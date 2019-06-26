Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önemli bir devlet görevi için Japonya'ya gidiyor.

Yolu açık olsun... Başarılar diliyoruz.

Ve Erdoğan'ı dün Meclis'te (AK Parti Grubu'nda) yaptığı "Gerilimden uzak...

Siyasi ortamı yumuşatıcı" konuşmasından dolayı kutluyoruz.

Böyle bir söyleme büyük ihtiyaç vardı.

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Demir Lady'yi Hatırladık



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmayı dinlerken, İngiltere'nin efsane Başbakanı Margaret Thatcher'in bir sözü aklımıza geldi... Şöyle ki;

Erdoğan "Medyanın değil, milletin manşetlerini esas alacağını" söyledi.

Thatcher'in anılarında da şu sözler var:

- (Başbakanlığım süresince) İnsanlara kulak veriyordum... Guardian'ın baş sayfasıyla halkın sesini asla karıştırmadım (Demir Lady'nin Anıları... Margaret Thatcher... Başbakanlık Yılları... Sayfa 377).

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Tecrübe Konuşuyor



Mehmet Keçeciler... 1980'den önce Erbakan'ın (Milli Selamet Partisi) Konya Belediye Başkanıydı.

Daha sonra... Özal'ın (Anavatan Partisi) milletvekiliydi... Bakanıydı... Teşkilat Başkanıydı.

Gözünde kanlanma oldu... Eski dost... "Geçmiş olsun" sohbeti... Ve bu arada... İstanbul seçimi.

Keçeciler dedi ki:

Kıran kırana bir seçim oldu... Sıkı bir yarış.

Şimdi gündem ekonomi ve siyasette yumuşama.

Seçim bittiğine göre, siyasette sert olmayı gerektirecek bir şey yok... Yumuşama kendiliğinden gelir.

Ben iktidar olsam bütün gücümü ekonomiye veririm.

Keçeciler'in sözleri... "Toplumun beklentisi."

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"Gecikmeden"



Erdoğan'ın altını çizdiğimiz sözlerinden biri:

-Milletin verdiği mesajı okumayıp, kulağımızın üzerine yatamayız... Mesajı okuyup, atmamız gereken adımları atacağız.

Bizce... Bu sözlere "Bir kelimeyi" eklemek şart:

-Gecikmeden.

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Erken Seçim Yok... "Nokta"



Erdoğan'ın dün söylediği bir sözü önemsiyoruz:

"Önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var."

Bu söz önemli... Zira...

Ortalıkta "Bulanık suda balık avlama meraklısı" çok.

"Fareli köyün kavalcısı" misali... Hemen "Erken seçim" türküsüne başladılar.

1. Millet zaten seçim yorgunu.

2. Milletin acil gündemi seçim değil, geçim... Ekonomi.

Özetle... Zevzekliğin lüzumu yok.

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Millet



Erdoğan dün üstüne basa basa söyledi:

-Millete küsmek, millete darılmak, milleti suçlamak yok.

Zaten günümüzde "Millete küsen, milleti suçlayan" da yok.

Ama geçmişte... Milleti suçlayan, aşağılayan... Hatta "Koyun sürüsü" diye hakaretler yağdıran o kadar çoktu ki.

Senelerce millete "Cahiller... Hasolar... Memolar... Çobanlar... Bir çuval kömüre satılanlar" diyenler, şimdi milleti övmeye başladılar.

Oysa... Millet, aynı millet.

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Bir "Slogan" Aranıyor



Siyasette "Olmaz" yok... Şarkıdaki gibi "Olur olur, bal gibi olur."

Bir zamanlar... Ecevit'in "Ortanın solundaki" CHP'si ile Erbakan'ın "Muhafazakâr" MSP'si (Milli Selamet Partisi) siyasetin zıt kutuplarıydı.

Ama... Şartlar gerekli kıldı... "Ak Günlere" diyerek milletten oy alan CHP ile "Milli Görüş" diyen Erbakan ortak oldular... Koalisyon hükümeti kurdular... 26 Ocak 1974.

Koalisyona hemen yeni bir slogan bulundu:

"Ak günlere selametle."

Ve... Geldik 2019'a.

Senelerce MHP çeşmesinden su içen Mansur Yavaş, Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı.

Merkez sağ aileden gelen Ekrem İmamoğlu da, İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı.

Şimdi... Sıra geldi "Yeni dönemin" sloganına... Sizce slogan ne olmalı?

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Unutma



Siyasetin altın kuralıdır... "Dünü unutma... Ama düne de takılıp kalma." Dünü iyi bileceksin...

Dünden ders alıp, kendine ona göre bir yol haritası çizeceksin.

Halk... Dünü unutmaz... Dün yapılanlara... Yola... Baraja... Köprüye... Şükranlarını sunar.

Ama... Sandığa gidince... "Cebine... Mutfaktaki tencereye... Ekonomiye" bakar.

1. Birinci köprünün mimarı Demirel, köprü açıldıktan sonraki ilk genel seçimi kaybetti... 1973.

2. İkinci köprünün mimarı Özal, köprü açıldıktan sonraki ilk yerel seçimde yenildi... 1989.

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Gorbaçov Ölmedi



Mihail Gorbaçov... Türkiye'ye gelmişti... Konferanslar vermişti... "Problem... Problem... Problem... Gerekli olan ne?... İşbirliği" demişti.

Dün "Gorbaçov Türkiye'de" adlı kitaptan bu alıntıyı yaparken...

Dikkatsizlik..."Toprağı bol olsun" dedik.

Fırat Şükrü Erer... İsmail Cin... Ve pek çok okuyucumuz... Uyardılar. "Ölmedi."

Düzeltelim... Ve Gorbaçov'dan konu açılmışken, onun bir sözüne daha dikkat çekelim.

Gorbaçov, Türkiye'deki konferanslarında "Devrimden" söz etmişti... "Devrim ihtiyacından."

Sözünü ettiği devrim... "Birbirimizi dinleme devrimi."

Evet... "Birbirimizi dinlemeye" gerçekten ihtiyaç var.