" konusunu sorduk.

"Afyon'da konuşulmuyor" dediler.

Lokantada... Müşterilere sorduk.

Aldığımız yanıt:

-Afyon'da kimse böyle şeylerle meşgul olmuyor.

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Kurban Bayramı



Afyon'da bize en çok şu soru soruldu:

-Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram demek... Afyon'a "Para yağması" demek.

Bayram uzun olunca... Para yağmuru daha fazla oluyor.

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Seçim



Erken seçim... Konuşuluyor mu?... Afyonlu ne diyor?... Erken seçim isteniyor mu?

Hayır.

Emin Birliktir "Millet zaten seçim yorgunu" dedi:

-Dört sene beklensin... Erken seçim ülkenin yararına değil.

Afyon'da "Erken seçime gidilsin" diyen tek kişi görmedik.

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Kurbanlık



Kurban Bayramı öncesinde Afyon'dan İstanbul'a "Kurbanlık" gidiyor.

Afyonlu "Piyasaya sıcak para girecek" diyor... Kurbanlık parası.

Kurban Bayramı... Afyonlu için "Çifte bayram."

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Yüksek Hızlı Tren



Afyonlu'ya göre, 2020'de "Afyon uçacak."

Nasıl uçacağını Mehmet Emin Güzbey'den dinleyelim:

-Mart ya da nisanda Ankara-Afyon Yüksek Hızlı Tren seferleri başlayacak... Hafta sonları Afyon dolup taşacak.

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İnşaat Sektörü



Afyon'da... "Hangi sektör zor durumda" diye soracak olursanız...

Yanıtımız:

-Galiba... İnşaat sektörü.

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Nokta



Halis Özpınar... Lokantacı...

Kulağımıza eğildi:

-Abi... Arabanın bagajına 2 koli yumurta koyalım mı?... Sudan ucuz... 60 yumurta 12 lira.