AĞRI

Siyasetçi umut satıcısıdır... Seçmene umut verecek... Ve bu umudu yeşertecek...

Vaatlerini yerine getirecek.

Ağrı'da... Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettik.

Başkan Saim Alpaslan... Meclis Başkanı Vasip Yılmaz... Diğer Ağrılılar...

Sohbet ettik... Dediler ki:

5 milletvekili çıkarıyorduk (2007)... 5'i de AK Partili idi...

Belediye AK Parti'deydi... Kavga ettiler... Birbirleriyle... Vali ile...

Umduğumuz boşa çıktı.

Milletvekili sayımız 4'e düştü...

Üçünü HDP'den seçtik... Belediyeyi HDP'ye verdik... Ama aradığımızı bulamadık.

Şimdi ise... Vali Süleyman Elban proje üretiyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'NİKE Ağrıya gelecek' dedi, inşaat başladı, geliyor... Savcı Sayan, projeleriyle konuştu, bizi umutlandırdı... Ağrılı da oyunu umuda verdi.

***



Ağrı Konuşuyor



Önce Vasip Yılmaz konuştu:

"Halk Tayyip Bey'den vazgeçmedi...

Lider... Ekonomiyi canlandırsın." Sonra... Saim Alpaslan: "Sınırı bekliyoruz... Kendi yağımızla kavruluyoruz... Çocuklarımıza iş istiyoruz." Ardından... Sultan Murat Sancak:

"Savcı Sayan vaatlerinin yüzde 25'ini yerine getirsin, Ağrı uçar." İşte konuşan Ağrı:

Reis bazı bakanları değiştirsin...

Yapamayan gitsin, yapacak olan gelsin.

Yeni hastane yapıldı...

Modern... Ama kalp cerrahı yok...

Hastalarımız Erzurum'a gidiyor.

Ağrı'nın eti Ağrı'da işlensin...

Entegre et tesisleri şart.

***



Günün Fıkrası



Esnaf lokantası... Sultan Sofrası...

Kalabalık.

Ağrılı'nın biri "Hoş geldiniz" diyor...

Ve bir fıkra anlatıyor.

Amerikalı, İngiliz, Alman, Türk tartışmaya başlamışlar... "Hangi ülke daha zengin" diye.

Amerikalı "Biz" demiş... İngiliz "Biz" diye araya girmiş... Alman "Biz" diye ısrar etmiş... Sıra Türk'e gelmiş:

-Dünyanın en zengin ülkesi Türkiye... Ama şu israf olmasa.

Ağrı'da bu fıkra yaygın.

***



Savcı Sayan



Belki on kişiden aynı sözleri dinledik:

-Savcı Sayan ya verdiği sözü tutar ve yeniden seçilir... Ya da tutamaz, verdiği sözlerin altında ezilir...

Silinir.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'a dedik ki:

-Ağrılı böyle diyor.

Savcı Sayan:

-Hemşerilerim doğru söylüyorlar...

Vaatlerimi yerine getiremezsem hem kendimi bitiririm, hem de Ağrı'da partimi bitiririm.

***



İstanbul'un Sorununa Ağrı'dan Çözüm



Binali Yıldırım ne demişti?...

"İstanbul'un sorunu... Ulaşım...

Trafik." Ekrem İmamoğlu ne diyor?...

"Önceliğim... Ulaşım... Trafik." Ağrılı (Savcı Sayan) da diyor ki:

-Buralara yatırım gelsin... Kimse İstanbul'a göç etmesin... Giden, geri dönsün... Ağrı'nın, Hakkâri'nin nüfusu bir milyona, Van üç milyona yükselsin... Bak bakalım İstanbul'da trafik sorunu kalır mı?

***



Ağrı'da Kadın



Sultan Murat Sancak... Dedesinin "Yedi evlilik yaptığını" söyledi:

-Yani... Bir evde yedi kadın öyle mi?

-Hayır... Üçü ölmüş... Ama dedemin dört karısı birbirlerini görmüşler...

Aynı evdeymişler.

"Eskilerde" çok evlilik var.

Yeni kuşaklarda... "Hayır." Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki sohbette bu konu açılınca, Ağrılı'nın biri dedi ki:

-Ne kadın eski kadın, ne Türkiye eski Türkiye, ne Ağrı eski Ağrı.

***



İbrahim Çeçen



Doğduğu yerde izi de, tozu da olan bir isim... Mühendis ya da avukat, çok kişiyi dinledik: "Onun verdiği bursla okudum." Üniversite yapmış... Okul yapmış.

Yetimin başını okşamış, yoksulun evine ekmek yollamış.

Sezar'ın hakkı Sezar'a...

"Ağrı onunla gurur duyuyor."

***



Nuh'un Gemisi



Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mart 2019'da Ağrı'da miting yapmıştı:

-Ağrı'nın derdi bizim derdimiz... Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz sızlar.

Ağrı'yı... Ağrılının "Derdini, beklentisini" yazmaya devam edeceğiz.

Unutmadan... Ağrı'da bize "Gemi" hediye edildi... "Nuh'un gemisi." Maket... Teşekkürler.