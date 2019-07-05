Önce 31 Mart... Yerel seçim... Sonra 23 Haziran... Yenilenen İstanbul seçimi... Ve dillerden düşmeyen bir söylem:

"Fabrika ayarlarına dönme" söylemi.

Fabrika ayarları... Nedir?

Başkan Erdoğan'ın "Söylemler denizinde" yapılacak bir gezinti... Acaba... Fabrika ayarlarının "Şifreleri" olabilir mi?

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Hep Birlikte

26 Aralık 2002

Demokrasi, hukuk, adalet, üretim ve rekabet gibi temel alanlarda Türkiye'nin daralan bütün yollarını açacak ve kararlılıkla genişleteceğiz. Bunu hep birlikte, beraber düşünerek ve Türkiye'nin ortak aklını devreye sokarak yapacağız.

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Meclis... Grup...

11 Kasım 2003

Bir ülkede medeni bir siyaset zemini oluşması için, siyaset yapanların demokratik olgunluklarını tamamlamış ve insani nezaketi gerçekten artık iç dünyasına sindirmiş olması gerekir.

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İl Başkanlarına...

Sadece ekonomik anlamda değil, düşünce anlamında, zihniyet anlamında, demokratik ilerleme anlamında da büyük görevlerimiz var.

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak değişim siyasetinin temsilcileri olarak bölgelerinizin geleceği sizlere emanettir.

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Grup Konuşması

1 Ekim 2004

Bizim işimiz, yanlışı tamir etmeye çalışmak değil, yerine doğruyu koymaktır.

Köhne olanı, hantal olanı, demode olanı değiştirip, Türkiye'yi tıkır tıkır işleyen, pırıl pırıl parlayan bir örnek demokrasi haline getirmektir.

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Dalkavuklar...

30 Ekim 2004

Ne zaman ki dalkavuklar toplumu olmaya başladık, çöküş de başladı.

Dalkavuklar, bütün yöneticilerin çevresinde.

Benim de yakınlarımda vardır.

Bunları görüyorum.

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Bolu...

11 Mayıs 2005

İsraf bizim değerlerimizde yoktur.

Ama gelin görün ki bizler israf ekonomisinin baş aktörleriyiz.

Bizdeki kadar israf maalesef hiçbir yerde yok.

Korkunç israfımız var. Onun için hepimiz israfı baş düşman ilan etmeliyiz.

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Ulusa Sesleniş

Eylül 2005

Türkiye ekonomisinin kan dolaşımı düzeldikçe Türk milleti de ayağa kalkacak, milletimiz kazanacak, milletimiz rahatlayacak, milletimiz ilerleyecektir.

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Milletvekillerine...

3 Ağustos 2007

Ne zafer sarhoşluğuna kapılacağız, ne de başarılarımız başımızı döndürecek.

Zira siyaset; iktidar, güç, itibar sınavlarının en ağırıdır, en zorudur.

Unutmayalım ki, bizlerden önce de o makamlarda yüzlerce, binlerce insan oturuyordu ve yine unutmayalım ki bizler de geçici bir süre için bu görevdeyiz.

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İstişare...

31 Mart 2008

İstişare ortak aklı harekete geçiricidir.

İstişare ufuk açıcıdır.

İstişare yol göstericidir.

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Öncelik

8 Nisan 2008

Bizim önceliğimiz ekonomi. Bizim önceliğimiz demokrasi. Bizim önceliğimiz bir bütün olarak Türkiye'nin hukukudur. Bizim önceliğimiz, milletimizin sofrasındaki ekmeği büyütmektir. Bizim önceliğimiz, Türkiye'nin, başta işsizlik ve yoksulluk olmak üzere kronik sorunlarını tek tek çözmektir.

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Denizli

27 Nisan 2008

Demokrasiyle ekonomi, özgürlüklerle refah, adaletle huzur, istikrarla gelişme arasında çok yakın ilişki vardır.

Bunlardan biri bozulduğunda, diğeri de sıkıntıya giriyor, onun için hepsine de sıkı sıkıya sarılmalıyız.

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Diyarbakır...

27 Mayıs 2008

Bütün sorunlarımız için çare daha çok demokrasidir.

Çare, daha çok özgürlüktür.

Çare, daha çok yatırım, daha çok üretimdir.

Çare güvendir, istikrardır.

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Bursa...

20 Aralık 2008

Ben bu partinin Genel Başkanıyım.

Ben bu partinin kurucusuyum.

Ben ne dersem o olur anlayışı içinde bugüne kadar olmadım.

Olmayacağım.

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"Mutlaka..."

26 Nisan 2009

Bir temel göreviniz var: Mutlaka ama mutlaka adaleti sağlamak durumundasınız.

Mutlaka insanımızın yüzünü güldürecek, hayat standardını yükseltecek, memnuniyetini sağlayacak hizmetler üretmek zorundasınız.

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Siyaset...

13 Ekim 2009

Siyaset konuşmaktır, tartışmaktır, müzakere etmektir.

Siyaset, uzlaşı aramaktır.

Siyaset, ortak aklı harekete geçirmektir.

Siyaset, farklı görüşlere tahammül etmektir.

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Ulusa Sesleniş...

Kasım -2009

Dünyada vatandaşlarına daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük imkânı tanıdığı için yıkılan, parçalanan, dağılan ülke yoktur, olmamıştır.

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Konya...

17 Aralık 2009

Birbirimizi duymak, birbirimizi dinlemek, kelimelerimizden, kavramlarımızdan ayrıştırıcı ve tahrip edici üslubu uzak tutmak zorundayız.

Buna bugün her zamankinden daha çok muhtacız.

Birlik, beraberlik, kardeşlik değirmenine su taşımalıyız.