Anket... Kamuoyu... Sandık... Binali Yıldırım... Oy farkı... Ekrem İmamoğlu... Örgüt... Gündem... Pazar akşamından bu yana "Herkes konuşuyor."

Peki... "Sokak ne diyor?"

Ankara... Ulus... Hacı Bayram Mahallesi.

Mağaza... Taşçıoğlu Hac Malzemeleri.

İşyeri sahibi... Adnan Taşçıoğlu... Kayseri kökenli.

Mağaza personelleri... Yozgatlı Bülent Çelikbaş... Ankara-Çamlıdereli Mustafa Yılmaz.

Üçü de AK Partili.

Adnan Taşçıoğlu dedi ki:

- 2002'den bu yana bütün seçimlerde AK Parti'ye oy verdim... Reis nerede, biz oradayız.

Bu girişten sonra... Haydi... Hacı Bayram'dan İstanbul'a bakalım.

***



Çarşıda "Hac Bereketi"



Hacı Bayram Mahallesi kalabalık... "Hac alışverişi."

Gelecek hafta ilk "Kafile" gidiyor.

Hac elbisesi... İhram... Takke... Sandalet... Kokusuz sabun... İhram kemeri... Para kemeri... Yakasız gömlek... "500 lira... 600 lira."

Hac dönüşü eve gelen çok olur... Konu komşu, hısım akraba... "Onların hediyelerini" şimdiden almak lazım "Seccade... Tespih... Zemzem takımı... Yüzük... Hurma... İnci kolye... Takke... Bilezik." En az bin lira.

Hacı Bayram'da "Hac alışverişine gelenleri" de dinledik.

***



"Seçim Neden Yenilendi?"



Adnan Taşçıoğlu "Kolumu kes, yine CHP'ye oy vermem" diyerek söze girdi.

Ve... "Ama gerçekleri de konuşmak lazım" diye devam etti.

Gelip geçen, hac alışverişi eden... Herkes onu dinledi:

Ekonomi, seçimi etkiledi... Elde var bir.

Arkadaş, bu seçime neden gidildi?

Neymiş, 31 Mart'taki seçimde oy çalınmış... Sen devletsin... Çaldırmasaydın.

Reis yalnız bırakıldı... Ben bunu bilirim, bunu söylerim... AK Parti örgütü yeterince çalışmadı.

Dinleyenler... Hepsi de AK Parti seçmeni... "Doğru söylüyorsun" dediler.

***



Süpürge



Seçimden önce... AK Parti'ye kayıtlı üyelere mesaj gelmiş:

- İstanbul'da tanıdığınız varsa telefon edin... Binali Yıldırım'a oy isteyin.

Adnan Taşçıoğlu da 15 kişiyi aramış:

- Binali Bey'e oy vermezseniz sizden alışveriş etmem.

"Dinleyenler... Esnaf... Müşteri" dediler ki:

- Hepimiz İstanbul'daki eşi, dostu, akrabayı aradık.

Taşçıoğlu "İşte aklımın almadığı da bu" diyerek sesini yükseltti:

Bu kadar büyük oy farkı nasıl oldu?

Reis denizin altından yol geçirdi... Ama millet AK Parti'ye oy vermedi... Soruyorum, örgüt neredeydi?

Bunca yıllık esnafım... Dükkânıma daha il başkanı, ilçe başkanı girmedi... Tek bir kişi hatırımı sordu... Mehmet Özhaseki.

Nüfus genç... Gençler 2002 öncesini bilmiyorlar... 1980 öncesini zaten çok kişi bilmiyor... AK Parti, kendisini anlatamadı.

Hac alışverişine gelen bir Çankırılı söze girdi... Dedi ki:

- Reis'i yanılttılar... Reis eline süpürgeyi alacak, bunların hepsini süpürüp, atacak.

***



Kampanya



Hacı Bayram'da... Belki 20 kişiden "Benzer sözler" dinledik...

Adnan Taşçıoğlu yanımızdaydı... O da dinledi... Dinlemekle kalmayıp, konuşanları da onayladı:

Sistemli bir Tayyip Bey'i "Yeme kampanyası" var.

Şöyle düşünüyorlar... "Reis'i yersek, gerisi kolay."

Tayyip Bey aleyhine kampanya yürütülüyor... "Bunu kimler organize ediyor, bilemiyoruz."

Bütün hesap partiyi bölmek... "Reis'i ikinci defa Cumhurbaşkanı seçtirmemek."

***



Çarşı Pazar



Ulus'a gitmişken... Sebze meyve haline de uğradık... Fiyatlar düşmüş... Müşteri çok.

Salihli kirazı... Taş gibi... İri iri... Kilosu beş lira.

Satıcı... Osman Yetişir... Çarşının eskilerinden.

- Osman... Kirazı beş liradan satınca... Sana ne kalıyor?

- Abi... Kiloda bir lira kalıyor... O da Allah bin bereket versin, bize yetiyor.

Şeftali dört lira... Kayısı beş lira... Domates iki lira... Esnaf... Osman Yetişir gibi... "Kanaatkâr."