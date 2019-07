Nüfusa oranla en çok senaryo yazarı olan ülke araştırılsa, Türkiye'nin "İlk üç ülke arasında olacağı kesin." Hele konu "Siyaset üzerine senaryo yazmak" ise... Türkiye "Açık ara birinci gelir." Senaryo yazmak için "Okumaya, araştırma yapmaya" gerek yok.

Uydur uydur yaz.

Nasıl olsa "Alıcısı" var.

Hani... Ne derler?... "Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor."

***



Dünün Senaryosu



Hatırlayacaksınız... Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "İyi çalıştı." Ama yarışı kaybetti... Sandıktan çıkamadı.

Ve... Senaryo yazarları hemen kolları sıvadılar.

Senaryoya göre... Olağanüstü kurultay hemen toplanacaktı.

Muharrem İnce de CHP Genel Başkanı olacaktı.

Yine hatırlayacaksınız... Bu senaryo üzerine az mı yazı yazıldı, az mı televizyon programı yapıldı?

Sahi... Dün bu senaryoyu "Yazanlar, pazarlayanlar" şimdi neredeler?... Ne yapıyorlar?

Aramızdalar... "Yeni senaryolar" yazıyorlar.

***



Bugünün Senaryosu



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı mı olacak, yoksa CHP Genel Başkanı mı?

Cumhurbaşkanlığı makamı... "Dolu." CHP Genel Başkanlığı... "Dolu." "Gündemde" ne Cumhurbaşkanlığı seçimi var, ne de CHP kurultayı.

Öyleyse... Ekrem İmamoğlu "Bu koltuklardan birine" nasıl oturacak?

Senaryo yazarı "Böyle sorulara" yanıt vermiyor.

Onun işi başka... "Doğmamış çocuğa don biçiyor... Doğmamış çocuğa beşik sallıyor."

***



Günün Fıkrası



Fıkra bu ya... Bayburtlu'nun otomobili çalınmış.

Bayburtlu "Acaba şurada mı, yoksa burada mı" diye mahalle mahalle, sokak sokak dolaşmaya, çalınan otomobilini aramaya başlamış.

Bu sırada... Parkta... Bir bankta oturan, iki sevgiliyi görmüş.

Genç adam, sevgilisine şöyle diyormuş:

-Senin o güzel gözlerine her bakışımda, bütün dünyayı görüyorum.

Otomobili çalınan Bayburtlu, genç adamın, sevgilisine söylediği sözleri duymuş.

Ve hemen yanına yaklaşmış:

-Gardaş... Hele baban heyrine bi kere daha bakıver baam... Bacımın gözlerinde benim çalınan otomobilimi görecen mi?

Bizim siyasi senaryo yazarları da, Bayburtlu genç gibiler.

"Her şeyi" görüyorlar, biliyorlar, yazıyorlar, söylüyorlar.

***



Rüya



Rus atasözüdür:

"Uyuyan tilki rüyasında yakaladığı tavukları sayar."

Bizde de "Senaryo yazarlarına inanan... Rüyasında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna, genel başkanlık koltuğuna oturan" çok.

***



Laf Olsun Torba Dolsun



Birkaç yıl önceki "Senaryo" neydi?...

Biliyorsunuz.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül de Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan.

Senaryo fos çıktı... Tutmadı.

Fakat... Senaryo yazarlarının umurunda bile olmadı.

Onlar... Başka senaryolar yazmaya başladılar... Tutup tutmamasının önemi yok.

Maksat... Laf olsun, torba dolsun.

***



Sıcak Senaryo



Şimdi moda "Yeni parti" senaryoları.

Bir parti mi kurulacak, iki parti mi?

Lokomotif kim olacak?

Abdullah Gül ne yapacak?

Eski il başkanı... Eski milletvekili...

Eski bakan... Eskilerden kimler yeni oluşumlara katılacaklar?

Yeni parti Meclis'te grup kurabilecek mi?

Yeni partinin Meclis'te grup kurabilmesi için CHP ile İyi Parti, ödünç milletvekili verecekler mi?

Soru çok.

Senaryo yazarı da çok.

Öyleyse... Otur... Başla senaryo yazmaya.

Bundan cazip konu mu olur?

***



Pencere



Her zaman, her yerde, her şeyi bir satan, bir alan ve bir de yutturan bulunur.

"Yeni parti senaryolarına" bu pencereden de bakabilirsiniz.

***



Fotoğraf



Eline bir fotoğraf geçir... Nerede çekildiği önemli değil.

Düğünde, cenazede, yemekte, dernekte çekilmiş olabilir... Yeter ki elinde bir fotoğraf olsun.

Hele bir de fotoğrafta 8-10 kişi varsa... Onlar da geçmişte milletvekilliği, bakanlık falan yapmışlarsa...

Senaryo yazarları için atış serbest.

Aklına geleni yaz, gönlünden geçeni yaz... Yaz oğlu yaz.

***



Cemil Çiçek Neden Kızdı?



Cemil Çiçek kolay kolay sinirlenmez.

Durduk yerde kimseye "Terbiyesiz" demez.

Ama... Senaryo yazarları Cemil Çiçek gibi sakin bir siyaset ve devlet adamını bile çileden çıkardılar.

Nasıl mı?... Yarın... Ayrıntılarıyla.